أولًا: ماذا يجري في مجلس الأمن فعليًا؟

هناك تطور مهم يؤكد أن المسألة انتقلت إلى مستوى المرجعية الدولية.

إن مشروع القرار الدولي المرتقب بشأن لبنان يتجه إلى الجمع بين القرار ١٧٠١ واتفاق الإطار الثلاثي، والنص النهائي لم يكن قد حُسم بعد. كما أن موافقة الدولة اللبنانية على مشروع القرار ستكون عاملًا أساسيًا لتفادي اعتراض أحد الأعضاء الدائمين، فهل سيعترض لبنان؟.

وفي المقابل، يشير تقرير مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني إلى أن اتفاق الإطار لا يذكر مجلس الأمن ولا قراراته ولا دور اليونيفيل، وأن المجلس بات أمام سؤال يتعلق بمستقبله ودوره في تنفيذ القرارات: ٤٢٥ و١٥٥٩ و١٧٠١.

إذًا، هناك مسعى لصياغة مرجعية دولية جديدة تجمع بين ١٧٠١ واتفاق الإطار. فهل سيصبح اتفاق الإطار هو الأساس الحاكم للقرار الجديد، أم سيبقى القرار ١٧٠١ هو المرجعية مع إدخال بعض آليات الاتفاق إليه؟

ثانيًا: المقارنة الجوهرية بين المرجعيات الثلاث

القرار ٤٢٥ – عام ١٩٧٨

مرجعية الانسحاب والسيادة

* طالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من كامل الأراضي اللبنانية.

* أكد احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

* أنشأ قوة اليونيفيل لتأكيد الانسحاب والمساعدة على استعادة سلطة الدولة.

القرار ١٧٠١ – عام ٢٠٠٦

مرجعية وقف الأعمال العدائية

* أوقف الأعمال العدائية ووضع ترتيبات أمنية للجنوب.

* ربط انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل بالانسحاب "الإسرائيلي" بالتوازي.

* أكد حصرية سلطة الدولة والسلاح في إطار القرارات الدولية واتفاق الطائف.

اتفاق الإطار – عام ٢٠٢٦

مرجعية إعادة ترتيب العلاقة الأمنية والسياسية

* ينقل الملف إلى مفاوضات مباشرة برعاية أميركية.

* يربط الانسحاب "الإسرائيلي" التدريجي بالتحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة.

* يطرح إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات جوار سلمية.

* يضع الولايات المتحدة في موقع الوسيط والمشارك في آليات التنسيق والتحقق.

هنا الفرق في الفلسفة: القرار ٤٢٥ انطلق من احتلال "إسرائيل" للأرض اللبنانية، وطالب بانسحابها، في حين أن القرار ١٧٠١ انطلق من الحرب والاعتداءات، ووضع التزامات لوقف الأعمال العدائية وترتيب الوضع الأمني.

أما اتفاق الإطار فينطلق من ضرورة معالجة ما يسميه أسباب الصراع، ويجعل إعادة بناء الواقع الأمني اللبناني مدخلًا لإقامة علاقة جديدة بين البلدين. وهذا هو التحول الذي ينبغي التركيز عليه.

ثالثًا: لماذا تريد واشنطن و"تل أبيب" تدويل اتفاق الإطار؟

أرى أن هناك ستة أهداف استراتيجية يمكن استخلاصها من بنود الاتفاق ومن مسار النقاش الدولي:

١. نقل الملف من مرجعية الانسحاب إلى مرجعية نزع السلاح

هذا هو التحول الأهم. في القرار ١٧٠١، هناك التزام واضح بانسحاب "إسرائيل" بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني و"اليونيفيل". أما اتفاق الإطار فيربط الانسحاب "الإسرائيلي" التدريجي بالتحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة وتفكيك بنيتها.

إذا أصبح هذا المنطق جزءًا أساسيًا من قرار دولي جديد، فسيكون هناك تغيير في ترتيب الأولويات الدولية: لن يعود السؤال الأول متى تنسحب "إسرائيل" من لبنان، بل هل أنجز لبنان ما هو مطلوب منه أمنيًا كي تنسحب "إسرائيل"؟ وهذا يغيِّر مركز الثقل في المفاوضات.

٢. تحويل مطلب "إسرائيلي" إلى التزام دولي على لبنان

هناك فرق كبير بين أن تطالب "إسرائيل" بنزع سلاح المقاومة، وبين أن يصبح هذا المطلب جزءًا من قرار صادر عن مجلس الأمن. في الحالة الأولى، نحن أمام مطلب "إسرائيلي" يمكن للبنان رفضه أو التفاوض حوله. أما في الحالة الثانية، فيصبح لبنان أمام التزام دولي، يخضع للتقارير والمراقبة والمساءلة السياسية والدبلوماسية. أي إن واشنطن و"تل أبيب" تسعيان إلى نقل جزء من المواجهة من المستوى "الإسرائيلي" اللبناني إلى المستوى اللبناني الدولي.

٣. إخراج الولايات المتحدة من دور الوسيط التقليدي إلى دور المشرف على التنفيذ

في القرار ١٧٠١، مجلس الأمن هو المرجعية، و"اليونيفيل" تعمل بتفويض دولي. أما اتفاق الإطار فيمنح واشنطن دورًا مركزيًا في التحقق والتنسيق العسكري وتحديد مراحل التنفيذ. وإذا تبنَّى مجلس الأمن الاتفاق، فإن واشنطن تستطيع أن تجمع بين النفوذ السياسي والدور الأمني والقدرة على التأثير في المساعدات العسكرية والاقتصادية. وهذا يمنحها موقعًا متقدمًا في إدارة الملف اللبناني.

٤. إعادة تعريف مهمة القوات الدولية بعد انتهاء "اليونيفيل"

هذه نقطة لا يجوز إغفالها. انتهاء ولاية "اليونيفيل" في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٦، وفق القرار ٢٧٩٠، يفتح الباب أمام ترتيبات دولية جديدة. المسألة ليست فقط مَن سيحل محل "اليونيفيل"، بل ما هي مهمته؟ هل ستكون مهمته مراقبة وقف الأعمال العدائية واحترام الخط الأزرق ومساعدة الجيش اللبناني، أم سيُمنح صلاحيات أوسع للتحقق من نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية؟

الفارق بين المهمتين كبير جدًا. فالأولى أقرب إلى وظيفة حفظ السلام ومراقبة الالتزامات المتبادلة، والثانية قد تضع القوة الدولية في قلب عملية أمنية داخلية شديدة الحساسية. وهذا أحد أبرز أسباب الخلاف الدولي حول طبيعة القوة التي ستخلف "اليونيفيل".

٥. تقليص دور المرجعية الأممية التقليدية في مقابل آلية أميركية مباشرة

اتفاق الإطار لا ينص على دور لـ"اليونيفيل" أو على مرجعية لمجلس الأمن في آلية تنفيذه. وهذا ليس تفصيلًا إداريًا. إنه يعني أن واشنطن تريد أن تكون صاحبة الدور المركزي في إدارة المسار، بدلًا من أن يكون التنفيذ خاضعًا بصورة أساسية لمنظومة أممية متعددة الأطراف.

ومن هنا نفهم لماذا يصبح تدويل الاتفاق مهمًا بالنسبة إليها: فهي تريد أن تجمع بين إضفاء الشرعية الدولية على المسار وبين المحافظة على مركزية الدور الأميركي في تنفيذه.

٦. الانتقال من إدارة الحدود إلى تسوية سياسية أوسع

اتفاق الإطار لا يقف عند حدود الترتيبات الأمنية. فهو يتحدث عن إنهاء حالة الحرب، ومفاوضات مباشرة، واتفاق شامل للسلام والأمن، وعلاقات جوار سلمية. وبالتالي، فإن إدخاله إلى مجلس الأمن يمكن أن ينقل النقاش الدولي من كيفية ضبط الحدود إلى كيفية إنهاء "النزاع اللبناني الإسرائيلي" وفق تصور سياسي جديد.

وهذا يفتح الباب أمام تسوية تتجاوز الوضع العسكري إلى طبيعة العلاقة بين البلدين وما يحكى عن اتفاق سلام وتطبيع.

رابعًا: لماذا يُستحضر القرار ٤٢٥ في هذه المقارنة؟

القرار ٤٢٥ صدر عام ١٩٧٨، وطالب "إسرائيل" بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، وأكد سيادة لبنان، وأنشأ "اليونيفيل" للمساعدة في تنفيذ هذه الأهداف.

لكن مع مرور السنوات، لم يتحول القرار ٤٢٥ إلى مرجعية سياسية وأمنية كافية لإدارة كل التطورات اللاحقة. وعندما وقعت حرب عام ٢٠٠٦، صدر القرار ١٧٠١ ليضع إطارًا أكثر تفصيلًا لمعالجة الوضع الجديد. واللافت أن القرار ١٧٠١ لم يلغِ القرار ٤٢٥، بل استند إليه وأعاد التأكيد على مرجعيته.

من هنا يمكن فهم ما نخشاه لبنانيًا من تكرار التجربة: أن يبقى القرار ١٧٠١ موجودًا في الأرشيف القانوني للأمم المتحدة، لكن تتراجع أهميته السياسية والعملية، ويصبح القرار الجديد هو المرجعية التي تستند إليها الدول في التعامل مع لبنان.

أي إن المقصود بطيِّ صفحة ١٧٠١ ليس بالضرورة إلغاؤه قانونيًا، بل تجاوزه عمليًا. وهنا أرى أن التشبيه بالقرار ٤٢٥ مهم، مع فارق أن القرار ٤٢٥ لم يُلغَ أيضًا، بل تراجعت مركزيته مع ظهور مرجعيات دولية لاحقة.

خامسًا: هل يستطيع مجلس الأمن فعلًا استبدال ١٧٠١ باتفاق الإطار؟

نعم، يستطيع مجلس الأمن إصدار قرار جديد يتبنى اتفاق الإطار أو أجزاء منه، لكن هناك درجات مختلفة لهذا التبني:

* الترحيب بالاتفاق: أن يصدر المجلس قرارًا يرحب باتفاق الإطار ويدعو الأطراف إلى تنفيذه، من دون أن يجعل كل بنوده التزامات دولية مستقلة.

* إرفاق الاتفاق بالقرار: أن يرفق النص كاملًا بالقرار، ويطلب من الأطراف تنفيذه. وهنا تصبح الصياغة القانونية للقرار أساسية لتحديد مدى إلزامية البنود.

* اعتماد الاتفاق مرجعية تنفيذية جديدة: أن ينص القرار على آليات تحقق ورقابة وجدول مراحل، وأن يجعل تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق الإطار أساسًا للتقارير الدولية.

* تعديل أو استبدال المرجعية السابقة: أن يحدد القرار الجديد صراحة ما الذي سيبقى نافذًا من ١٧٠١، وما الذي سيُعدَّل أو يُستبدل.

والنقطة القانونية التي يجب عدم إغفالها أن مجرد تبني اتفاق الإطار لا يلغي تلقائيًا القرار ١٧٠١. لا بد من قراءة منطوق القرار الجديد، وخصوصًا ما يتعلق بالعلاقة بينه وبين القرارات السابقة.

كما أن القرار ١٧٠١ نفسه يتضمن التزامات تتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة، ولذلك لا يصح تصوير المسألة وكأن هذا المبدأ غير موجود في المرجعية الحالية. الاختلاف الأبرز يكمن في نطاق التطبيق، وآليات التحقق، وترتيب الانسحاب، وطبيعة المسار السياسي.

سادسًا: ما هي المخاطر التي ينبغي أن ينتبه إليها لبنان؟

هناك أربعة مخاطر رئيسية تستحق النقاش:

* خطر ربط الانسحاب "الإسرائيلي" بالتزامات لبنانية مفتوحة زمنيًا: بحيث تستطيع "إسرائيل" القول إن شروط الانسحاب لم تكتمل، وتستمر في الاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية.

* خطر تدويل ملف السلاح الداخلي: بحيث يتحول موضوع أمني وسياسي لبناني إلى ملف رقابة دولية، تتدخل فيه أطراف خارجية في تحديد معايير التنفيذ.

* خطر اختلال مبدأ المعاملة بالمثل: إذ يجب ألا تصبح الالتزامات اللبنانية قابلة للتحقق والمراقبة بصورة دقيقة، بينما تبقى الالتزامات "الإسرائيلية"، كالانسحاب ووقف الاعتداءات، خاضعة للتفسيرات السياسية.

* خطر تحويل إعادة الإعمار إلى أداة مشروطة: بحيث يصبح حق اللبنانيين في العودة وإعادة بناء قراهم مرتبطًا بتقدم مسار سياسي وأمني لا يملكون وحدهم تحديد شروطه.

وفي المقابل، لا بد من الاعتراف بأن تحويل بعض الالتزامات "الإسرائيلية" إلى قرار دولي واضح قد يمنح لبنان أيضًا أدوات قانونية وسياسية للمطالبة بالانسحاب والمحاسبة. لذلك فالعبرة ليست بمجرد تدويل الاتفاق، بل بمضمون القرار وكيفية توزيع الالتزامات والضمانات.

سابعًا: إذا أراد مجلس الأمن إصدار قرار جديد، فيجب أن يكون القرار امتدادًا للمرجعية الدولية التي تحمي سيادة لبنان، لا بديلًا عنها يُعيد ترتيب الأولويات لمصلحة طرف واحد.

ويجب أن يتضمن بوضوح:

١. الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفق جدول زمني محدد وملزم.

٢. وقف الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية، مع آلية دولية مستقلة للتحقق.

٣. معالجة ملف الأسرى والمعتقلين وترسيم الحدود والنقاط المتنازع عليها.

٤. دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، من دون تحويله إلى أداة لتنفيذ أجندة أمنية "إسرائيلية".

٥. عدم ربط عودة السكان وإعادة الإعمار بشروط سياسية تتجاوز السيادة اللبنانية.

٦. عدم المساس بحق لبنان في الدفاع عن نفسه وفق ميثاق الأمم المتحدة.

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