قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء أحمد وحيدي، في رسالة اليوم الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بمناسبة تأسيس منظمة التعبئة (البسيج)، إن تحقّق إيران الأقوى رهنٌ بالاستفادة من الطاقات والإمكانات الجماهيرية الهائلة والروح التعبوية.

وأضاف اللواء وحيدي، في رسالته، أن أسبوع التعبئة للعام الحالي، تحت شعار "التعبئة، فداء لإيران، وأمل المستضعفين"، يمثّل فرصة ثمينة لتجديد العهد مع أهداف وتطلعات الإمام الراحل والقائد الشهيد والشهداء الأبرار.

وأكد أن التعبويين أضافوا إلى سجلّهم اللامع صفحة ذهبية أخرى، خلال الدفاع المقدّس الثاني والثالث في الحرب المفروضة الأميركية الصهيونية، التي شارك فيها داعمو العدو والمتعاونون معه إقليميًا ومن خارج المنطقة، وذلك من خلال صمودهم ومواكبتهم للقوات المسلحة.

وأضاف: "إننا نحذّر الأعداء، في ظل الظروف التاريخية الجسيمة الراهنة، من أن أي عدوان على وحدة أراضي إيران وأمنها القومي سيُقابل من القوات المسلحة والشعب الإيراني بردّ فوري وماحق، وبمفاجآت لا يمكن تخيّلها".

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