بين مطرقة السلامة العامة وسندان لقمة العيش، وجد قطاع اللحوم في لبنان نفسه أمام أزمة متصاعدة، على خلفية حملة القوى الأمنية لإقفال عدد من المسالخ والمزارع المخالفة وختمها بالشمع الأحمر، وما أعقب ذلك من إعلان نقابة «اتحاد القصابين وتجار المواشي» الإقفال التحذيري، قبل أن تلوح بوادر انفراج مع انتقال الملف إلى طاولة البحث مع كبار المسؤولين في الدولة.

فالأزمة التي تجاوزت مسألة التراخيص والإجراءات الإدارية، وضعت قطاعاً حيوياً أمام تحديات متشابكة، تتصل بصحة المواطنين وسلامة الغذاء من جهة، وبمصير المؤسسات والعاملين في قطاع القصابة وتجارة المواشي من جهة أخرى، في ظل غياب مسار واضح ومتكامل لتنظيم هذا القطاع على مستوى لبنان.

السلامة الغذائية أولاً.. ولكن كيف؟

لا يمكن لأي دولة أن تتهاون في ملف يمسّ صحة الناس مباشرة. فالمسلخ غير المرخّص والمزرعة التي تعمل دون رقابة صحية وبيئية يطرحان تساؤلات جدية حول مصدر اللحوم وظروف تربيتها وذبحها ونقلها، ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة. كذلك، فإن الشكاوى المتزايدة من الروائح القوية المنبعثة من بعض المسالخ، ومن الأوضاع الصحية والبيئية المحيطة بها، تجعل التدخل الرسمي ضرورة لا تحتمل التأجيل.

ومن هذا المنطلق، فإن الرقابة على المسالخ والمزارع ليست إجراءً عقابياً، بل مسؤولية أساسية للدولة في حماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء، ولا سيما أن أي خلل في هذه المنظومة قد ينعكس مباشرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.

في المقابل، لا يمكن تجاهل اعتراضات القصابين وتجار المواشي الذين يؤكدون أن مطلبهم لا يتمثل في تعطيل الرقابة أو تجاوز القانون، بل في تنظيم القطاع وتأمين الظروف التي تسمح للمؤسسات العاملة فيه بتسوية أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة، بعيداً عن الإجراءات المعقدة أو المسارات غير الواضحة.

وتطرح النقابة في هذا السياق إشكالية أساسية تتعلق بكيفية مطالبة المؤسسات بالاستحصال على التراخيص، في ظل ما تعتبره غياباً لمسار إداري واضح ومتكامل، فضلاً عن الحاجة إلى معالجة واقع المسالخ والمزارع القائمة، وعدم الاكتفاء بإجراءات الإقفال دون توفير البدائل والحلول العملية.

من الإقفال التحذيري إلى تحريك الاتصالات الرسمية

أمام هذا الواقع، اتجهت الأزمة إلى مسار تفاوضي، بعدما أعلنت مصادر متابعة لموقع «العهد» الإخباري، يوم الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي تتجه إلى تعليق إقفالها التحذيري، استناداً إلى وعود من المعنيين بمعالجة ملف المؤسسات التي جرى ختمها بالشمع الأحمر، ووقف الحملة المتعلقة بالتراخيص إلى حين التوصل إلى إطار ينظم العمل تحت رقابة الدولة.

ولم تتوقف التطورات عند حدود هذه المؤشرات؛ إذ كشفت النقابة في بيان لاحق عن سلسلة اجتماعات واتصالات أجرتها مع مسؤولين في الدولة، في محاولة للوصول إلى معالجة عملية لمطالبها.

ماذا طلبت النقابة؟

حدّد بيان النقابة مجموعة من المطالب التي تشكّل، وفق طرحها، أساس التسوية المنشودة، ويمكن تلخيصها بأربعة محاور رئيسية:

أولاً، فك الأختام عن المؤسسات في سوق صبرا، مع دعوة العاملين فيها إلى الاستحصال على التراخيص اللازمة، بما يسمح بمعالجة أوضاعها ضمن المسار القانوني.

ثانياً، الإبقاء على المزارع والمسالخ المرخّصة وتلك التي هي قيد الترخيص في منطقة الشويفات، وعدم التعامل معها باعتبارها منشآت مخالفة بصورة نهائية، بل منحها فرصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

ثالثاً، وضع خطة شاملة لتنظيم قطاع المزارع والمسالخ في مختلف المناطق اللبنانية، من خلال منح العاملين مهلًا زمنية واقعية تتيح لهم استكمال المستندات والشروط والحصول على التراخيص اللازمة.

رابعاً، الإسراع في إعادة فتح مسلخ بيروت، باعتباره حاجة أساسية لتنظيم عملية الذبح وتأمين استمرارية القطاع، أو، في حال تعذّر ذلك، إقامة مسلخ على أرض مخصصة للدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يعمل تحت رقابة الدولة وإشرافها.

وتكشف هذه المطالب أن النقابة لا تحصر معركتها بفك الأختام عن المؤسسات المقفلة، بل تطرح ملفاً أوسع يتعلق بغياب البنية التحتية الكافية لتنظيم قطاع الذبح، وفي مقدمها مسلخ بيروت، وضرورة وضع تصور وطني يعالج واقع المسالخ والمزارع في مختلف المناطق.

تعليق الإقفال.. خطوة نحو التهدئة أم مهلة جديدة للحل؟

في ضوء هذه الاجتماعات والوعود، أعلنت النقابة تعليق إجرائها التحذيري، مؤكدة أن قرارها جاء «رأفة بالمواطن الذي يعاني ما يعانيه في هذا البلد»، ومشددة على أن الإضراب كان تحذيرياً وليس غاية بحد ذاته.

لكن النقابة لم ترَ في هذه الخطوة نهايةً للأزمة؛ إذ أشارت بوضوح إلى أنها ستبحث في اتخاذ إجراءات أقسى في حال عدم التجاوب مع مطالبها، ما يعني أن تعليق الإقفال يبقى مرتبطاً بمدى ترجمة الوعود إلى خطوات عملية.

وفي المقابل، فإن وقف التصعيد لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في متابعة ملف السلامة الغذائية، ولا يعني التساهل مع المنشآت التي لا تستوفي الشروط الصحية والبيئية. فالمطلوب ليس إلغاء الرقابة، بل تحويلها إلى منظومة مستدامة وواضحة، تتيح للمؤسسات تصحيح أوضاعها، وتضمن في الوقت نفسه عدم تعريض المواطنين لأي مخاطر صحية.

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