أكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران الأدميرال علي عظمائي أن مضيق هرمز يقع تحت السيطرة الإيرانية الكاملة. مشددًا على أن ضمان العبور الآمن، عبر مضيق هرمز، مرهون باحترام حق إيران المشروع بسيادتها عليه.

في تصريح أدلى به خلال تفقده إحدى الوحدات العملياتية في جزر الخليجِ الفارسي، قال الأدميرال عُظْمائي: "إن سيطرة القوات الإيرانية على هذا الممر المائي الحيوي ليست مجرد ادّعاءات، هي حقيقة عملياتية تكرسها القوات على أرض الواقع". وأضاف الأدميرال: "إن إيران لا تكتفي بفرض سيطرتها على المضيق، أيضًا تمتلك القدرة على تغيير المعادلات في عمق هذا الممر المائي".

في سياق متصل؛ أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي أن وضع مخزون الصواريخ للحرس أفضل بكثير من أميركا، وأن إيران ترفع يومًا بعد يوم القدرة التدميرية لصواريخها.

وأعلن العميد محبي أن إنتاج صواريخ الحرس لم يتوقف إطلاقًا، وقال: "نحن من حيث الصواريخ والأسلحة الهجومية والدفاعية في وضع أفضل بكثير من أميركا. يمكننا القول إنهم يعانون نقصًا في الأسلحة الاستراتيجية، لكننا نقول بثقة إننا لم نعانِ ولن نعاني نقصًا، بل نضيف يومًا بعد يوم إلى قدرة صواريخنا ودقتها وقدرتها التدميرية".

وأضاف العميد محبي: "إن مقاتلي حرس الإسلام يدافعون ببسالة عن حدود إيران على السواحل الجنوبية وجزر الخليج الفارسي". موضحًا أن: "النيران القوية والكثيفة والمدمرة لهجوم الحرس ودفاعه، للحفاظ على إغلاق مضيق هرمز أمام العدو وحلفائه، والضغط على الاقتصاد الأميركي والدفاع عن الشعب والسلامة الإقليمية لإيران، هي دفاع لا يمكن وصفه".

ولفت إلى أن: "اصطياد طائرات العدو المسيّرة سليمة وتدمير عدد كبير منها، في سماء مضيق هرمز، يُظهر قوة تكنولوجية جديرة بالاهتمام للغاية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية".

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