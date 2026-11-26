جدّدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، التأكيد على أهمية الشراكة مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان، مشددةً على أن الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 1701 يشكّل ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وبسط سلطة الدولة في المنطقة.

وفي تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس"، الخميس 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، قالت إن "الشراكة والالتزام بالقرار 1701 يشكّلان عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار"، معربةً عن تقديرها "للروابط القوية التي تجمعها بالجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية اللبنانية"، مشيرةً إلى العمل المشترك لاستعادة الاستقرار الكامل في الجنوب.

وأكدت استمرار دعمها للأطراف المعنية من أجل تنفيذ القرار 1701 بالكامل، بما يعزز التعاون الميداني ويسهم في تثبيت الاستقرار.

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