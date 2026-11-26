في السادس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، يحضر اليوم العالمي لشجرة الزيتون مناسبةً للاحتفاء بشجرة تختزن تاريخاً عريقاً وارتباطاً متجذراً بين الإنسان والأرض.

لكن المناسبة في جنوب لبنان هذا العام تحمل مفارقة قاسية؛ إذ لا تزال آثار العدوان "الإسرائيلي" ماثلة في البساتين والحقول، والمزارعون يواجهون خسائر بملايين الدولارات، إذ يطالبون السلطة _ التي اكتفت بمشهد احتفالي لا يلامس جوهر المأساة _ يوميًا بإعلان خطة إنقاذ لإعادة تأهيل آلاف الهكتارات المتضررة، وتقديم التعويضات والدعم لأصحاب الأراضي الذين خسروا أشجارهم ومحاصيلهم.

وتكتسب هذه المفارقة قسوة إضافية حين نتذكر أن شجرة الزيتون ليست مجرد محصول زراعي، بل ذاكرة أرض متجذرة في تاريخ القرى والعائلات، وإرث تتناقله الأجيال.

وقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» اليوم العالمي لشجرة الزيتون عام 2019، بمبادرة مشتركة من لبنان وتونس، تكريماً لهذه الشجرة التي ارتبطت بحضارات المنطقة منذ آلاف السنين.

وفي جنوب لبنان، لا يُقاس موضوع شجرة الزيتون بعدد الأشجار أو بحجم الإنتاج وحده، بل بما تختزنه الأرض من تاريخ العائلات وذاكرة القرى وعلاقة الإنسان بأرضه. فمن دير ميماس وكوكبا ومرجعيون، إلى بنت جبيل وياطر وزوطر، ظلّت شجرة الزيتون شاهدة على تعاقب الأجيال، وعلى إصرار الجنوبيين على التمسك بأرضهم رغم الحروب والاعتداءات.

لكن العدوان "الإسرائيلي" لم يستهدف البيوت والطرقات والمنشآت فحسب، بل امتدت نيرانه إلى الحقول والبساتين، وضربت قطاعاً زراعياً يشكّل مصدرَ رزق أساسيًا لآلاف العائلات. وبين أشجار احترقت وأخرى تضررت، ومواسم تعذّر قطافها أو خسرت جزءاً كبيراً من إنتاجها، تحوّلت خسائر الزيتون إلى وجه آخر من وجوه الاعتداء على مقومات الحياة في الجنوب.

أكثر من 24 ألف هكتار تأثّرت

يشرح أمين سرّ النقابات الزراعية في لبنان حسين درويش، في حديث لموقع العهد الإخباري، أن الأضرار التي أصابت قطاع الزيتون في الجنوب لا يمكن اختزالها في الأشجار التي دُمّرت بصورة مباشرة؛ إذ طاولت تداعيات العدوان المساحات المزروعة والإنتاج والمواسم، فضلاً عن قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم وخدمة بساتينهم وقطاف محاصيلهم.

وتُظهر بيانات تقييم الأضرار والخسائر الزراعية التي عرضها درويش أن المساحات المتأثرة في قطاع الزيتون بلغت نحو 24,936 هكتاراً، فيما قُدّرت المساحات التي لحقتها خسائر إنتاجية مرجّحة بنحو 15,587 هكتاراً.

وبلغت كمية الإنتاج المفقود نحو 30,706 أطنان، بقيمة تقديرية تصل إلى 307.1 ملايين دولار، فيما قُدّرت الأضرار المباشرة التي أصابت أشجار الزيتون بنحو 21.5 مليون دولار.

وتشير التقديرات أيضاً إلى أن نحو 742 هكتاراً تحتاج إلى إعادة زراعة أو تأهيل، في حين تتجاوز الخسائر المقدّرة في قطاع الزيتون، عند احتساب خسائر الإنتاج والأضرار المباشرة، 328 مليون دولار.

ولا تعكس هذه الأرقام مجرد تراجع في محصول زراعي، بل تكشف حجم الضربة التي تلقاها قطاع متجذر في الاقتصاد الريفي الجنوبي. فالزيتون ليس موسماً عابراً بالنسبة إلى المُزارع، بل مورد سنوي يعتمد عليه لتأمين احتياجات أسرته، وترتبط به أيضًا أعمال القطاف والعصر والتوضيب والنقل والتجارة، ما يجعل الضرر ممتداً إلى سلسلة واسعة من الأنشطة والعمالة المرتبطة به.

العدوان لا يحرق الأشجار وحدها

ويلفت درويش إلى أن تداعيات الاعتداءات لا تتوقف عند الأشجار التي احترقت أو تضررت؛ إذ إن تعذّر الوصول إلى عدد من الأراضي، والخوف من الاستهداف، والأضرار التي لحقت بالطرقات والبنى الزراعية، كلها عوامل حالت دون قيام المزارعين بأعمال الخدمة والري والتقليم والقطاف في مواعيدها.

وتترتب على ذلك خسائر تتجاوز الموسم الحالي؛ لأن إهمال الأشجار أو تعذّر العناية بها ينعكس على إنتاجيتها في المواسم اللاحقة، فيما تحتاج الأشجار المتضررة إلى متابعة فنية وزراعية لتحديد إمكانية إنقاذها أو ضرورة استبدالها.

أما الأشجار التي اقتُلعت، فلا يمكن تعويضها فوراً؛ إذ تحتاج الشتلات الجديدة إلى سنوات من الرعاية قبل أن تبلغ مرحلة الإنتاج.

ويعني ذلك وفق درويش أن آثار العدوان ستبقى حاضرة في القطاع الزراعي حتى بعد توقف الاعتداءات، ما لم تُعتمد خطة متكاملة لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، وتوفير الشتول والمستلزمات الزراعية، ومساعدة المزارعين على استعادة قدرتهم على الإنتاج.

وفي مقابل هذا الحجم من الخسائر، يضع حسن قاسم، مدير جهاد البناء في منطقة جبل عامل الثانية، أداء السلطة أمام مسؤولياتها، موضحًا أن اكتفاءها بغرس شجرات بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون يكشف حجم الهوّة بين معاناة الناس وما تقدمه لهم.

فبعدما طاول العدوان البساتين والمواسم، وأصاب آلاف الهكتارات، وخسر المزارعون أشجاراً تعبوا في زراعتها ورعايتها على مدى سنوات طويلة، لم تجد السلطة ما تقدّمه في هذه المناسبة سوى مشهد رمزي لا يلامس جوهر الكارثة.

إنّ ما جرى وفق قاسم ليس مجرد تقصير في مناسبة زراعية، بل نموذج فاضح لسياسة تتعامل مع معاناة الناس بمنطق الصورة والاستعراض، لا بمنطق المسؤولية.

وسأل قاسم أين خطة إعادة تأهيل البساتين؟ وأين التعويضات التي تحفظ للمزارعين قدرتهم على الاستمرار؟ وأين الدعم الذي يتيح لهم استعادة مواسمهم وأرزاقهم؟ أم أن المطلوب أن يتحمّل الجنوبيون وحدهم نتائج العدوان، وأن تتفرج السلطة على خسائرهم من بعيد؟

وشدّد على أن الجنوب لا يحتاج إلى مزيد من الصور التذكارية، بل إلى دولة تتحمل مسؤولياتها تجاه أرضه وأهله. فالمزارع الذي خسر موسمه لا ينتظر خطاباً عن رمزية الزيتون، بل ينتظر تعويضاً يعينه على الصمود، وخطة تعيد إلى أرضه قدرتها على الإنتاج. أما أن تُغرس بضع شجرات ويُترك آلاف المزارعين أمام خسائرهم، فذلك لا يعبّر إلا عن استخفاف واضح بقيمة الأرض وبحقوق من يتمسكون بها.

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