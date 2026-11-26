لم يعد التدخل الأميركي الفاضح في الشؤون اللبنانية يقتصر على الضغوط السياسية والدبلوماسية أو التدخل في مسارات التفاوض، بل بات، وفق قراءة المتخصص بالشؤون الأميركية علي مراد، يمتد إلى تفاصيل القرارين السياسي والأمني، وصولاً إلى التدخل السافر في الملفات القضائية والأمنية والتحكم بأولويات المؤسسات الرسمية.

وفي ظل ذلك، تبرز هنا مفارقة لا يمكن تجاوزها في خطاب السلطة حيال مفهوم السيادة. فرئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي أفرد في خطاب عيد الاستقلال مساحة للحديث عن التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، لماذا لم يتناول التدخل الأميركي المتنامي، ولماذا لم يرفض علناً فرض الوصاية الأميركية على القرارين السياسي والأمني في لبنان؟ ولا سيما في ضوء ما أوردته صحيفة "الأخبار" الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عن تصريحات منسوبة إلى السفير الأميركي ميشال عيسى، قال فيها أمام أكثر من سياسي لبناني إنه "لا يفهم سبب خوف الجيش من مواجهة حزب الله"، داعياً الجيش إلى الدخول في مواجهة مباشرة معه، ومشيراً إلى أن واشنطن ستطلب من "إسرائيل" تقديم الدعم إذا احتاج الجيش إليه".

أليس في مثل هذه التصريحات تدخّل سافر في الشؤون اللبنانية، وتجاوز واضح لسيادة الدولة ومؤسساتها، بل محاولة لدفع الجيش اللبناني نحو مواجهة داخلية بإسناد "إسرائيلي"؟ وأين وزارة الخارجية من كل ذلك؟ وأين بياناتها ومواقفها الرافضة لهذا التدخل، كما تفعل عندما يتعلق الأمر بإيران؟ أم أن السيادة باتت مفهوماً انتقائياً، تُستحضر شعاراتها في مواجهة طرف في واقع الحال يساعد لبنان، فيما تُغيّب تماماً أمام تدخلات الطرف الآخر؟

وفي هذا السياق، يرى مراد أن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى يستكمل الدور الذي أدّته المبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس، في إطار وصاية تتجاوز الأعراف الدبلوماسية وتنتقص من السيادة اللبنانية، مستفيداً من تجاوب أطراف داخل السلطة مع التوجهات الأميركية.

ويحذّر مراد، في حديث لموقع العهد الإخباري، من أن أهداف واشنطن لا تقتصر على إضعاف المقاومة وخدمة أمن الكيان الصهيوني، بل تتصل أيضاً بإعادة تشكيل التوازنات الداخلية اللبنانية، وصولاً إلى مخاطر الدفع نحو فتنة داخلية، في ظل محاولات تطويق المقاومة وكسر الخطوط الحمراء التي تحمي السلم الأهلي.

وصاية تتجاوز الأعراف الدبلوماسية

يضع المتخصص بالشؤون الأميركية علي مراد تحركات السفير الأميركي في لبنان في سياق استكمال الدور الذي أدّته أورتاغوس، مستعيداً الطريقة التي خاطبت بها الأخيرة السلطة واللبنانيين منذ تعيينها في ربيع عام 2025، بلغة التهديد والوعيد.

ويرى أن عيسى يتولى اليوم استكمال هذا الدور في إطار الوصاية الأميركية المفروضة على لبنان، متجاوزاً الأعراف الدبلوماسية والاتفاقات الدولية التي تحدد صلاحيات السفراء ومهامهم.

ويشير مراد إلى أن عيسى ليس الوحيد الذي يتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، إذ يمارس سفراء آخرون أشكالاً مختلفة من الوصاية والتدخل، بما ينتقص من السيادة اللبنانية ولا يمت إلى الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بصلة. ويضيف أن لبنان، لو كان يمتلك سيادة حقيقية واستقلالاً فعلياً، لكان رفض هذه الممارسات ولم يسمح باستمرارها.

وفي ما يتعلق بالمعلومات المتداولة عن الضغوط الأميركية على رئيس الجمهورية جوزيف عون، يؤكد مراد صحتها، لكنه يشدد على ضرورة عدم اختزال ما يجري بالضغوط الخارجية وحدها، موضحاً أن واشنطن لم تكن لتتمكن من ممارسة هذا المستوى من الوصاية لولا وجود قبول وتجاوب من أطراف لبنانية داخل السلطة.

ويضيف أن عون يبدو مقتنعاً مسبقاً بكثير من مطالب الإدارة الأميركية، ولا يبدي اعتراضاً واضحاً عليها، فيما بات وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو والسفير عيسى حاضرين في تحديد أولويات لبنان. كذلك، لا يرى مراد تحفظاً من السلطة على القرارات التي تستهدف تطويق المقاومة وبيئتها، بل يلمس اندفاعاً في تبني هذه السياسات، ولا سيما من جانب رئيس الجمهورية.

تدخل مباشر في الملفات الأمنية والقضائية

وفي معرض حديثه عن طبيعة الوصاية الأميركية، يشير مراد إلى أن السفير الأميركي يتصرف باعتباره وصياً على القرار اللبناني، انطلاقاً من أن الدافع الأساسي للتحرك الأميركي في لبنان يرتبط، بدرجة رئيسية، بتحقيق مصالح تخدم أمن الكيان الصهيوني.

ويقول إن التدخل لم يعد محصوراً بالمواقف السياسية أو الاتصالات الدبلوماسية، بل وصل إلى توجيه المؤسسات والأجهزة السياسية والقضائية والأمنية، إذ أن متابعة عيسى المباشرة لملف سيارة المتفجرات التي ضُبطت في ظهر البيدر والتحقيقات المرتبطة بها، فضلاً عن اتصال وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو بالمسؤولين اللبنانيين لمتابعة قضية التحقيق مع الموقوفين في الملف، يشكلان مؤشرين واضحين إلى حجم التدخل الأميركي في تفاصيل الملفات الداخلية.

ويرى أن هذه الممارسات تكشف عن قرار أميركي بإعادة تشكيل التوازنات السياسية في لبنان، عبر الاعتماد على شخصيات موجودة في مواقع القرار داخل السلطة، وتوجيهها بما ينسجم مع التوجهات الأميركية. ويعتبر أن مستوى التدخل المباشر الذي تشهده البلاد يجعل الحديث عن وجود سيادة واستقلال فعليين أمراً بالغ الصعوبة.

ويشدد مراد على ضرورة التعامل بجدية مع التحذيرات من مخاطر الفتنة الداخلية، معتبراً أن هناك مؤشرات تستدعي القلق، في مقدمتها تمادي بعض الأجهزة والشخصيات الرسمية في تجاوز الخطوط الحمراء، تحت وطأة الضغوط الأميركية، ومحاولة ليّ ذراع المقاومة ودفع البلاد إلى حافة الهاوية.

ويحذر من أن كسر هذه الخطوط لا يهدد المقاومة وحدها، بل يضع السلم الأهلي برمته أمام مخاطر كبيرة. وفي المقابل، يلفت إلى أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل يدرك خطورة الانجرار إلى مواجهة داخلية، وهو ما ينعكس في مواقفه الرافضة للانزلاق إلى معركة مع المقاومة قد تفضي إلى حرب أهلية.

وفي قراءته لموقف رئيس الجمهورية، لا يرى مراد مؤشرات تدل على استعداد جوزيف عون للوقوف في وجه الضغوط الأميركية أو مراجعة توجهاته، معتبراً أن مواقفه تعكس قناعة مسبقة بكثير من المطالب الأميركية.

ويستشهد في هذا السياق بخطاب عون عشية عيد الاستقلال في نهر الكلب، ولا سيما مساواته بين دعم دولة شقيقة لسيادة لبنان وتحرير أراضيه من الاحتلال، وبين العدوان الصهيوني، معتبراً أن هذا الموقف يعكس توجهاً لا يبدو أن رئيس الجمهورية مستعد للتراجع عنه.

قوى سياسية تستقوي بالخارج.. والسيادة مفهوم معكوس

ويربط مراد إمكانية استعادة القرار السيادي اللبناني بمواقف القوى السياسية والشخصيات والقيادات التي تعلن رفضها التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية، معتبراً أن ارتفاع مستوى الاعتراض على الوصاية الخارجية من شأنه أن يترك أثراً في مسار الأحداث.

لكنه يلاحظ أن الانتقادات الصادرة عن بعض القيادات لا تزال خجولة، في مقابل حالة من الاستتباع لدى أطراف سياسية عدة؛ فهناك من يتبنى مواقف متشددة ضد المقاومة ويتجاوز أحياناً الموقف الأميركي نفسه، وهناك من يخشى العقوبات والعقاب الأميركي، فيما تنظر أطراف أخرى داخل الحكومة إلى التطورات الراهنة باعتبارها فرصة لتحقيق أهدافها السياسية في مواجهة المقاومة.

ويعتبر أن المشكلة لا تتعلق فقط برغبات القوى الأجنبية، بل بطبيعة بعض القوى السياسية التي تشارك في السلطة، إذ إن كثيراً منها اعتاد تاريخياً الترحيب بالتدخل الخارجي، والتعامل معه باعتباره قاعدة، فيما يصبح القرار السيادي المستقل استثناءً.

ويقول إن مفهوم السيادة بات معكوساً لدى بعض القوى التي تطلق على نفسها صفة «السيادية»، رغم أن سلوكها السياسي يقوم على استدعاء التدخل الأجنبي والاستقواء بالخارج على شركائها في الوطن. ويرى أن هذا النهج ليس موقفاً ظرفياً، بل جزء من طريقة تفكير راسخة لدى قوى اعتادت وضع رهاناتها في سلة القوى الخارجية كلما رأت فرصة لتحقيق أهدافها الداخلية.

"اتفاق الإطار".. محاولة لتحويل الوصاية إلى قرار دولي

وفي ملف ما يسمى «اتفاق الإطار»، يحذر مراد من وجود قوى سياسية لبنانية مستعدة للموافقة على تحويله إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، يحل محل القرار 1701، في سياق ما يعتبره محاولة أميركية لإضفاء طابع دولي على مسار يكرس التنازلات اللبنانية أمام العدو "الإسرائيلي".

ويلفت إلى أن بعض هذه القوى لا تكتفي بتأييد الاتفاق، بل تتطلع إلى وصول قوات متعددة الجنسيات إلى لبنان، تكون مهمتها، وفق ما يراه مراد، ممارسة الضغط على الجيش اللبناني واستخدام القوة العسكرية في مواجهة المقاومة وبيئتها.

ويعتبر أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان تجربة عام 1982، حين دخلت قوات متعددة الجنسيات إلى لبنان، مشيراً إلى أن القوى التي تراهن اليوم على تدخل خارجي جديد هي نفسها التي تتقاطع مواقفها مع المصالح "الإسرائيلية" في هذا السياق.

ومن هنا، يشدد على أهمية الموقف اللبناني الرافض لهذا المسار، باعتباره حاجزاً أمام محاولة فرض ترتيبات دولية لا تنطلق من مصالح لبنان وسيادته.

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