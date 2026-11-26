تتواصل الاعتداءات "الإسرائيلية" على جنوب لبنان، مع تصعيد ميداني شمل غارات جوية وقصفًا مدفعيًّا وتفجيرات، فيما يواصل العدو عمليات التدمير العمراني والبيئي في بلدة زوطر الشرقية.

وفي المستجدات، نفّذ جيش الاحتلال تفجيرات في بلدات القنطرة وكونين وعيناثا ومركبا وطلوسة وعدشيت القصير والمنصوري.

كما استهدفت مدفعية العدو "الإسرائيلي" بلدات: المنصوري وكفرشوبا وحداثا وبرعشيت وميفدون وزوطر الشرقية ووادي زبقين وبني حيان، إضافة إلى وادي السلوقي.

وفي المنصوري، تموضعت دبابة «ميركافا» في البياضة واستهدفت البلدة بعدد من القذائف. كذلك، شهدت أطراف الخيام تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة، فيما ألقت مسيّرة معادية قنبلة صوتية على أطراف حلتا، وانفجرت مسيّرة عند أطراف ميفدون.

وشنت طائرات العدو الحربية بعيد ظهر اليوم الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 غارة جوية على بلدة كفرتبنيت، التي كانت شهدت قبل الظهر عملية تفجير كبيرة ترددت أصداؤها في القرى المجاورة.

ونفذت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية سلسلة عمليات تفجير في بلدتي عدشيت القصير، وكفرتبنيت، ترافقت مع عمليات تمشيط استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب.

وتزامن ذلك مع إلقاء قذائف ضوئية بين شقرا ودوبيه، وتنفيذ عمليات تمشيط باتجاه وادي الحجير.

إلى ذلك تابع طيران العدو الصهيوني الحربي والتجسسي خرقه للأجواء اللبنانية ونفذ طلعات متكررة ومتواصلة في الأجواء الجنوبية وفوق الضاحية الجنوبية لبيروت



الكلمات المفتاحية