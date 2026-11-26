يعيش النظام المالي العالمي والمحلي في ظل أزمات متكررة تحت وطأة سياسات قد تتحول فجأة من مجرد أدوات تنظيمية إلى قيود صارمة تعيد صياغة العلاقة بين المواطن وأمواله، ومن رحم الخيال العلمي للكاتب كيرت فونيجوت استعيرت استعارة آيس ناين لتشخيص لحظات الشلل والتجميد النقدي المباغت، وهو نموذج تجسد بملامح مختلفة بين صدمة التدخلات الرسمية المنظمة في قبرص والفوضى الهيكلية التي فرضت نفسها واقعًا قاهرًا في لبنان دون غطاء تشريعي يذكر.

‎يعود مصطلح "آيس ناين" في أصله الأدبي إلى الرواية الشهيرة "مهد قطة" للكاتب الأميركي كيرت فونيجوت المنشورة عام 1963،حيث ابتكر الكاتب مادة كيميائية اصطناعية وهمية تمتلك خاصية فيزيائية غريبة ومدمرة، إذ تتبلور في درجة حرارة الغرفة، وبمجرد ملامستها لأي قطرة ماء عادية تحولها فورًا إلى بلورة صلبة، ما يؤدي في نهاية الرواية إلى تجميد جميع محيطات الأرض وأنهارها والقضاء على مظاهر الحياة. ورغم أن الفيزياء الحديثة أثبتت لاحقًا وجود شكل حقيقي من الجليد يحمل الاسم ذاته يتشكل في المختبرات تحت ضغوط هائلة وبرودة قاسية دون أن يمتلك تلك القدرة التدميرية، فإن المفهوم الروائي سرعان ما انتقل من عالم الخيال العلمي إلى قلب الأدبيات الاقتصادية والمالية العالمية ليصبح استعارة دقيقة تصف لحظات الشلل المالي المفاجئ.

‎استعار الخبير الاقتصادي والمستشار الأمني الأميركي جيم ريكاردز هذا المصطلح في كتابه "طريق الخراب" ليصف به المخطط السري أو السيناريو الطارئ الذي تلجأ إليه النخب المالية والبنوك المركزية والمؤسسات الدولية عند مواجهة أزمة نظامية كبرى تهدد بانهيار المنظومة النقدية العالمية. ويقوم جوهر هذا المخطط على إحداث صدمة تجميد شاملة ومفاجئة لحركة السيولة تمامًا كما تفعل مادة "آيس ناين" بالمياه، وذلك عبر إغلاق البورصات والأسواق المالية العالمية لمنع الذعر والبيع العشوائي، وتجميد الحسابات المصرفية، وفرض قيود صارمة على السحوبات والتحويلات النقدية العابرة للحدود، تمهيدًا لإعادة ضبط النظام المالي العالمي أو الانتقال القسري نحو العملات الرقمية الخاضعة لرقابة مركزية مطلقة، حيث يكون الهدف المعلن هو منع السقوط الكامل للنظام وشراء الوقت، بينما يكون الثمن الفعلي هو مصادرة حرية الأفراد في التصرف بأموالهم وأصولهم الخاصة.

‎جاء التطبيق الواقعي والأكثر وضوحًا لهذا المفهوم في قبرص مطلع عام 2013، حين تحولت الجزيرة المتوسطية إلى حقل تجارب حي لما يُعرف اقتصاديًا بالإنقاذ الداخلي أو الاستيلاء المنظم على الودائع. فبعد أن تعرض القطاع المصرفي القبرصي لخسائر فادحة نتيجة انكشافه الكبير على سندات الدين اليوناني وبات على شفا الإفلاس الكامل، تدخلت ترويكا الدائنين المكونة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لفرض حزمة إنقاذ قاسية مقابل تقديم قرض بقيمة عشرة مليارات يورو،وتضمنت تلك الإجراءات إغلاق المصارف وتجميد حركة الأموال لأسابيع لمنع هروب رؤوس الأموال، ثم فُرض اقتطاع قسري غير مسبوق طال نحو نصف الودائع غير المؤمنة التي تتجاوز مئة ألف يورو في أكبر مصارف البلاد وتحويلها إلى أسهم في بنك متعثر، إلى جانب تصفية ثاني أكبر بنك قبرصي وتقييد التحويلات الخارجية بأذونات استثنائية، ليكسر النموذج القبرصي بذلك إحدى أقدس المسلمات المصرفية في العالم الحديث وهي أن الودائع محمية ومتاحة في كل وقت،وليؤسس سابقة قانونية ومالية تتيح تحميل المودعين كلفة إنقاذ المصارف المتعثرة.

‎أما في لبنان، فقد تجلى هذا المخطط منذ خريف عام 2019 بصيغته الأكثر حدة واستنزافًا وغموضًا، لكن مع فارق جوهري يتمثل في غياب الغطاء القانوني والرقابة الدولية التي رافقت التجربة القبرصية، ففي قبرص أصدرت الدولة تشريعات واضحة نظمت القيود والاقتطاعات لفترة زمنية محددة وتحت إشراف مؤسسات أوروبية ضامنة لإعادة الهيكلة، بينما فرضت المصارف اللبنانية منفردة تجميدًا ماليًا شاملًا بحكم الأمر الواقع دون صدور قانون "كابيتال كونترول" يشرّع هذه الخطوة أو يضع لها سقفًا زمنيًا، حيث أغلقت البنوك أبوابها لأكثر من أسبوعين ثم عادت لتفرض قيودًا استنسابية صارمة على السحوبات بالدولار والتحويلات إلى الخارج، ما أدى إلى احتجاز ودائع المواطنين والمقيمين وتحويلها إلى أرقام جامدة غير قابلة للتصرف الحر، وترافق هذا الحصار المالي مع انهيار دراماتيكي في سعر صرف الليرة اللبنانية ليتم ابتكار آلية اقتطاع مقنّع عبر تعميمات مصرفية أتاحت سحب الودائع بالعملة المحلية وفق أسعار صرف تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية في السوق، وهو ما أدى عمليًا إلى تبخر الجزء الأكبر من القيمة الشرائية لمدخرات اللبنانيين وتحميل المجتمع بأسره كلفة الانهيار المالي دون إعلان إفلاس رسمي أو إقرار خطة تعافٍ عادلة تعيد هيكلة القطاع المصرفي وتصون الحقوق.

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