أعلنت حركة أمل "رفض إدراج أي اتفاق أو تفاهم جديد على نص القرار 1701 وإتفاق وقف الأعمال العدائية بتاريخ 27/11/2024 في أي قرار أو تفويض أممي جديد"، معتبرة أن "ما يُطرح حول إنشاء قوة متعددة الجنسيات في إطار تحالف أمني دولي خارج بنية قوات الأمم المتحدة وقيادتها وعلمها يثير إشكالات جوهرية تتصل بالسيادة والمرجعية القانونية والصلاحيات وقواعد الاشتباك وآليات القيادة، وهو أمر لا يمكن القبول به بديلاً عن قوات الأمم المتحدة، ومهمتها المحددة بموجب القرارات الدولية".

وقالت: "إنّ ترحيب الحركة المبدئي بمهمة الدعم الأوروبية الهادفة إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، والتي لا يزال مشروع الاتفاقية المتعلقة بها موضع نقاش في مجلس الوزراء، ينطلق من أهمية دعم المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء مسؤولياتها الوطنية".

كذلك، شدَّدت حركة أمل على "ضرورة الفصل الكامل بين هذه المهمة وأيّ مشروع جديد، سواء لجهة المرجعية أو طبيعة الدور، وعدم تحويل مهمة الدعم الأوروبية إلى جزء من منظومة عملياتية أوسع".

وفيما أكّدت "حرصها على تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها ودعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية"، جزمت حركة أمل بأنّ "الأولوية التي ينبغي أنْ تحكم أيّ نقاش دولي بشأن الوضع في جنوب لبنان هي إلزام "إسرائيل" التنفيذ الكامل للقرار 1701 والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية".

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