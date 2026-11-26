أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خليل الحية، أن الحركة تجري مباحثات مع القوى والفصائل الفلسطينية لبحث آليات التعامل مع خروقات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسياسة القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال الحية، إنه لا يمكن القبول بمعادلة القتل والحصار في ظل اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن استمرار الاحتلال في استهداف الفلسطينيين وفرض الحصار على قطاع غزة يتعارض مع مقتضيات الاتفاق.

وأضاف أن الدم الفلسطيني غالٍ، وأن الصمت إزاء جرائم الاحتلال غير مقبول، سواء من مجلس السلام أو من الجهات والدول الضامنة للاتفاق، في ظل استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" وسقوط الشهداء.

وأوضح الحية أن المشاورات الجارية مع الفصائل الفلسطينية تهدف إلى بحث آليات مشتركة للتعامل مع هذه الخروقات، في ظل استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" وعدم توقف عمليات القتل والاستهداف في قطاع غزة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار، وما يرافقها من قصف واستهدافات وقيود على دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية، وسط مطالبات فلسطينية بإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق ووقف الاعتداءات المتواصلة.

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