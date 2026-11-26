أكد قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، في رسالة له اليوم الخميس 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بمناسبة "أسبوع التعبئة"، أن "التعبئة" في إيران غدت بحضورها الفاعل في الميادين العسكرية، السند الأساس والمحوريّ للحرب، منوهًا ببعض شخصيات التعبئة التي تُجسّد أمام الأعين صورًا كثيرة جدًّا من الإيثار والتضحية.



وفي ما يأتي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

يُعدُّ «أسبوع التعبئة» فُرصةً مناسبة لإلقاء نظرة جديدة على ظاهرة التعبئة المدهشة والثمينة؛ تلك المؤسّسة التي أُنشئت بمبادرة من سماحة الإمام الخميني (أعلى الله مقامه الشريف)، لتجمع شيئًا فشيئًا، وعبر مسارٍ تكاملي، الإيرانيين من مختلف الأجيال، من أصحاب الهمم العالية، والآملين، والمضحّين، والناشدين عزّة الإسلام وإيران، والمخلصين لمدرسة الحسين (صلوات الله وسلامه عليه)، ولتكون نواةً صلبةً من أنصار الحقّ والعدل. وقد أظهرت التعبئة نفسها بدايةً في الدفاع الذي امتدّ ثماني سنوات، حين غدت، بحضورها الفاعل في الميادين العسكرية، السند الأساس والمحوريّ للحرب. وطوال ذلك النزال المقدّس، كان التعبويّون، من الفتيان إلى الشيوخ، ينهلون من الأجواء الروحانية للسواتر والخنادق فيوضاتٍ معنويةً لا تُحصى، وكانت أجواء مدن البلاد وقراها تتعطّر بفضلهم.

وهكذا، كانت الصورة التي ترتسم في أذهان الناس عن التعبئة والتعبويّين صورةَ الإيمان والالتزام والصفاء والإخلاص والبصيرة والشجاعة والجهاد وأداء التكليف والإيثار والتضحية من أجل الآخرين؛ وهي جملةٌ من الخصال التي وُصف ببعضها الأبطال المشهورون بنُبل أخلاقهم في المأثور القديم لهذه البلاد. وإذا كانت بعض شخصيات الحكايات الشبيهة بالأساطير حتّى ذلك الحين رمزًا لطائفةٍ من هذه الخصال، فإنّ هذه الشخصيات الحقيقية في حكاية واقعية صارت، ببركة الثورة الإسلامية، تسطّر الملاحم بزيّ التعبئة، وتُجسّد أمام الأعين صورًا كثيرة جدًّا من الإيثار والتضحية.

ومع أنّ مرحلة الدفاع المقدّس بلغت بعد ثماني سنوات خاتمتها المشرّفة، فإنّها خلّفت، بفضل الروحية التعبوية، أثرًا عميقًا في مختلف جوانب المنظومات الرسمية وغير الرسمية على وجه الخصوص. وقد كانت هذه الروحية ثروةً عظيمة أنتجها الدفاع المقدّس وتوجيهات سماحة الإمام الخميني (أعلى الله مقامه الشريف) ومؤازرة الجماهير الغفيرة من الشعب. والآن، أعرض بضع نقاط لمزيدٍ من الإيضاح لبعض جوانب المقصود من هذا الكلام:

أولًا: لا شكّ في أنّه، بالتوازي مع بعثة الشعب الإيراني العظيم في مرحلة الدفاع المقدّس الثالث، الذي يُعدّ نوعًا من نشر الروحية التعبوية في أنحاء البلاد كافة، ينبغي لمنظّمة التعبئة أيضًا أن تخوض تجربةَ تحوّلٍ وولادةٍ جديدة؛ فعلى هذه المنظّمة أن تستعين بالشعب المنبعث لتصوغ نسخًا أكثر تقدّمًا وحداثةً من التعبئة السابقة وتديرها. ومن هنا، ينبغي من الآن فصاعدًا المضيّ بخطًى واسعةٍ وثابتةٍ ومدروسةٍ نحو تحقيق شعار «كلّ إيرانيّ تعبويّ»؛ فاليوم، كثير من أفراد الجيش والحرس وقوى الأمن والعاملين في الحكومة وأعضاء «مجلس الشورى» وأمثالهم، يعدّون أنفسهم من التعبويّين، شأنهم شأن حشود غفيرة من الشعب، لأنّ قلوبهم معلّقةٌ بمدرسة التعبئة ونهجها، كما أنّ رفاق الليالي والأيّام في الساحات والشوارع، من حَمَلة الرايات الذين أضفَوا على انبعاث الشعب معنًى ملموسًا وواضحًا أكثر، والحشود الغفيرة من المفدين بأرواحهم، هم كذلك بالفعل. وثمة كثيرون ليسوا أعضاء في التعبئة بالمعنى المتعارف، لكنّهم يجلّون فكر التعبئة ومدرستها، وربّما يوائمون نهجهم معها. على منظّمة التعبئة أن تُحسن الإفادة من هذه الموهبة الإلهية على أفضل وجه.

ثانيًا: إلى جانب القابليات المتوافرة المذكورة، على المنظّمة الرسمية للتعبئة أن تسعى دائمًا إلى نشر الروحية التعبوية في كلّ أنحاء البلاد؛ فهذه الروحية، التي أُشير إلى بعض خصالها، يمكن أن تنتشر في مكوّنات المجتمع من خلال سلوك التعبويّين أنفسهم. وإنّ التحلّي بحُسن الخلق والعطف والرأفة، واحترام الناس، ومراعاة مختلف جوانب التقوى الفردية والجماعية، والالتزام بما عُرف به كثيرٌ من التعبويّين منذ الأزمنة السابقة، من قبيل التواضع وخفض الجناح والإيثار والزهد في الظهور والابتعاد عن مظاهر الترف والتشريفات، وأمثال ذلك من السلوكيات المحبّبة، يجعل منهم قرّة عين الشعب في كلّ حيّ ومدينة وقرية، ويدعو الجميع إلى الاقتداء بهذا النهج والمسلك.

ثالثًا: إنّ الولاء الأساسيّ للتعبويّين هو لمدرسة الحسين (صلوات الله وسلامه عليه)، التي تمثّل القراءة الصحيحة للإسلام المحمّدي الأصيل. وعلى هذا الأساس، يتشكّل كلّ وصلٍ وفصلٍ لديهم، وكلّ تولٍّ وتبرٍّ. كما يهتدي قلب التعبويّ بتعليمين قرآنيّين يبعثان الحياة، هما: {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} و{أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} (الفتح، 29). ومن هذا المنطلق، يبذلون كلّ ما في وسعهم من رأفةٍ وتضحيةٍ تجاه الشعب والنظام والثورة، ولا يُفوّتون أيّ فرصةٍ لتوجيه ضربة إلى أعداء الإسلام والنظام الإسلامي.

إنّ صَونَ التلاحم الاجتماعيّ والوحدة المقدّسة للشعب الإيرانيّ، اللذين تتجلّى، في هذه الأيّام على جانبَي جبهة الحقّ والباطل، قيمتُهما السامية وأثرُهما البالغ في منظومة حسابات العدوّ، بوصفهما امتدادًا لانتصارات مجاهدي الإسلام الشجعان المضحّين في الميادين العسكريّة، ينبغي أن يكونا من الصفات المشتركة بين جميع أفراد التعبئة.

رابعًا: لقد تداركت التعبئةُ، بعون أبنائها التعبويّين وطوال مسيرتها حتى اليوم، كثيرًا من أوجه القصور لدى المؤسّسات الرسميّة وغير الرسميّة. والآن، ونظرًا إلى النموّ اللافت الذي شهدته التعبئة في مرحلة «انبعاث» الشعب الإيرانيّ، فإنّ الطاقات الفعليّة، وجميعَ الذين يُعَدّون تعبويّين بقلوبهم، تُشكّل قوّةً عظيمة. ومن هؤلاء أهلُ الميادين والشوارع، والمفدون بأرواحهم، وسائرُ الذين يشاركونهم العهد على السير في طريق السموّ الفرديّ والاجتماعيّ، وهم الذين تُعَدّ قلوبهم القواعدَ الحقيقيّة للتعبئة. وينبغي الإفادة من كلّ جزءٍ من هذه القوّة في سبيل حلّ مشكلات البلاد واغتنام فرصٍ جديدةٍ ومبتكرة، وبذلك نُضفي مزيدًا من الغنى على شعار «كلّ إيرانيّ تعبويّ».

نأمل أن تتمكّن تعبئةُ الإيرانيّين، في ضوء هذه النقاط، من أن تُسجّل في تاريخ هذا البلد نموذجًا ساميًا للتعاضد، ونصابًا عاليًا في تحقيق مفهوم الأمّة والشعب، فتكون منطلقًا لما سيأتي من رقيٍّ وتقدّمٍ لافتَين.

أسأل الله المتعالي أن يُنعِم على شهداء التعبئة الأعزّاء برضوانه وجوار أهل البيت (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، وأن يمنح جرحاهم الأعزّاء الصبر والعافية، وأن يجعل جميع أفراد التعبئة في إيران وجبهة المقاومة، وأنا الذي لا أعدو أن أكون واحدًا من أصغرهم، في عداد جنود مولانا (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، وأن يشملهم دعاؤه بالخير والفتح والبركة.

السيّد مجتبى الحسيني الخامنئي | 26/11/2026

الكلمات المفتاحية