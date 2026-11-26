تستعد جماعات ما يسمى بـ"الهيكل" المزعوم لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع حلول عيد "الحانوكا" (التدشين) عند اليهود الذي يبدأ مساء الجمعة 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويستمر حتى مساء السبت 12 من الشهر ذاته، وسط دعوات لتكثيف اقتحامات المستوطنين وإدخال "الشمعدان" اليهودي وإشعال شموع العيد داخل المسجد وفي محيطه.

تكثف هذه الجماعات حملاتها التحريضية لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لاقتحام الأقصى، خلال أيام العيد الثمانية، مستغلة المناسبة الدينية للمطالبة بزيادة أعداد المقتحمين وتمديد ساعات الاقتحام، إلى جانب الدفع نحو إدخال الرموز الدينية اليهودية وإقامة الطقوس المرتبطة بالمناسبة داخل باحات المسجد، في مسعى لفرض وقائع جديدة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

تتمثل أبرز طقوس عيد "الحانوكا"، والمعروف باسم "التدشين" أو "عيد الأنوار"، في إشعال الشموع على مدى ثمانية أيام، إذ توقد شمعة إضافية كل ليلة على شمعدان خاص يُعرف باسم "الحانوكيا"، حتى تكتمل الشموع الثماني في الليلة الأخيرة، إلى جانب إقامة التجمعات والاحتفالات.

تسعى جماعات ما يسمى بـ"الهيكل" إلى نقل هذه الطقوس إلى المسجد الأقصى ومحيطه، بإدخال الشمعدان اليهودي وإشعال الشموع في باحات المسجد وعند أبوابه، فضلًا عن ساحة البراق الملاصقة له، في خطوات تتجاوز المظاهر الاحتفالية إلى محاولة تكريس حضور ديني يهودي داخل المسجد وفي محيطه، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى.

تكشف الأرقام المسجلة، خلال السنوات الأخيرة، تصاعد استغلال الأعياد العبرية لتكثيف الاقتحامات؛ إذ بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى، خلال عيد "الحانوكا" 2567 مستوطنًا في العام 2024، وارتفع إلى 2779 مستوطنًا في العام 2025، وفقًا للمعطيات الواردة في التقرير.

هذا؛ وسبق أن شهدت مناسبات "الحانوكا" محاولات لإشعال الشموع داخل المسجد الأقصى ومحيطه، إلى جانب وضع شمعدانات عند أبوابه وفي ساحة البراق، وسط مخاوف فلسطينية من تحويل هذه الممارسات إلى طقوس متكررة يجري تكريسها تدريجيًا، تمهيدًا لفرض مظاهر دينية جديدة في باحات المسجد.

2026.. تصاعد الاقتحامات ومحاولات فرض الطقوس

تعكس الإحصائيات الرسمية الصادرة عن محافظة القدس حجم التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى، خلال العام 2026؛ إذ وثقت المحافظة اقتحام 27,830 مستوطنًا باحاته خلال الربع الثالث من العام، إضافة إلى دخول 13,113 شخصًا تحت مسمى السياحة، خلال المرحلة الممتدة من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر.

كما سجل موسم الأعياد العبرية، وفقًا لبيانات المحافظة، اقتحام 11,409 مستوطنين للمسجد الأقصى، منذ رأس السنة العبرية وحتى نهاية الاقتحامات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026. شملت الحصيلة 593 مقتحمًا خلال رأس السنة العبرية، و1678 خلال ما يسمى يومي "عيد الغفران"، فيما وصل العدد خلال الأيام الخمسة الأولى من "عيد العرش" إلى 9138 مستوطنًا.

لم تقتصر الانتهاكات على زيادة أعداد المقتحمين، امتدت إلى توسيع نطاق الطقوس الدينية داخل المسجد، حيث رصدت محافظة القدس أداء صلوات جماعية وسجودًا ملحميًا ونفخًا في البوق، إلى جانب إدخال كتب الصلاة والأدوات والقرابين النباتية، بمشاركة وزراء وأعضاء في "الكنيست" وحاخامات وقيادات من جماعات "الهيكل" المزعوم، وتحت حماية شرطة الاحتلال.

في سياق متصل، رصدت المحافظة نحو 900 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، منذ بداية العام 2026، بالتزامن مع تشديد القيود على دخول المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وإبعاد عدد من الحراس والمرابطين والنشطاء عن المسجد.

تشير هذه المعطيات إلى اتساع نطاق الاعتداءات التي تستهدف المسجد الأقصى، في ظل محاولات استغلال المناسبات والأعياد العبرية لزيادة الاقتحامات وفرض الطقوس الدينية، الأمر الذي يثير مخاوف من تسارع الإجراءات الرامية إلى تغيير هوية المسجد ووضعه التاريخي والقانوني.

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