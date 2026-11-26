نفت الحكومة العراقية صحة الأنباء المتداولة بشأن تحرك وحدات من الجيش العراقي باتجاه إقليم كردستان شمالي العراق، وذلك بعد أن تحدّثت وسائل إعلام عراقية عن تحرّكات لقوات الجيش باتجاه الإقليم بهدف إغلاق منافذ قالت إنّها غير رسمية تُستخدم في تهريب النفط.

وأكد المتحدّث باسم الحكومة حيدر العبودي أنّ "حماية الثروة النفطية جزء من المسؤوليات القانونية لرئيس الوزراء، الذي أصدر توجيهات بمنع العبث بهذه الثروة أو ذهابها إلى جيوب المنتفعين".

وأوضح العبودي في تصريح لقناة "العراقية الإخبارية" أن "عشرات المليارات جراء تهريب النفط تذهب إلى جيوب وحسابات خاصة لا ينتفع منها شعب كردستان".

وشدد العبودي على أن رواتب موظفي الإقليم بمنأى عن الخلافات، وأن الحكومة حريصة على تأمين استحقاقات جميع العراقيين، بمن فيهم سكان كردستان شمالي العراق، في موازنة عام 2027.

وأكد أن الدستور هو الضامن لوحدة العراق وحقوق شعبه، وأن جهود القوات الأمنية مستمرة لحماية الثروة النفطية.

تصاعد الخلاف

وتأتي تصريحات العبودي وسط تصاعد الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن إدارة المنافذ الحدودية ومكافحة تهريب النفط وصلاحيات السلطات الاتحادية في الإقليم.

وأمس، وافقت الرئاسات الأربع على مقترح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بعقد حوار وطني في 1 كانون الأول/ديسمبر المقبل لحل الأزمة الدستورية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان شمالي العراق.

والثلاثاء، أمر الزيدي بإغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية مع دول الجوار، بما فيها الواقعة ضمن إقليم كردستان شمالي العراق، في إطار إجراءات حكومية لمكافحة تهريب النفط. كما وجه وزارة النفط الاتحادية بتولي إدارة الحقول النفطية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، والخاضعة أمنيًّا لسلطات الإقليم.

وقوبلت الإجراءات برفض حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، التي اعتبرتها خرقًا للدستور وتجاوزًا لحقوق الإقليم، معلنة رفضها لغة التهديد والمنطق العسكري في التعامل مع الخلافات مع بغداد.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد كشفت، الثلاثاء، مقتطفات من تقرير استخباري حكومي بشأن مسارات قالت إنها لتهريب النفط من كركوك والسليمانية إلى إيران ومنها إلى أفغانستان.

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