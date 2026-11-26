انتقد الرئيس السابق لما يسمى مجلس "الأمن القومي الإسرائيلي" إيال حولاتا طريقة تعامل المستوى السياسي، في الكيان الصهيوني، مع ملف التهديدات الإيرانية واحتمال شن هجوم على إيران، وبرأيه أن التصريحات العلنية بشأن تطوير طهران أسلحة كيميائية وأسلحة دمار شامل والحديث المتكرر عن الاستعداد لمهاجمتها، يثيران شكوكًا بشأن الدوافع الحقيقية وراء هذا الخطاب، وما إذا كانت المعايير السياسية تؤثر في القرارات المتعلقة بالملف الإيراني.

جاءت مواقف حولاتا، عقب تصريح وزير الحرب "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس بشأن تسريع تطوير الأسلحة الكيميائية في إيران، وهو تصريح أثار أصداءً وخلافات في المنظومة الأمنية. وجّه حولاتا انتقادات إلى المستوى السياسي بسبب ما وصفه بالانشغال الإعلامي الواسع بالهجوم المحتمل، قائلًا: "هناك انشغال إعلامي واسع جدًا، ومما لا شك فيه أن له تداعيات سياسية. أرى رئيسًا سابقًا لهيئة الأركان ورئيس حكومة مُعيّنًا يتهم رئيس الحكومة بأن معاييره سياسية، ورئيس الحكومة يتهم المعارضة بأن معاييرهاا سياسية، وأنا أقول لنفسي: يا إلهي، هل ما زلنا نتحدث عن إيران التي تطور أسلحة نووية؟ لا يمكن أن تكون هذه هي الطريقة التي يُتعامل بها مع الأمر".

كما حذّر حولاتا من أن يكون أي هجوم على إيران محدود الأهداف، ولا يعالج جوهر التهديد، فبرأيه أن استنزاف القدرات العسكرية من دون القضاء على إمكان تطوير أسلحة الدمار الشامل قد يترك الكيان الصهيوني أمام واقع أكثر خطورة. وقال: "إذا كانت لدينا بالفعل القدرة على إزالة تهديد من هذا النوع في المدى الزمني القريب، فقد يكون الجواب نعم، ولكن إذا كان هدف هذا الهجوم هو ما يُسمّى جزّ العشب في إيران، حتى لو كان ذلك يعني استنزاف القدرات، من دون معالجة هذه المشكلة الجوهرية، فهناك خطورة كبيرة جدًا".

وأضاف أن الكيان الصهيوني قد يجد نفسه، بعد تنفيذ الهجوم، أمام تهديد لم يتضرر فعليًا، وربما تكون طهران قد أصبحت أكثر اندفاعًا لاستكمال تطويره. وتابع: "سنستيقظ، في صباح اليوم التالي للهجوم على إيران، بعدما قرعنا الطبول بقوة، لكن هذه القدرة الخطيرة التي يمكن، أن تنضج وتتحول إلى سلاح للدمار الشامل، ربما لم تتضرر إطلاقًا، وستكون إيران في وضع لا تملك فيه سوى مزيد من الدوافع للمضي قدمًا واستكمالها".

كما أعرب حولاتا عن قلقه من إعلان وزير الحرب بنفسه أن إيران تطور هذه القدرات، وتوجيه تحذيرات علنية إليها، فبرأيه أن كشف هذه المعلومات لا ينسجم ومتطلبات العمل الاستخباراتي. وقال: "آمل بشدة أن تكون المعايير الصحيحة قيد الدراسة. إن حقيقة الحديث عن هذا الأمر في وسائل الإعلام تثير قلقي الشديد. هذه ليست تسريبات. وزير الحرب قال بصوته إن إيران تطور مثل هذه القدرات، وقد وجّه إليهم تحذيرًا بأن "إسرائيل" تراقب هذا الأمر، وأنا لا أستطيع فهم المنطق وراء ذلك".

وشدد الرئيس السابق لمجلس "الأمن القومي" على ضرورة أن يكون الكيان الصهيوني أكثر استعدادًا قبل أي هجوم، مشيرًا إلى أن الرسائل التي يتلقاها المستوطنون بشأن التهديد الإيراني والاستعدادات العسكرية متضاربة ومربكة. وقال إن على "إسرائيل" خوض سباق استخباراتي لتحديد طبيعة التطورات الإيرانية ومواقعها وتوقيتها، متسائلًا عن سبب تناول هذه الملفات علنًا في الوقت الذي يفترض فيه تركيز الجهد الاستخباراتي على فهم ما يجري وتحديد الخيارات المتاحة.

ورأى حولاتا أن منع أعداء "إسرائيل" من امتلاك أسلحة الدمار الشامل يجب أن يكون التزامًا ثابتًا لكل حكومة، لكنه شكك في أن يكون هذا هو الهدف الفعلي وراء التصريحات الحالية. وقال: "وكلما استمعت إلى قادتنا أكثر، دفعني ذلك إلى التساؤل عما إذا كانوا يقصدون حقًا التعامل مع هذا الأمر، لأنه لو كانوا يريدون التعامل معه، لما كانوا يتحدثون عنه، لقد كانوا سيتحدثون وينفذون، وفي يوم من الأيام كنا سنستيقظ بعد قصف هذه القدرات من الجو".

وأضاف أنه يشتبه في أن الحديث المتكرر عن الاستعداد لهجوم على إيران يرتبط بـ"أسباب أخرى مختلفة تمامًا"، متسائلًا عما إذا كان الهدف هو مواجهة القدرات التي تتحدث عنها الحكومة "الإسرائيلية"، أم أن وراء هذا الخطاب اعتبارات أخرى.

في ما يتعلق بتوقيت الهجوم، رأى حولاتا أن إصدار أمر بتنفيذ عملية عسكرية قبل استكمال الاستعدادات اللازمة قد يضعف مسوغاتها، قائلًا: "إذا كانت هناك حاجة إلى وقت للاستعداد لهجوم كبير من شأنه بالفعل أن يقضي على هذه القدرات، فإن مسوغ شن هجوم في الوقت الحالي يكون ضعيفًا جدًا". وأوضح أنه لا يستطيع إصدار حكم نهائي بشأن القرار، لكونه خارج المنظومة حاليًا، لكنه يتناول المسألة من موقع خبرته مستشارًا سابقًا "للأمن القومي"، وعمله المهني السابق في جهازي "الشاباك" و"الموساد". وأضاف أن ما يراه حاليًا لا يشبه طبيعة الملفات التي تعامل معها خلال توليه مناصبه السابقة.

وانتقد حولاتا أيضًا الأهداف التي تتناقلها وسائل الإعلام بشأن الهجوم المحتمل، وبرأيه هي لا تعكس بالضرورة تركيزًا على تدمير القدرات المرتبطة بتطوير أسلحة الدمار الشامل. وقال إن نجاح أي هجوم ينبغي أن يُقاس بمدى منع إيران من مواصلة التقدم نحو امتلاك هذه الأسلحة، أو تقليص قدراتها وإعادتها سنوات إلى الوراء. وأضاف أن انطباعه هو أن الحديث الجاري يتركز على استهداف البنى التحتية، ومزيد من الأشخاص، وإضعاف القدرات العسكرية، فهذه الأهداف لن تحسّن الوضع الأمني الإسرائيلي إذا لم تؤدِّ إلى معالجة التهديد الأساسي.

في ختام مواقفه، دعا حولاتا إلى عدم إهدار ما وصفها بالفرصة المتبقية، مشيرًا إلى أن الضغط الاقتصادي والدولي الذي يمارسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران يحقق النتائج المطلوبة، وفقًا لتقديره. وحذّر من المراهنة على أن يؤدي اغتيال مسؤولين إيرانيين إلى دفع طهران لتقديم تنازلات أو تخفيف مطالبها في المفاوضات.

وقارن هذه المقاربة بالمقامرة التي خاضتها "إسرائيل"، في شباط/فبراير - آذار/مارس من بداية العام، وقال إنها لم تحقق الهدف المتمثل في تقريب إيران من التفاهمات. ولفت إلى اختلاف الحسابات "الإسرائيلية" والأميركية، موضحًا أن ترامب قد يرى أن استهداف قادة في الحرس الثوري سيدفع إيران إلى التفاوض، لكن "إسرائيل"، ينبغي أن توجّه ما تبقى لديها من فرص وقدرات نحو ضمان عدم امتلاك إيران أنظمة أسلحة تهدد الكيان الصهيوني.

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