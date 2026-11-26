أعلن رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، الخميس 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، التوصل إلى تفاهمات لعقد "اتفاق ائتلافي" بين الحزبين، وذلك بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عنهما.

وفي مقال نشره موقع "والاه" العبري، أشار من خلاله إلى تأكيد رئيس الحكومة الصهيوني السابق ورئيس حزب "بياحد" نفتالي بينيت أنه مستمر في مساعيه لتشكيل حكومة وحدة صهيونية برئاسة آيزنكوت أولًا، بينما قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن "حكومة التغيير أخذت تتشكل"، محذرًا من محاولات "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لعرقلتها".

وبحسب ما نشره موقع "والاه"، ففي أول تعليق له عقب الإعلان عن التفاهمات، قال يائير غولان: "لقد وعدنا الجمهور بإسقاط نتنياهو وحماية "الديمقراطية"، وهذا ما سنفعله، أدعو جميع الأطراف إلى الاجتماع في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى تفاهمات والتوقيع عليها، وتشكيل حكومة وقيادة "إسرائيل" نحو طريق جديد"، وفق تعبيره.

وفي المقابل، وردًا على التعيين المرتقب لغولان في منصب "وزير الأمن القومي"، أشار المقال إلى أن الوزير الحالي في الائتلاف المنتهية ولايته "إيتمار بن غفير" شنّ هجومًا حادًا، قائلًا: ""الإرهابيون" سعداء، واليهود يبكون، يائير غولان بصفته وزيرًا لـ "الأمن القومي" كما وعد، سيغلق الحرس الوطني، ويعيد المخيمات الصيفية إلى السجون، ويوقف هدم المنازل، ويعيد مئات آلاف قطع السلاح التي وزعناها على "المواطنين"، ويغلق فرق التأهب، آيزنكوت يقيم حكومة يسارية على المنشطات، وسنفعل كل شيء من أجل محاربة هذه الحكومة السيئة إذا تشكلت"، على حد وصفه.

من جانبه، لفت المقال إلى بيان صادر عن بينيت بيّن من خلاله أنه ما زال يعتبر "حكومة الوحدة" الخيار الأفضل من وجهة نظره لـ"دولة إسرائيل" وللجمهور الذي يؤدي الخدمة العسكرية، وأن مثل هذه الحكومة قادرة على تحقيق تجنيد "الحريديم"، لافتًا إلى أن البديل القائم على الأحزاب العربية سيفرض تقديم تنازلات كبيرة في ملف تجنيد "الحريديم".

وأضاف البيان أن بينيت التقى خلال الأسابيع الماضية، في إطار جهوده لتشكيل الحكومة، مع آيزنكوت ونتنياهو ومقربيهما، وأنه ينوي مواصلة هذه اللقاءات كلما دعت الحاجة، مشددًا على أن الاتصالات تتم بعلم آيزنكوت الكامل.

وتابع البيان إنه "لإزالة أي شك، لن ينتقل حزب "بياحد" تحت أي ظرف من الظروف إلى معسكر نتنياهو، لن نسمح لنتنياهو باستغلال المفاوضات لإضاعة الوقت من أصل الأيام الـ24 المتبقية لآيزنكوت".

واعتبر المقال، أن رسالة بينيت تشير إلى أن الوقت ما زال متاحًا أمام آيزنكوت لاستنفاد الاتصالات الهادفة إلى تشكيل "حكومة وحدة"، على عكس الإحساس بالإلحاح الذي يحاول حزب "يشار" إظهاره.

من جهته، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إن "حكومة التغيير بدأت تتبلور"، محذرًا من خطوات نتنياهو، قائلًا: "سيحاول نتنياهو إحباط تشكيلها بأي ثمن، ولا أستبعد احتمال أن يعرض على غادي آيزنكوت التناوب، بحيث يكون نتنياهو الثاني، لكن يجب أن يكون واضحًا للجميع: إنها مجرد مناورة".

وبحسب المقال، فإن ليبرمان تطرق إلى التطورات في محاكمة نتنياهو، وقال إن "رئيس الحكومة يريد جر "إسرائيل" إلى انتخابات أخرى".

وأضاف: "خصوصًا بعد التطورات التي شهدتها المحكمة أمس، فإن نتنياهو يريد أكثر من أي شيء آخر إجراء انتخابات جديدة، ولذلك سيماطل في المفاوضات بشأن حكومة "الوحدة" حتى اللحظة الأخيرة، وسيبحث عن ذريعة لتفجيرها، وحتى لو تشكلت حكومة كهذه، فسيحاول إحداث أزمة خلال بضعة أشهر من أجل جر "إسرائيل" مجددًا إلى الانتخابات".

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