تتابع شعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" وجهاز "الموساد" بقلق التحركات التركية في سورية والمنطقة، وسط مخاوف من مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى توسيع نفوذ أنقرة السياسي والعسكري والاقتصادي، ما قد يقيّد هامش التحرك "الإسرائيلي"، ويؤثر في المصالح الإقليمية لـ"تل أبيب".

وقال المراسل العسكري في موقع "والا الإسرائيلي" أمير بوحبوط إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتهم "إسرائيل"، مؤخرًا، بتسليح مجموعات درزية في جنوب سورية والإعداد لتنفيذ عملية عسكرية، محذرًا من أن خطوة كهذه قد تقود إلى مواجهة إقليمية. في المقابل، أعلن الجانبان، عقب سلسلة من الزيارات المتبادلة، إقامة "لجنة عليا مشتركة" بين تركيا وسورية.

كما أشار بوحبوط إلى أن القلق لا يزال قائمًا، داخل الجيش "الإسرائيلي"، إزاء محاولات الجيش التركي نشر منظومات رادار ودفاع جوي في شمال سورية، ما يهدف إلى تقييد تحركات سلاح الجو "الإسرائيلي" في المنطقة. وذكّر بأن سلاح الجو هاجم، قبل عدة أشهر، محاولة تركية لإقامة قاعدة عسكرية جوية في شمال سورية، على مسافة 80 كيلومترًا من الحدود التركية. وأضاف أن تقارير تحدثت عن بدء أعمال إزالة الألغام في محافظة غازي عنتاب، تمهيدًا لإعادة تأهيل خط سكة حديد الحجاز وتجديده باتجاه محافظة حلب.

بحسب جهات أمنية نقل عنها بوحبوط، تعمل تركيا على استمالة نظام الشرع عبر خطوات اقتصادية يُتوقع أن تسهم في إعادة إعمار سورية. ترى المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" أن التحرك التركي يندرج ضمن محاولة للالتفاف على الموانئ "الإسرائيلية" ومشروع ممر IMEC، والذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، واستعادة موقع تركيا بوصفها "بوابة الشرق الأوسط"، على حساب المصالح الإقليمية لـ"إسرائيل".

في السياق نفسه، أعلنت تركيا وسورية تعاونًا أكاديميًا يشمل إنشاء جامعة تركية سورية مشتركة في دمشق، إلى جانب معاهد بحثية. لكن التقرير أشار إلى أن القوات التركية لم تُخلِ حتى الآن قواعدها ومواقعها العسكرية ونقاط المراقبة والدوريات في شمال سورية، وهو ما يثير استياء سوريين يطالبون باستعادة السيادة الكاملة على الأراضي السورية.

من التطورات الأخرى التي تثير قلق الجهات الأمنية ا"لإسرائيلية"، مصادقة البرلمان التركي في أنقرة على "اتفاقية مكة"، وهي اتفاق دفاع متبادل وُقّع في آب/أغسطس 2026 بين السعودية وتركيا وباكستان. ونقلت وسائل إعلام عربية، بحسب بوحبوط، تقارير عن تعميق التنسيق الأمني بين الرياض وأنقرة ودمشق، ما يشمل بحث احتمال انضمام سورية مستقبلًا إلى إطار الدفاع الإقليمي.

كما ترى الجهات الأمنية "الإسرائيلية" أن هذه التحركات تأتي في إطار صراع سياسي؛ يرمي إلى جرّ سورية نحو مسار سُنّي معتدل.

كما لفت التقرير إلى اتفاقيات أُعلنت بين الأردن وسورية بشأن إنشاء ممر للسكك الحديدية يمر عبر الأراضي الأردنية وصولًا إلى السعودية، ضمن مشروع سكة حديد الحجاز، على الرغم من النفوذ التركي في سورية ومحاولات أنقرة المشاركة في المنطقة الحدودية السورية الأردنية.

ووصف بوحبوط هذه المسألة بأنها "حساسة" بالنسبة إلى المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، والتي تنظر إلى أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المنطقة الأردنية كونها تهديدًا محتملًا لـ"إسرائيل" في المستقبل. بحسب الجهات الأمنية، قد تتيح هذه التطورات، على سبيل المثال، تسلل وسائل قتالية أو عناصر من التيار الإسلامي المتطرف إلى "إسرائيل" عبر الأردن، ما يستدعي من الجيش "الإسرائيلي" دراسة تعزيز قواته واعتماد استعداد عملياتي مختلف في المرحلة المقبلة.

لم تقتصر التحركات التركية المثيرة للقلق، على سورية، إذ شملت أيضًا زيارة بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بيروت مؤخرًا، في إطار مساعٍ لتوسيع النفوذ التركي في لبنان، عبر الدفع بمبادرات اقتصادية.

في موازاة ذلك، تواصل أنقرة جهودها لدى البيت الأبيض والرئيس الأميركي دونالد ترامب للحصول على دور في إعادة إعمار قطاع غزة، والمشاركة في القوة المتعددة الجنسيات التي ستتولى السيطرة على أجزاء من القطاع، على الرغم من المعارضة "الإسرائيلية" الحازمة لهذه المشاركة.

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