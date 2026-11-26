إبراهيم حيدر

في معناها المتعارف عليه، ترتبط التعبئة بالاستعداد والجهوزية لمواجهة الأخطار والتحديات والصعوبات. لكنّ هذه الكلمة الواحدة قولًا وعلى بساطة لفظها تختزن معاني واسعة تتجاوز مجرد الاستعداد والجهوزية. وهو ما جسّدته تجربة المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله. مع هذه الحركة الإيمانية الجهادية كان التطبيق الفعلي لهذا المفهوم والشرح الحقيقي لمعنى التعبئة بأبعادها وخلفياتها. فكان فعل الحزب يسبق قوله، إذ قدّم لهذا المفهوم الكثير بعيدًا عن الكلام والسرد، وهو ما رأته المجتمعات بأم العين. وعليه، تحوّلت التعبئة من مفهوم نظري إلى ثقافة متكاملة من الانتماء والإخلاص والعطاء، تُترجم بالأفعال والمواقف والتضحيات.

التعبئة .. فعلُ إخلاص للقضية التي تنتمي إليها

ولعلّ تجربة عام 1982 تشكّل نواة هذه التجربة الفريدة والاستثنائية، كما يصفها آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي. في ذلك العام، وحينما اجتاح الاحتلال "الإسرائيلي" لبنان، نهضت مجموعة من الشباب في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت لمواجهة هذا الخطر الكبير ومنعه من احتلال الأرض وتثبيت قدمه. ثلة في ربيع العمر ــ برزت تحت اسم حزب الله ــ فهِمت معنى التعبئة، عاشت تفاصيله، وراحت تُطبقه قولًا وفعلًا. وعليه، قدمت نموذجًا رائعًا لهذا المفهوم صار فيما بعد مثالًا يُحتذى به. وهنا، لم يكن انتقال حزب الله بمفهوم التعبئة من السرد والحكاية والكتب إلى الحقيقة والفعل مجرّد انتقال نظري، بل تجلّى في طبيعة هذه الثلّة التي تطوّعت من دون أن يكون وراء اندفاعها أيّ ربح مادي أو مصلحة شخصية. تحرّرت من الأنا وقدّمت القضية على الذات، ونهضت بكل إخلاص لتكون نموذجًا لمعنى التعبئة بأبعادها الشاملة؛ حيث لا يكون الانتماء مجرّد قناعة، بل مسؤولية تُترجم عطاءً وتضحيةً واستعدادًا دائمًا للبذل.

كيف ساهم الشهيد الأسمى السيد حسن نصرالله في تعزيز فكرة التعبئة؟

لا يحلو الحديث عن التعبئة، بل لا يكتمل ولا يمكن الإحاطة بأبعادها وتجلياتها، من دون التوقف عند إسهامات سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله. سيد المقاومة تمكّن من تحويلها من مفهوم تنظيمي إلى ثقافة انتماء ومسؤولية وعطاء. وعليه، عزّز هذه الثقافة عبر ترسيخ شعور الناس بمسؤوليتهم تجاه حماية أرضهم والنهوض بمجتمعهم والتكافل فيما بينهم، ليتحسسوا آلام بعضهم البعض، جاعلًا من خطاباته ركيزة أساسية في نشر مفهوم التعبئة وترسيخه ممارسةً وسلوكًا.

وكان لشخصية الشهيد الأسمى دور كبير في ترجمة مفهوم التعبئة على الأرض بعيدًا عن التعقيدات. قدّم المفهوم بأسلوبه المعتاد ومنهجيته المميزة، وبطريقة سلسة جعلت المتلقي في حالة انسجام وأُنس للذوبان في خدمة الناس، وتقديم المساعدة بشكل تطوعي، والذود عن الأرض والدفاع عن الوطن، ونصرة المظلوم مهما كان دينه وعرقه. ولم يكن ذلك مجرد خطاب أو توجيه، بل ثقافة أراد ترسيخها في النفوس، ولعلّ حديثه عن شباب التعبئة يختصر هذه الروحية ويعبّر عن جوهرها، إذ قال: "هؤلاء يحملون زهرة شبابهم وزهرة عمرهم، يحملون دماءهم على أكفّهم ليقدموها في سبيل الله سبحانه وتعالى، روح التعبئة هي روح ﴿إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا﴾، هذه قصّة أهل البيت (ع) أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين عليهم السلام. هذه هي روح التعبئة، إنها روح المبادرة والفعل والحضور دون ملل ودون كلل وتعب، الذي يعمل دون دوام".

نموذج حي

ومن هنا، فإن حزب الله أعاد تعريف مفهوم التعبئة بشكله الحقيقي ليكون مصداقًا حقيقيًا لقوله تعالى: {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، فكان عطاء الحزب بلا حدود، وإيثاره بلا سقف، وتضحياته يعجز الكلام عن وصفها.

ولعلّ الحديث عن المحطات التي جسّد فيها حزب الله مفهوم التعبئة، يحتاج للكثير من الحلقات. فحزب الله وكما قال السيد الشهيد نصر الله "أساسه تعبئة وسيبقى كذلك". وعليه، فكل مسيرة الحزب على مدى أكثر من أربعة عقود تعبئة وعطاء. ويكفي أن نستحضر العدوان الصهيوني الأخير على لبنان كنموذج حي للتعبويين الذين هبّوا لنصرة الحق، حيث استشهد المئات من المقاومين معظمهم من أبناء التعبئة، الذين لا يتلقون أي بدل مالي. أولئك الشهداء جل عملهم كان قائمًا على التطوع والخدمة، فكان حضورهم في الجبهة وثباتهم مؤثرًا جدًا لجهة تماسك الجبهة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى حضور التعبويين وتأثيرهم، إذ شكلوا عامل قوة واقتدار.

وهكذا، لا تقتصر التعبئة على الاستعداد والتأهب، بل تتجلى في أسمى صورها حين يصبح الإنسان مستعدًا لبذل روحه في سبيل إنقاذ إنسان آخر. فاستشهاد مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية، ومعظمهم من أبناء التعبئة في القرى والبلدات الجنوبية، وهم يؤدون واجبهم الإنساني ولا يتلقون أي مقابل، يقدم الدليل الأبلغ على أن التعبئة ليست مجرد شعار أو مفهوم تنظيمي، بل ثقافة عطاء وتضحية ومسؤولية، تتجسد في الميدان وتُترجم أفعالًا ومواقف، حتى بذل الحياة.

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