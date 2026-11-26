شكل الهجوم الأوكراني على الطراد الحربي الروسي "ميركوري" أثناء رسوه للتزود بالوقود داخل قاعدة بنغازي البحرية، وما تلاه بساعات من استهداف سفينة الشحن الروسية "أنغارا" قبالة سواحل المدينة، واعتراف الرئيس الأوكراني رسميًّا بالهجوم، تحولًا استراتيجيًا عالميًا في الصراع الدولي لينتقل به من ساحة السيولة السياسية إلى ساحة السيولة الاستراتيجية.

وهذا التحول ينذر بتدويل مسارح العمليات بين القوى الكبرى بديلًا عن الاشتباك المباشر الذي تردعه الحروب النووية، ما يعني أن إدارة الصراع المتفق عليها في اللقاء الثلاثي الأخير بين ترامب وبوتين وشي، ليست مؤشرًا للتهدئة بل هي مؤشر لاشتعال الجبهات الفرعية الممتدة عالميًا في العقد الاستراتيجية المتمثلة في الممرات البحرية والبلدان التي تعاني من الانقسامات والسيولة السياسية.

ولا شك أن هذه الحالة تتسق مع طبيعة النظام العالمي الراهنة والتي يمكن تسميتها بأنها مرحلة "ما بين نظامين"، حيث لم تعد أميركا القطب الأوحد بكامل سمات ومواصفات هذه القطبية الواحدة، ولم يتشكل نظام التعدد القطبي بكامل شروطه ومواصفاته.

ولهذه الحالة انعكاسات كبيرة ووثيقة الصلة بالصراع مع الصهاينة، حيث تعاني دول الطوق للعدو الصهيوني من مخاطر كبرى.

ويشكل الحدث الأخير في ليبيا تعميقًا للمخاطر على مصر بشكل أساسي، حيث يمس إلى جانب الوضع في السودان جميع محاور الأمن القومي المصري شمالًا وغربًا وجنوبًا، بما يشتت الخطر الأكبر والرئيسي من الشرق، حيث يسعى العدو الصهيوني جاهدًا الى تنفيذ مخطط التهجير.

وهنا يمكن مناقشة العناوين التالية باختصار لتوضيح هذه المخاطر العاجلة:

أولًا: السيولة السياسية والسيولة الاستراتيجية:

السيولة السياسية هي حالة ملازمة لعدم الاستقرار وتغير التوازنات وتتسم بتبدل التحالفات الدبلوماسية وتعديل الولاءات، وينحصر نطاقها في المواقف الدبلوماسية والتحالف والدعم السياسي، وتنحصر أدواتها في الضغط والتفاوض والعقوبات.

بينما السيولة الاستراتيجية تعدّ حالة أعمق، حيث تصل لتغيّر العقائد العسكرية، وتداخل مسارح العمليات، واستخدام أدوات القوة الصلبة والهجينة بصورة مرنة ومتحركة تتجاوز الحدود التقليدية للدول، وتتطور أدواتها لتضم الحروب الهجينة، والمسيّرات العابرة للحدود، والمرتزقة، والتحكم في الممرات البحرية والطاقة.

وفي التأثير والانعكاسات، فإن السيولة السياسية قد يكون تأثيرها فوريًا وغير ممتد زمنيًا وضيق النطاق، بينما السيولة الاستراتيجية تأثيرها يعيد رسم خرائط النفوذ وتوزيع القوة العالمية.

ثانيا: ليبيا نموذجًا:

يشكل الحادث الأخير في ليبيا انتقالًا من سيولة سياسية شهدت مؤخرًا تعديلات في الولاءات والتحالفات، إلى سيولة استراتيجية تجاوزت جبهات الصراع فيها حدود الدول واستخدمت فيها الحروب الهجينة عبر استهداف 7 زوارق وطائرات مسيّرة أوكرانية للطراد الروسي وإصابة سفينة الشحن وبحارتها.

فقد طرأت تعديلات على الصراع بين السلطتين التنفيذيتين في شرق ليبيا عبر حكومة أسامة حماد وجيش خليفة حفتر ونجله صدام، وحكومة الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث تقاربت تركيا الداعمة لحكومة الغرب مع الشرق الليبي لتسهيل إبرام الاتفاقية البحرية التي أبرمتها مع الغرب، وهو ما أثر على علاقات الشرق الليبي بمصر لضرر هذه الاتفاقية بمصر ومصالحها، إلى جانب تعاون شرق ليبيا مع قوات الدعم السريع في السودان والتي تعادي مصر، حيث تدعم مصر الجيش السوداني.

ورغم أن تركيا تدعم جيش السودان إلا أن مصالحها فرضت التقارب مع حفتر، بينما ذهبت مصر مؤخرًا للتقارب مع غرب ليبيا وفتح صفحة جديدة للعلاقات.

وهذه السيولة نلمحها في العلاقات المصرية الروسية، حيث تدعم روسيا قوات الدعم السريع وانفتحت مؤخرًا بشكل كبير على أثيوبيا لطموحاتها في إفريقيا والقرن الإفريقي، بينما تنفتح روسيا أيضًا على الجيش السوداني لطموحها في التموضع في ميناء بورت سودان.

ولكن انتقال الصراع الروسي الأوكراني الى ليبيا وما شكله من اتهامات لتورط غرب ليبيا المتحالفة مع الناتو وأميركا، يهدد بالانتقام والمزيد من التهديد لليبيا وأماكن النفوذ الأميركي والأوروبي في البحر المتوسط، وبأسلحة الحرب غير المتماثلة، وهو ما يعني حربًا مفتوحة وبأدوات غير تقليدية تغير من التوازنات القائمة، سواء بالبحر المتوسط أو الأحمر أو غيرها من مناطق صراع النفوذ بين القوى الكبرى.

ثالثًا: المخاطر المباشرة على الأمن القومي المصري:

هناك مخاطر مباشرة على الأمن القومي المصري وهي ذات صلة مباشرة بالوضع الإقليمي وتحديدًا التهديد الإسرائيلي بتهجير أهالي غزة، والتمدد الصهيوني في دول الطوق مثلما يحدث في سوريا من توغلات وتهديد للأردن عبر تهجير أهالي الضفة، ناهيك عن العدوان المستمر على لبنان واحتلال أراضيه.

وهذا التهديد يمكن تلخيصه في نقاط مباشرة:

- خطر تجدد الاقتتال الداخلي الليبي وما يتبعه من موجات نزوح وتهريب سلاح.

- صعوبة حفاظ مصر على التوازن بين موسكو وواشنطن وأطراف الداخل الليبي بسبب تعريض الملاحة البحرية المتجهة لقناة السويس وحقول الغاز المصرية في شرق المتوسط لخطر "الزوارق المسيّرة" وهو ما يفرض على مصر ضرورة اتخاذ موقف حازم لحماية أمنها القومي.

- تشتيت الجهد العسكري المصري وإشغاله بجبهة غربية تشكل أولوية طارئة بعيدًا عن ملفات غزة ومحور فيلادلفيا.

والخلاصة، أننا إزاء حالة تدويل للصراعات والخروج بها من جبهاتها الرئيسية إلى جبهات خارجية، وانتقال التحالفات الوظيفية على ملفات بعينها من نطاق الدعم السياسي والدبلوماسي إلى اشتباك عسكري وبأدوات غير تقليدية تتجاوز قدرة الجيوش النظامية على ردعها، وهي حالة تميز المرحلة الانتقالية الحادة بين نظامين عالميين، أحدهما أحادي القطبية يستعد للرحيل والآخر متعدد الأقطاب قيد التشكل، وهو وضع ينذر بمزيد من الفوضى ويلزم جميع الدول بالتخلي عن حالة السيولة السياسية والتوجه للتوافق الوطني بأقصى سرعة قبل أن تتحول أي دولة منقسمة الى ساحة لتصفية الصراعات.

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