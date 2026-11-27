محمد خواجوئي - صحيفة الأخبار

تتصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مع تعثّر الوساطات واستمرار الحصار الأميركي، فيما تلوّح طهران بمنع تصدير نفط المنطقة إذا مُنعت من تصدير نفطها، في تصعيد يرفع مخاطر المواجهة ويعقّد فرص التوصل إلى اتفاق.

تتواصل فصول اختبار الإرادات بين إيران والولايات المتحدة، من دون أيّ مؤشرات على تراجع أيّ منهما. وفيما لم تفلح جهود الوساطة الدبلوماسية، بقيادة قطر، حتى الآن في تحقيق اختراق، رغم التعديلات المتكرّرة على المقترحات المتداولة، يسعى كلّ من الطرفَين، عبر خطواته المتتابعة، إلى رفع كلفة المواجهة، وتغيير حسابات الآخر. فمن جهتها، تركّز الولايات المتحدة على مواصلة الحصار والضغط الاقتصادي على إيران وتشديدهما، بالتوازي مع التهديد باللجوء إلى العمل العسكري، بينما تراهن إيران على الصمود أمام الضغوط، ورفع مستوى التوتّر في المنطقة لتحقيق «الردع». ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تحرّكات أيّ منهما ستكفي لقلب الموازين لمصلحته بالكامل.

وأمس، وعلى غرار الأيام الماضية، تمّ استهداف عدد من السفن وناقلات النفط في مضيق هرمز - بسبب عبورها «المسار الجنوبي» الذي تصفه طهران بأنه غير قانوني -، في وقت أعلن فيه قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري»، علي عظمائي، أن شرقي المضيق وغربيه يخضعان لـ«السيطرة الكاملة» لبلاده. وجاء تصريح عظمائي خلال زيارته إحدى «الوحدات العملياتية» التابعة للقوات البحرية في إحدى الجزر الإيرانية في الخليج، حيث قال إن «السيطرة على هذا المسار الحيوي ليست مجرّد ادعاء، بل حقيقة عملياتية»، مضيفاً أن «قوات الحرس الثوري لا تكتفي بالسيطرة على مضيق هرمز، بل تملك القدرة على تغيير المعادلات فيه». وتعكس هذه التصريحات مسعى إيران إلى تغيير المشهد الأمني في المنطقة، وفرض نظام جديد لعبور الممر الدولي، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تحاول بوسائل مختلفة تسيير السفن عبر المضيق من دون إذن إيراني.

وأكّد مسؤولون إيرانيون مراراً، خلال الأيام الأخيرة، أن بلادهم ستسعى إلى كسر الحصار عليها بكلّ الوسائل. وفي هذا الإطار، هدّد نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، أمس، بمنع تصدير النفط من المنطقة إذا توقّفت صادرات النفط الإيرانية، معتبراً أن «الحصار في مواجهة الحصار» هو السبيل الوحيد لمواجهة الولايات المتحدة. وقال: «إذا لم يُصدَّر النفط الإيراني، فلن يخرج أيّ نفط من المنطقة». ويأتي ذلك في وقت تُواصِل فيه الولايات المتحدة حصارها على إيران، ساعيةً إلى تشديد الضغوط على الأخيرة عبر منعها من بيع النفط الذي يشكّل المصدر الرئيسي لإيراداتها، آملةً من وراء استراتيجيتها تلك دفع طهران إلى القبول بالمطالب الأميركية. وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أخيراً، أن إيران لم تتمكّن، منذ بدء عملية «العزلة الاقتصادية» في آب الماضي، من تحميل ناقلة نفط واحدة، وأنه لم تعُد لديها أيّ شحنات نفطية معروضة للبيع في البحر.

تعريف الطرفين للنصر يتّسم بالسعي إلى تحقيق أقصى المكاسب، ما يجعل التوصل إلى اتفاق بينهما بالغ الصعوبة



وتعليقاً على الوضع الراهن، يقول أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية الأسترالية، علم صالح، لـ«الأخبار»، إن «إخفاق الولايات المتحدة في الحربَين الأخيرتَين في تحقيق هدفها المنشود، المتمثّل في إخضاع إيران أو تغيير سياساتها، دفعها إلى اللجوء إلى سياسة الحصار والضغط الاقتصادي والعسكري، بدلاً من الحرب الشاملة، باعتبارها خياراً أقلّ كلفة. غير أن التجارب - بما في ذلك سنوات سياسة الضغط الأقصى والحصار المستمر منذ تسعة أشهر - أثبتت أن مثل هذه الضغوط لا تؤدي إلى تغيير حسابات إيران». ويعتبر صالح أن «معضلة واشنطن تتمثّل في عجزها عن إيجاد مسار موثوق يقود إلى اتفاق، وذلك انطلاقاً من الضغوط العسكرية والاقتصادية المفروضة على إيران، والتي تطاول تبعاتها الولايات المتحدة نفسها أيضاً»، مضيفاً أن «إيران خلصت إلى أن الهدف من الضغوط الأميركية هو إضعافها وإخضاعها، ولذا، فإنها تصعّد مقاومتها بدلاً من تقديم تنازلات». ويرى أن إيران تسعى، عبر إجراءات من مثل تهديد الملاحة في مضيق هرمز ومهاجمة المصالح والقواعد الأميركية، إلى رفع كلفة المواجهة على الطرف الآخر للوصول إلى حالة من «الردع الفعّال» الكفيل بإبعاد شبح أيّ عدوان خارجي عن البلاد نهائياً، مستدركاً بأنه «لا يمكن الجزم بعد بنتيجة هذه الخطوات الإيرانية، وما إذا كانت ستنجح في تغيير حسابات واشنطن، أم أنها ستؤدي إلى تصعيد خطر الحرب الواسعة». ويضع صالح حال إيران والولايات المتحدة ضمن إطار تحليلي يسمّيه «معضلة النصر»، قائلاً إن «تعريف الطرفَين للنصر يتّسم بقدر كبير من السعي إلى تحقيق أقصى المكاسب، ما يجعل التوصل إلى اتفاق بينهما بالغ الصعوبة. فالولايات المتحدة لا تستطيع إعلان النصر من دون انتزاع تنازلات استراتيجية من طهران، فيما لا يكفي بقاء إيران وصمودها أمام الضغوط، بالضرورة، لكي تعدّ نفسها منتصرة. ومن هنا، يرفض الجانب الإيراني استمرار حالة لا حرب ولا سلم، ويسعى إلى تحقيق انتصار عسكري أو دبلوماسي».

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلّامة العسكري الدولية في طهران، حسين آجورلو، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «لجوء واشنطن إلى الحصار بدلاً من الحرب لا ينبغي اعتباره خياراً نهائياً»، مشيراً إلى «وجود مؤشرات على أن الحرب لا تزال الخيار الأساسي». ويوضح أن «مواصلة الحصار، من وجهة نظر واشنطن، ليست غاية بحدّ ذاتها، بل تكتيك وأداة ضغط مؤقتة. فالهدف من هذه الضغوط، أولاً، إضعاف قدرة طهران على خوض حرب جديدة، وثانياً، دفعها إلى القبول باستسلام سياسي. لكن إذا خلصت الولايات المتحدة إلى أن الضغوط لن تؤدي إلى إخضاع إيران، وأن الأخيرة تعمل على استعادة قدراتها، فستعود الحرب إلى صدارة الخيارات، ولا سيما أن إسرائيل، بوصفها طرفاً تدخّلياً، تسعى إلى تصوير استمرار الحصار على أنه غير مُجْدٍ، وإلى دفع واشنطن نحو العمل العسكري». ويعتبر أن «سياسة إيران تهدف أيضاً إلى إنهاء حالة الاستنزاف الحالية»، لافتاً إلى أن «الحصار قطع إيرادات النقد الأجنبي، وألقى بضغوط ثقيلة على الاقتصاد، ما يضعف قدرة إيران على إعادة البناء، وتعزيز موقعها على المدى الطويل، فضلاً عن إضعاف موقفها في المفاوضات المقبلة». ويعتقد آجورلو أن «لجوء إيران إلى تصعيد الهجمات ضد السفن والقواعد الأميركية يهدف إلى رفع كلفة استمرار الحصار واكتساب اليد العليا على طاولة المفاوضات»، محذّراً في الوقت عينه من أن «حسابات طهران قد تنطوي على مخاطر تدفع واشنطن نحو حرب شاملة، وهو ما قد يعجز الاقتصاد الإيراني وبناه التحتية عن تحمّله».

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