أعلنت العلاقات العامة التابعة للقوة البحرية، في حرس الثورة الإسلامية في إيران، أنه: "منذ الساعات الأولى من اليوم الخميس (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، وحتى الآن، تعرّضت ناقلتا نفط مخالفتان لانفجار واندلاع حريق فيها إثر اصطدامهما بألغام بحرية شمال ميناء خصب" العماني الواقع في محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة عُمان.

وأوضحت العلاقات العامة، في بيانها، أن: "إحدى الناقلتين من فئة الناقلات العملاقة، وتحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، قد تُركت وهي تحترق".

وأضافت، نقلًا عن مركز مراقبة حركة الملاحة التابع للقوة البحرية في حرس الثورة، أن: الناقلتين، مجهولتي الهوية، كانتا تحاولان العبور خلسةً مع إطفاء أنظمة الملاحة، اعتمادًا على المقاتلات التابعة للجيش الأميركي المعتدي، إلا أن الألغام البحرية أوقفتهما بالانفجار والنيران في أثناء مرورهما في المسار غير القانوني، في مضيق هرمز".

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