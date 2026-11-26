شهدت مناطق واسعة في جنوب لبنان، تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا من قبل قوات الاحتلال، تخللته غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، إلى جانب تفجيرات وتحركات للآليات داخل عدد من البلدات.

ووسع العدو من نطاق اعتداءاته، إذ أغار الطيران الحربي للاحتلال مساء الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 على مرتفعات بلدة عين التينة في البقاع الغربي، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة في الأحراج المحيطة بمكان الغارة.

وفي الاعتداءات أيضًا، استهدفت مدفعية الاحتلال "الاسرائيلي" نهارًا بلدة زوطر الشرقية وأطراف بلدة ميفدون، فيما نفذت قوات الاحتلال حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من منطقة البياضة باتجاه بلدتي بيوت السياد والمنصوري. وقصفت مدفعية الاحتلال ليلًا سهل الخيام وبيت ياحون والمنصوري وأطراف برعشيت وزوطر الشرقية وحداثا، إضافة إلى أودية الحجير والسلوقي وزبقين.

كذلك، نفذت قوات الاحتلال عملية تمشيط واسعة في بلدة الخيام، بالتزامن مع خرق طيرانها الحربي الأجواء اللبنانية وتحليقه في أجواء الجنوب. وأقدم جيش الاحتلال على تنفيذ تفجير في بلدة كفر تبنيت، قبل أن يشن غارة جوية استهدفت البلدة بعد الظهر.

وامتدت الاعتداءات خلال ساعات النهار إلى وادي زبقين وأطراف بلدة حاريص، حيث استهدفت المدفعية الوادي، فيما شن الطيران الحربي غارة على أطراف حاريص. كذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة طلوسة باتجاه وادي السلوقي، بالتزامن مع رصد تحرك آلياتها داخل بلدة زوطر الشرقية.

وفي ساعات المساء، نفذ جيش الاحتلال تفجيرًا في بلدة عيناثا، وشن غارة جوية على وادي السلوقي، قبل أن يستهدف أطراف بلدة القنطرة بتفجيرين، فيما تعرضت بلدة حداثا لقصف مدفعي.

الكلمات المفتاحية