أكد قائد قوّة القدس في الحرس الثوري الإيراني؛ العميد إسماعيل قآني، أن الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قدس سره) حقق الأمنية الإستراتيجية للإمام الخميني الراحل (قدس سره)، من خلال دعمه قوى المقاومة في المنطقة وتحويلها إلى جبهة المقاومة، مشيرًا إلى أن "إمامنا الرشيد، قائد الثورة الإسلامية؛ آية الله السيد مجتبى خامنئي، رسم بالتأكيد على وحدة الساحات مسارًا مشرفًا لتحقيق انتصارات كبرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعالم الإسلامي".

وفي رسالة بمناسبة أسبوع التعبئة الخميس 26 تشرين الثاني/ نوفمبر2026، قال إن "الشعب الإيراني ومسلمي العالم يجددون عهد الوفاء للإمام الخميني الراحل، ويسألون الله تعالى أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته ورضوانه"، مشيرًا إلى أنه أحيا بانتصار الثورة الإسلامية القيم الإسلامية التي طواها النسيان.

وشدد قآني على أن هذه المسيرة العظيمة والمفعمة بالعزة ستتواصل في جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى قيام الحكومة العالمية لصاحب العصر والزمان، الإمام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

ووجّه العميد قآني تحية الشعب الإيراني وجميع أحرار العالم إلى تعبويي الوطن الإسلامي، ولا سيما القائمين على إحياء فعاليات التعبئة في مختلف الميادين في أنحاء البلاد، وإلى تعبويي العالم الإسلامي ومجاهدي جبهات المقاومة المجيدة.

وخصّ بالتحية مجاهدي فلسطين وغزة المقاومة، ولبنان الأبي، واليمن البطل، والعراق الشامخ، وسائر ساحات المقاومة وأبطالها المجهولين الذين لا تحدهم حدود.

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