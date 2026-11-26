لمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون، غرس رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بمشاركة وزير الزراعة نزار هاني وحضور مدير عام الوزارة لويس لحود في باحة مقر الرئاسة الثانية في عين التينة "شجرة زينون معمّرة".

وقال الرئيس بري: "نغرس اليوم شجرة الزيتون في لحظة عالمية لم تشهد الإنسانية مثيلًا لها يقتلع فيها العدو "الاسرائيلي" الآلاف من أشجار الزيتون المعمّرة، من أرض الجنوب في سلوك مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني أقل ما يقال فيه أنه جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأضاف الرئيس بري: "انه سلوك موثق إعلاميًا وأمميًا وقانونيًا، وذلك في محاولة ليس لاقتلاع ما تمثله شجرة الزيتون باعتبارها كائنًا حيًا ورمزًا للحياة فحسب، إنما أيضًا بما تجسده هذه الشجرة من ارتباط وثيق ممتد إلى أعماق التاريخ بينها وبين الإنسان".

وأكد الرئيس بري "أن اقتلاع "إسرائيل" للأشجار في الجنوب هو تمهيد للقضاء على الجنوب، لذلك إن كل شجرة قديمة مثل هذه الشجرة تعمد "إسرائيل" إلى اقتلاعها ونقلها إلى فلسطين المحتلة، لكن الوضع والحمدُ لله كما أخبرني معالي وزير الزراعة بأن محصول الزيت والزيتون في لبنان انتصر".

وأشار الرئيس بري إلى "أن غرس هذه الشجرة في عين التينة إنما لا ترمز إلى عين التينة بل ترمز إلى الجنوب .... هي رسالة الى الجنوب".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الوضع مطمئن في لبنان وبخير والسلم الأهلي بخير؟ أجاب الرئيس نبيه بري: "من تمك لباب السماء".

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