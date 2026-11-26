أطلق مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، الدكتور الحاج حسين النمر، أسبوع التعبئة من متحف المقاومة والجهاد في مدينة بعلبك، مؤكدًا أن التعبئة تشمل مختلف شرائح المجتمع ومهنه ومؤسساته، وأن أبناء البقاع سيبقون إلى جانب المقاومة، باعتبار المنطقة "خزان المقاومة".

وفي المناسبة، التي أُقيمت في متحف يحمل رمزية مرتبطة بتضحيات المجاهدين ومسيرتهم، وجّه النمر التحية إلى الشهداء وعائلاتهم والجرحى، وإلى العاملين في مختلف ميادين العطاء والخدمة، مشيرًا إلى أن المتحف كان ثمرة جهود الحاج عبد القادر، وإخوانه المجاهدين.

وأكد النمر أن التعبئة لا تقتصر على إطار تنظيمي أو فئة محددة، بل تشمل مختلف مكونات المجتمع، قائلًا: "مَن هم التعبئة؟ التعبئة هم المزارع والفلاح، والعامل، والممرض والممرضة، والطبيب، والمهندس، والنقابي، والمختار، والنائب، والعامل في الخدمة الاجتماعية، والفعاليات الاجتماعية، والمدرسة والطلاب، والمجاهدون والمقاتلون، والكشاف، والدفاع المدني، والهيئة الصحية، والمركز الصحي والمستشفى، واللائحة تطول".

وأضاف: "كلهم تعبئة، وأنا أعتبر أنّ افتخاري كبير بأنني فرد من هؤلاء. وأعلن، كما أعلنت سابقًا في السنوات الماضية، أنّني كفرد من التعبئة مرفوع الرأس والهامة والشرف في هذا الوطن، وأشعر بالافتخار والكرامة. والحمد لله الذي جعلنا من أفراد هذه التعبئة، لكي نقوم بواجبنا في هذه الحياة".

ووجّه النمر رسالة إلى قيادة المقاومة، مؤكدًا وقوف التعبئة إلى جانبها، ومشددًا على رفض وجود الاحتلال في لبنان، قائلًا: "أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، نحن اليوم، التعبئة المجتمعون هنا، وبرمزيتنا نمثّل كل تعبوي في منطقتنا، نقول أولًا لقيادة المقاومة: لا تهنوا، ولا تتراجعوا، ولا تعبأوا بالناعقين هنا أو هناك. نحن معكم، ونشدّ على أيديكم، ونطالب بأن نثبت معكم أن لا مكان لهذا العدو في هذا الوطن، ولا مكان للمحتل في هذا الوطن".

وتابع: "نحن التعبئة ظهركم، نحن الشعب والجمهور، ونعتبر أنّ "إسرائيل" هي عدوّنا الأول، ولنا ثأر عند هذا العدو الذي قتل قادتنا وإخواننا ومجاهدينا وأحبّاءنا وأبناء وطننا. لا صلح مع هذا العدو، ولا استسلام أمامه. نحن التعبئة بكل أنواعنا وأصنافنا نقف خلفكم، ونطالبكم بالمضي قدمًا".

وأضاف أن "الطارئين" يأتون ويرحلون، فيما تبقى جذور الوطن وشعبه الأصيل ثابتة.

وفي موقفه من الأصوات المشككة بخيار المقاومة، قال النمر: "ونقول للمرتجفين في هذا البلد: نحن نقدّر ظروفكم، لأنكم خائفون، أو لأنكم مرتبطون، أو لأنكم تعوّدتم على العمالة، ولكن عليكم أن تعرفوا أنّ في هذا الوطن شعبًا، والله لو أراد أن يكدّ على الجبال لأزالها".

وأضاف: "عليكم أن تعرفوا أنّ في هذا البلد رجالًا ونساءً وأطفالًا وشيوخًا لا يهابون الموت. إنّ الموت بالنسبة إلينا راحة، لأنّه في حقل الشهداء. ولذلك، ممّ نخاف؟ نحن لا نخاف من شيء، لا نخاف من نعيقكم، ولا من أهوالكم، ولا من رياحكم. لا نخاف منكم جميعًا أبدًا، ونحن ماضون".

وشدد على أن المقاومة تمثل خيارًا أساسيًا بالنسبة إليه، قائلًا: "المقاومة بالنسبة إلينا خيار، وهي خيار مقدّس لا يمكن الاستغناء عنه. المقاومة بالنسبة إلينا روح وجسد، ولا يمكن أن نستغني عنها".

وجدد النمر العهد مع المقاومة وقيادتها والشهداء والجرحى، مؤكدًا التمسك بوصاياهم ومواصلة المسيرة، وقال: "نحن التعبئة، بشهدائنا وعائلاتهم، وجرحانا وعائلاتهم، نجدد اليوم عهدنا مع المقاومة، ونجدد العهد مع قيادة المقاومة، ومع الشهداء والجرحى، بأننا سائرون على الدرب الذي سرتم عليه، وأننا حافظون لوصاياكم".

وأضاف: "ويجب أن تعلموا أنّ الخير موجود في هذه الأمة، وأنّ أبناءكم وبناتكم ما زالوا على الخطى، وهم مصممون على المضي قدمًا. ونحن ننتظر إحدى الحسنيين: إمّا النصر وإمّا الشهادة، وكلاهما نصر بإذن الله تعالى. نحن نعتبر أنّ هذا الشعب الذي قدّم كل هذه التضحيات لا يمكن إلا أن ينتصر".

كما أعلن النمر أن العام الحالي سيكون عامًا للنهوض الاجتماعي والخدمة والصمود والتحدّي، داعيًا إلى تفعيل العمل الاجتماعي والخدمي، وتعزيز الجهوزية الروحية والمعنوية والجسدية، والاستعداد لمواصلة مسار المقاومة.

وقال النمر: "نعلن اليوم، في أول أيام التعبئة، أن يكون هذا العام عام النهوض الاجتماعي، وعام الخدمة الاجتماعية، وعام الصمود والتحدّي، وعام التعبئة الروحية والمعنوية والجسدية، وعام استشراف المستقبل، وعام الاستعداد والتجهيز للمضي في خط المقاومة".

وأضاف: "نريد أن يكون هذا العام عام النهوض العام في حياتنا، وعام الجدية والنشاط والعمل والمثابرة، من أجل أن تبقى هذه المقاومة مرفوعة، ومن أجل أن تبقى حاضرة في الميدان، وأن تبقى كما عهدناها في الماضي، حين قدّمت الشهداء والتضحيات، وكما نراها اليوم وهي تبذل الغالي والنفيس من أجل مواجهة هذا العدو".

وفي حديثه عن التهديدات الأميركية و"الإسرائيلية"، اعتبر النمر أنها لم تكن يومًا سببًا للتراجع عن خيار المقاومة، مشيرًا إلى اتساع قاعدة التعبئة وحضور أعداد كبيرة من أبناء المجتمع في ساحتها.

وقال: "أيها الإخوة والأخوات، إنّ أميركا و"إسرائيل" لا يمكن أن تخيفانا أبدًا، ولو أخافتانا لما بقينا إلى هذا اليوم. عندما كنا قلةً لم نخف من أميركا و"إسرائيل"، فكيف أصبحنا اليوم، ونحن جميعًا تعبئة؟ وكيف لو عرفوا أنّ مئات الآلاف، بل أعدادًا كبيرة من أبناء هذا المجتمع، هم اليوم تعبئة، حاضرون في هذه الساحة، يقدّمون التضحيات ولا يأبهون؟".

وتابع: "إنّهم حاضرون في هذه الساحة، وأعينهم على الأرض التي احتُلّت من أجل تحريرها، وأعينهم على محور المقاومة".

وفي سياق حديثه عن العلاقة مع التعبئة في إيران، أكد النمر اعتزازه بالتجربة المشتركة ووحدة الأهداف والمسار، قائلًا: "أيها الإخوة والأخوات، نحن التعبئة نفتخر بالتعبئة في إيران. التعبئة في إيران هي روح وتوأمة التعبئة في لبنان. نحن جسدان في روح واحدة".

وأضاف: "نفتخر بهذه الصداقة وهذه التوأمة، لأنّ الهدف واحد، والطريق واحد، والمسار واحد، ولأنّ الانتصار، إن شاء الله، سيكون في نهاية المطاف واحدًا".

وفي ختام كلمته، جدّد النمر العهد للشهداء والجرحى والمضحّين وعائلاتهم والمجاهدين والشرفاء، مؤكدًا استمرار أبناء البقاع في الوقوف إلى جانب المقاومة، ومشيرًا إلى دور المنطقة بوصفها ركيزة أساسية في مسيرتها.

وقال: "إلى كل الشهداء، وإلى كل الجرحى والمضحّين وعائلاتهم، وإلى كل المجاهدين، وإلى كل الشرفاء في هذا البلد، نعاهدكم على المضي في تحقيق أهدافنا، إن شاء الله، بكل ثبات وروحية ومعنويات عالية، وبكل همة وجدية ونشاط".

وأضاف: "على كل حال، منطقة البقاع كانت وما زالت خزان المقاومة، وكانت وما زالت وستبقى هذا الطود الشامخ الذي يمكن للمقاومة أن تعتمد عليه".

وتوجه بالقول للمقاومة: "يمكنكم الاعتماد علينا، نحن التعبئة، لأننا نحن نبضكم وأنتم نبض حياتنا. مستقبلنا واحد، ومسارنا واحد، وأهدافنا واحدة، والنصر حليفنا إن شاء الله".

وأكّد النمر استمرار التعبئة في أداء دورها ومواصلة العمل والعطاء، في إطار التوجه الذي أعلنه لجعل العام الحالي عامًا للنهوض الاجتماعي والخدمة والصمود والتحدّي.

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