تضامنًا مع علماء البحرين، واستنكارًا للحكم الجائر القاضي بالسجن المؤبّد بحقّهم، دعت الحوزات العلميّة والتجمّعات والهيئات العلمائية في لبنان إلى لقاء علمائي لإعلان التضامن مع قضيتهم وذلك في قاعة الجنان - طريق المطار.

اللقاء بدأ بكلمة للمفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان الذي اعتبر أن ما قامت به سلطات البحرين بحق كبار علمائنا جاء كإعصار، داعيًا السلطات البحرينية للتراجع عن المذبحة القضائية التي ارتكبتها بحق علمائنا الأكابر وخاصة أن زمن العزلة الجغرافية قد ولّي.

بدوره، أكد رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينة أنه من بيروت عاصمة المقاومة نقف نصرة للحق وفي مقدمتهم علماء البحرين المظلومين، مضيفًا: "على القادة الذين ربطوا قرارهم بما تريد الإدارة الأميركية حتى لو على حساب شعوبهم أن يعرفوا أن إرادة شعوب لن تُكسر وأن أميركا لن تغطي ظلمهم لشعب اليمن ولا مظالم الأحكام بحق علماء البحرين ولا مصادرة إرادة المقاومين في لبنان".

وتابع قائلًا: إن التعددية المذهبية على أرض البحرين مثيل للبنان وعليهم العيش مثلنا موحدين بعيدين عن الفتنة، داعيًا سلطة البحرين العودة عن قرارها الظالم وأن يخرج علماء البحرين من السجون .

بعد ذلك، ألقى كلمة الحوزات العلمية الشيخ محمد زراقط مؤكدًا أنه "تربطنا بعلماء البحرين روابط عميقة ولأجل هذا تداعت الحوزات العلمية في لبنان لتعبر عن موقفها تجاه ما يحصل في البحرين الذي نتمنى له الخير، مشيرًا إلى أنه لا يجوز بحكم العقل أن تدخل السلطة مع مصدر مشروعيتها ومصدر بقائها.

وأضاف، أن دور القضاء وواجبه الأهم هو حماية الحقوق الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير عن هذا المعتقد لا التعسف في كسر هذه الحرية، معتبرًا أن إصدار سلطة البحرين هذه الأحكام الجائرة على علماء البحرين كإطلاق النار على القدمين وعلى السلطة تصحيح ما اقترفته.

وختم الشيخ زراقط كلمته بدعوة الجميع لتخصيص أسبوع للحديث عن البحرين وأهله الطيبين ومظلومية العلماء.

الكلمات المفتاحية