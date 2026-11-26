أجرى المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، السيد محمد رضا مرتضوي، جولة في مدينة طرابلس شملت دار الفتوى ومطرانية الروم الأرثوذكس وحركة التوحيد الإسلامي، حيث تناولت اللقاءات أهمية تعزيز الحوار بين المرجعيات الدينية، وترسيخ قيم الوحدة والتسامح والعيش المشترك، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الراهنة.

واستهل مرتضوي جولته بزيارة دار الفتوى في طرابلس، حيث التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام. وشدد اللقاء على أهمية ترسيخ قيم المحبة والتسامح، وتعزيز التواصل والحوار بين المرجعيات الدينية، بما يسهم في توطيد الوحدة والتقارب بين أبناء المجتمع.

وانتقل بعدها إلى مطرانية الروم الأرثوذكس، حيث التقى المطران أفرام كرياكوس، وجرى التأكيد على أهمية وحدة الصف وتعزيز أواصر التلاقي والتفاهم وصون العيش المشترك، باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

كما شملت الجولة لقاء مع الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال شعبان، تناول أهمية التواصل بين المرجعيات والشخصيات الدينية، وتعزيز الوحدة الإسلامية وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المتصاعدة.

وشدد شعبان خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التواصل والتلاقي بين المرجعيات الدينية، وتحصين الوحدة الإسلامية في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، داعياً إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بما يعزز وحدة الصف ويشكل سداً منيعاً أمام مشاريع الفتنة والانقسام.

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