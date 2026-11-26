أعلنت جمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، في بيان، تلقيها كتاب شكر وتقدير من وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، "تقديرًا لمشاركتها الفاعلة في "اللقاء الكشفي الوطني"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الحركة الكشفية والإرشادية، في ساحة الشهداء في بيروت، لمناسبة عيد الاستقلال، تحت شعار "راية واحدة، وطن واحد، من كل لبنان، إلى قلب بيروت".

وأشادت الوزيرة، في كتابها بمشاركة الجمعية وفاعليتها، معتبرة "أن حضورها أسهم في تجسيد قيم المواطنة والوحدة والانتماء، التي تحملها الحركة الكشفية والإرشادية، وفي إنجاح النسخة الأولى من هذا اللقاء، الذي شكّل مساحة جمعت الكشافة والمرشدات من مختلف المناطق اللبنانية، وعزّزت حضورهم ودورهم في الحياة الوطنية".

وأكدت بايراقداريان "أهمية المشاركة الكشفية في توطيد العلاقة بين الوزارة والجمعيات"، مشددة على "ضرورة تطويرها من خلال التواصل المستمر والتشبيك وتبادل الخبرات والتعاون في المبادرات المشتركة".

أضاف البيان :"كما أعلنت تطلّع الوزارة إلى البناء على هذه التجربة في النسخة الثانية من اللقاء العام المقبل، عبر التحضير المبكر والتنسيق مع الجمعيات، بما يتيح توسيع المشاركة ورفع مستوى فاعلية اللقاء، ويفتح المجال أمام الجمعيات لتقديم عروض كشفية وفقرات مهارية وفنية تبرز قدراتها وإمكاناتها وأنشطتها، ضمن برنامج وطني متكامل".

وختمت وزيرة الشباب والرياضة كتابها بتجديد الشكر والتقدير إلى قيادة جمعية كشافة الإمام المهدي وجميع أفرادها، معربة عن تطلعها إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك، وترسيخ هذا اللقاء موعدًا سنويًا يليق بالوزارة والحركة الكشفية والإرشادية وشباب لبنان".

وأشار البيان، إلى أن "هذا التكريم، يأتي تقديرًا للحضور الكشفي الفاعل في المناسبات الوطنية ولدور الجمعيات الكشفية في تعزيز روح المواطنة والانتماء، وترسيخ قيم العمل الجماعي والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني".

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