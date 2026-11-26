في يوم التعبئة، الذي أعلنه الإمام روح الله الخميني "قدس سره"، وواكب مسيرته الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي "قدس سره"، تتجدد الدعوة إلى استحضار مفهوم التعبئة كثقافة تتجاوز حدود العمل العسكري، وتمتد إلى مختلف ميادين الحياة، حيث يشكّل إعداد الإنسان وبناء الأجيال مسؤوليةً تتكامل فيها التربية والعلم والأخلاق والصحة الجسدية.

وفي هذا السياق، تحتل الرياضة موقعًا أساسيًا في رؤية الإمام الخامنئي "قدس سره"، باعتبارها ممارسةً لا تقتصر على تقوية البدن، بل تسهم في صقل الشخصية وتعزيز الإرادة والانضباط، وإعداد الإنسان لتحمل مسؤولياته في مختلف الميادين.

لم ينظر الإمام الخامنئي "قدس سره" إلى الرياضة باعتبارها نشاطًا ترفيهيًا أو مجالًا محصورًا بالمنافسات والبطولات، بل عدّها حاجةً عامة وضرورةً تربوية وصحية ينبغي أن تشمل مختلف الفئات الاجتماعية، ولا سيما الشباب. فالإنسان الذي يمتلك جسدًا سليمًا وقوةً بدنية يكون أكثر قدرةً على أداء مسؤولياته ومواصلة دوره في الحياة.

وكان يؤكد سماحته على أهمية ممارسة الرياضة منذ الصغر، مستندًا أيضًا إلى تجربته الشخصية، إذ قال: «إني أمارس الرياضة منذ الصبا، ولا أزال أمارسها إلى الآن»، معربًا عن أسفه لتراخي بعض الشباب في هذا المجال، ومشددًا على أن إهمال الرياضة يحرم الإنسان من فوائد جسدية ونفسية مهمة.

الرياضة فريضة عامة ورصيد للمستقبل

تتجاوز الرياضة في هذه الرؤية حدود الهواية والاختيار الفردي، لتصبح مسؤوليةً عامة ترتبط بصحة المجتمع وقدرته على النهوض. ويصف الإمام الخامنئي "قدس سره" ممارستها بالنسبة إلى الشباب بأنها «رأس مال احتياطي»، معتبرًا أنها فريضة عامة على الجميع، من دون أن يعني ذلك ضرورة التوجه إلى الرياضة الاحترافية.

ويشير إلى أن النشاط البدني يساعد على نمو الجسم بصورة سليمة، ويكشف قدراته واستعداداته، ويمنحه القوة والقدرة على مواجهة الأضرار. فالابتعاد عن الحركة والتمرين يؤدي إلى ضعف الجسد وتراجع قدراته، فيما تتيح الرياضة للإنسان اكتشاف إمكاناته البدنية وتطويرها.

ولا تتوقف فوائدها عند اللياقة البدنية، بل تشمل تعزيز الثقة بالنفس والإرادة والقدرة على التحمل، وهي عناصر تنعكس على سلوك الفرد وأدائه في حياته اليومية والاجتماعية.

لا تعارض بين الرياضة والتديّن

ومن الأفكار الأساسية التي شدد عليها الإمام الخامنئي "قدس سره" رفض الفصل بين الرياضة والقيم الدينية والأخلاقية، أو تصوير البيئة الرياضية على أنها مساحة تتعارض مع الإيمان والتقوى والعفة.

فقد أكد بوضوح أنه «لا تعارض بين الرياضة، والدين، والإيمان، والتقوى والصلاح، والعفة، والورع»، داعيًا إلى ترسيخ هذه الفكرة في الأوساط الرياضية والاجتماعية.

فممارسة الرياضة لا تعني التخلي عن الالتزام الديني والأخلاقي، كما أن التدين لا يشكّل عائقًا أمام النشاط البدني والتفوق الرياضي. بل يمكن أن تكون الملاعب ميدانًا لتجسيد القيم، من خلال احترام المنافس، والالتزام بالقواعد، والتحلي بالتواضع والانضباط.

وفي هذا الإطار، دعا إلى أن تكون الأجواء الرياضية مشبعة بالإيمان والمعنويات والتوجه إلى الله، مستحضرًا صورة الرياضيين القدامى الذين كانوا يستهلون نشاطهم باسم الله ويختتمونه بالدعاء، ويعبّرون عن احترامهم للميدان الرياضي بتقبيل أرض الحلبة. وهي صورة تؤكد أن القوة البدنية ينبغي أن تقترن بالقيم التي تضبط استخدامها وتوجهها.

بيئة رياضية تحمي العفة والأخلاق

لا يقتصر الاهتمام بالجانب الأخلاقي على سلوك اللاعب الفردي، بل يشمل البيئة التي تحتضن النشاط الرياضي وما تكرّسه من ثقافة وقيم. وفي هذا السياق، شدد الإمام الخامنئي "قدس سره" على ضرورة أن يكون المحيط الرياضي عفيفًا، وخاليًا من مشاهد الخلاعة والتحلل وكل ما يتعارض مع الأخلاق.

وتفرض هذه الرؤية مسؤولية على المؤسسات والأندية والجهات المعنية في توفير بيئة رياضية تحترم الإنسان وتحفظ كرامته، سواء في طبيعة العلاقات بين الرياضيين أو أسلوب المنافسة أو القيم التي تحكم عمل المؤسسات الرياضية.

الشباب بين التحصيل والتهذيب والرياضة

يربط الإمام الخامنئي "قدس سره" بين مرحلة الشباب وما تتميز به من طاقة وقوة، وبين ضرورة توجيه هذه الإمكانات نحو بناء شخصية متكاملة. فلا ينبغي أن تُستهلك طاقة الشباب في جانب واحد، بل يجب أن تتوزع على ثلاثة مسارات أساسية هي: تحصيل العلم، وتهذيب النفس، وبناء القوة البدنية من خلال الرياضة.

ويختصر هذه الرؤية بعبارة واضحة: "التحصيل، والتهذيب، والرياضة"، فهذه المجالات الثلاثة تمثل أساسًا في إعداد الشباب. فالعلم يفتح أمامهم آفاق المعرفة والعمل، والتهذيب يعزز صفاء النفس والتقوى والإخلاص، فيما توفر الرياضة القوة البدنية اللازمة لمواصلة مسيرتهم وتحمل مسؤولياتهم.

وفي وصيته للشباب، يدعوهم إلى المشاركة الفاعلة في مختلف ميادين النشاط العلمي والتعليمي والبحثي والسياسي والاجتماعي والثقافي والصحفي والفني والرياضي، مع الحفاظ على الطهارة والتقوى والإيمان والإخلاص. وبذلك تصبح الرياضة جزءًا من مشروع متكامل لإعداد الإنسان القادر على العطاء والتأثير، لا نشاطًا منفصلًا عن بقية مسارات البناء.

الرياضة ميدان للتطوير والتفوّق

يولي الإمام الخامنئي "قدس سره" أهمية خاصة للتعامل مع الرياضة بوصفها ميدانًا يحتاج إلى الاستثمار والتخطيط والإدارة الصحيحة، لا مجرد نشاط يُمارس بصورة عفوية أو موسمية.

فالتقدم الرياضي لا يتحقق من دون اهتمام مؤسساتي، واستثمار في الإمكانات، وتوفير الظروف المناسبة لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات. ويرى أن الإدارة السليمة والتفكير المنظم يمكن أن يحققا نتائج متقدمة على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، يستحضر تجربة التعبويين والمؤسسات العسكرية خلال الحرب، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا، رغم افتقارهم إلى كثير من التجهيزات الحديثة المتوافرة عالميًا، من تحقيق إنجازات عظيمة.

ويستدل بهذه التجربة على أن الإرادة والتنظيم وحسن الإدارة والاستثمار في الطاقات البشرية عوامل قادرة على صناعة الفارق، وأن الرياضة بدورها تستطيع بلوغ مستويات متقدمة متى توافرت لها الرؤية والتخطيط والإمكانات.

التعبئة ثقافة بناء في مختلف الميادين

إن استحضار الرياضة في مناسبة يوم التعبئة يفتح المجال أمام قراءة أوسع لمفهوم التعبئة، بوصفها ثقافة تقوم على إعداد الإنسان واستثمار طاقاته في ميادين الحياة المختلفة. فهي لا تختصر في الاستعداد لمواجهة التحديات، بل تتجلى أيضًا في العمل والعلم والثقافة والتربية والرياضة، وفي تحويل الإمكانات الفردية إلى طاقات فاعلة في المجتمع.

ومن هنا، تبرز الرياضة كأحد ميادين صناعة الإنسان الذي يحتاج إليه المجتمع: إنسان قوي البدن، منضبط السلوك، متوازن الشخصية، متمسك بالقيم، وقادر على تحمل المسؤولية. وهي، في رؤية الإمام الخامنئي "قدس سره"، مجال تتكامل فيه القوة الجسدية مع صفاء الروح والالتزام الأخلاقي.

وفي يوم التعبئة، تتجدد أهمية هذه الرؤية التي تضع الشباب في قلب عملية البناء، وتدعو إلى الجمع بين العلم والتهذيب والرياضة باعتبارها ركائز متكاملة لإعداد أجيال تمتلك المعرفة والقوة والإرادة، وتستطيع الإسهام بفاعلية في مختلف ميادين الحياة.

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