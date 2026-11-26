يُتوقّع أن يصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، أحكامه بحق 20 فرنسيًا متهمًا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، فيما يواصل العراق محاكمة آلاف المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

ينتمي المتهمون العشرون إلى مجموعة تضم 47 مواطنًا فرنسيًا يُحاكمون في العراق ،منذ أيلول/سبتمبر، بعدما نُقلوا من سورية العام الماضي. وكان القضاء العراقي قد حكم على 15 منهم بالسجن المؤبد، وعلى آخر بالسجن لمدة 15 عامًا.

من بين المتهمين الذين يُرتقب صدور الأحكام بحقهم أدريان غيال صاحب الصوت في تسجيل تبنّى فيه التنظيم هجوم نيس، جنوبي فرنسا، والذي أودى بحياة 86 شخصًا في 14 تموز/يوليو 2016. يُحاكم أيضًا توما كولانج، والذي سافرت زوجه معه إلى سورية، وحُكم عليها العام الماضي بالسجن لمدة 10 سنوات في فرنسا، ورومان غارنييه الذي عمل في إذاعة التنظيم وكانتان لو بران الذي ظهر في أحد مقاطعه الدعائية.

خلال جلسات المحاكمة، أقرّ معظم المتهمين بالذنب وأبدوا ندمهم على الانضمام إلى التنظيم، فيما طلب بعضهم إعادتهم إلى فرنسا. كذلك، يشير التقرير إلى أن عددًا منهم تساءل عن سبب محاكمتهم في العراق، قائلين إن نشاطهم اقتصر على سورية.

يحاكم العراق هؤلاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بتهمة الانتماء إلى التنظيم، بصرف النظر عن البلد الذي مارسوا نشاطهم فيه. وأعادت فرنسا مئات من أفراد عائلات المنتمين إلى التنظيم، لكنها رفضت إعادة معظم الرجال المتهمين بالالتحاق به، فخضعوا للمحاكمة في الدول التي أُوقفوا فيها.

ونُقل إلى السجون العراقية، مطلع العام الجاري، أكثر من 5700 موقوف من نحو 60 جنسية، يُشتبه في انتمائهم إلى التنظيم، بعدما أمضوا سنوات في مخيمات أدارتها القوات الكردية في سورية. وبدأ العراق، يوم الأحد الماضي، محاكمة هذه المجموعة، وشملت الجلسات الأولى عددًا من السوريين.

هذا؛ وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد سيطر، في العام 2014، على مساحات واسعة من العراق وسورية، وارتكب عمليات قتل واسعة النطاق وأعمال سبي، فيما أعلن العراق الانتصار عليه في العام 2017.

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