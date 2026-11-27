إحسان عطايا - صحيفة الأخبار

عندما نتحدث عن القوة الناعمة لـ«طوفان الأقصى»، فإننا لا نناقش تفاصيل العملية العسكرية أو المعركة التي تلتها، بل نتناولها في أبعادها المختلفة الأخرى، وأبرزها: البعد الإعلامي، والبعد الثقافي، والبعد النفسي والمعنوي، والبعد السياسي، والبعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي والإنساني.

ولذلك، نجد أن «طوفان الأقصى» أحدث تفاعلاً سريعاً بين الشعوب، وأوجد تأثيراً مهمّاً في عمق الوعي العالمي، وحرّك أمواج القوة الناعمة لتضرب شواطئ الوجدان، وتنعش العقول والأفكار، وتوقظ الضمائر الحية، وتلامس المشاعر المرهفة لدى الشعوب العربية والإسلامية وكل الأحرار في أرجاء المعمورة.

ورغم تداعياتها العسكرية في المنطقة، فإن التداعيات غير العسكرية التي طاولت المنطقة والعالم كله نجحت في إعادة تصويب البوصلة، ودحض السردية الصهيونية، وكشف الأكاذيب والروايات المضللة، ونزع الأقنعة المزيفة، وإعادة هندسة الوعي العالمي، ولا سيما لدى الأجيال الصاعدة في دول الغرب.

وهنا يأتي مفهوم القوة الناعمة لـ«طوفان الأقصى» باعتبارها قوة موازية ومكملة للقوة العسكرية في ميدان المعركة التي لم تقتصر على البعد الأمني والعسكري فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى القدرة على التأثير النفسي والمعنوي، وتشكيل الرأي العام العالمي المؤيد للقضية الفلسطينية، وإسقاط الرواية الصهيونية والغربية المعادية، ونزع الأقنعة الزائفة عن منظومة القيم الإنسانية والأخلاقية لدول الغرب والكيان الصهيوني، وتعرية الحضارة الغربية المضللة، وتهشيم الصورة المخادعة لدعاة الديموقراطية وحقوق الإنسان في الدول المتوحشة التي كشرت عن أنيابها في السابع من تشرين الأول 2023، ما أدى إلى تحول جذري وملحوظ في الخطاب الإعلامي وفي الوعي العالمي على حدٍّ سواء.

كما تتجلى القوة الناعمة لـ«طوفان الأقصى» في مجموعة من المظاهر والأبعاد المتداخلة التي أسهمت مجتمعة في توسيع نطاق التأثير الفلسطيني، ونقل القضية من حدود المواجهة الميدانية إلى فضاءات الإعلام والثقافة والفكر.

وفي مقدمة هذه التجليات، يأتي اختراق الاحتكار الإعلامي والتفوق على الإعلام المعادي، وذلك بالاعتماد على الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، لنقل المشاهد والأخبار من قلب الحدث بالصوت والصورة على الهواء مباشرة إلى الفضاء الخارجي من دون أي مونتاج أو تحرير أو رقابة. وقد أتاح هذا التحول تجاوز الحواجز الإعلامية التقليدية، ومواجهة الرأي العام العالمي بالوقائع والمشاهد الحية.

وفي امتداد لهذا الحضور الإعلامي، برز ابتكار أشكال تعبيرية وأيقونات رمزية ومحتويات فنية انتشرت بشكل واسع عبر الفضاء الرقمي، لتتجاوز حدود الجغرافيا والهوية، وتصبح لغة مشتركة، وتتحول إلى صور وعبارات عالمية تتناول قضية إنسانية بعمقها الوجداني العالمي، بعيداً عن الشعارات السياسية التقليدية المعزولة عن التحولات الاستراتيجية الراهنة.

كما أسهم هذا الحضور في تجاوز السردية الأحادية المهيمنة التي عملت آلة الدعاية الصهيونية والغربية على تثبيتها لعقود طويلة، بهدف إظهار العدو الصهيوني بصورة الضحية، وفي تصويب المفاهيم عبر نقل المعاناة الإنسانية اليومية في غزة، ما أدى إلى اضمحلال المصطلحات المستهلكة في الإعلام الغربي.

وقد ظهر تأثير القوة الناعمة لـ«الطوفان» خلال الانتخابات الصهيونية والأميركية الأخيرة في صناديق الاقتراع. حيث أدت عملية السابع من أكتوبر إلى انهيار منظومة الردع الصهيونية، وانكسار صورة التفوق العسكري والأمني المطلق لكيان العدو، ما أوقع الناخب الصهيوني تحت تأثير الهاجس الأمني، وجعل أولويته استعادة الردع، وأدى إلى جدال حاد حول الإخفاق في منع وقوع العملية، وفي إدارة ملف الأسرى والحرب، فأفرز انقساماً بلا أرجحية لأي من المعسكرين المتنافسين في الانتخابات التشريعية الصهيونية، وأدخل القوائم العربية في المعادلة السياسية المستجدة، لتصبح اللاعب الأبرز في تشكيل الحكومة الصهيونية القادمة.

أمّا على مستوى الانتخابات الأميركية النصفية، فقد تراجع نفوذ مجموعات الضغط واللوبيات الصهيونية في مواقع التأثير على السياسة الأميركية، بسبب مشاهد الدمار والمجازر البشعة في غزة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الرقمي انتشار النار في الهشيم، وأحدثت تحولاً كبيراً لدى الرأي العام الأميركي، ولا سيما بين الطلبة والشباب، ما أدى إلى مطالبة المرشحين والناخبين الديموقراطيين بوقف المساعدات العسكرية غير المحدودة التي تقدمها الإدارة الأميركية إلى الكيان الصهيوني. وكذلك ارتفاع الأصوات التي تنتقد سياسة الرئيس الأميركي الخارجية التي ورطت أميركا في الحرب ضد إيران، على حساب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الداخلية، ما انعكس سلباً على أداء المرشحين والناخبين الجمهوريين في صناديق الاقتراع، وأوقع ترامب وإدارته وفريقه الانتخابي في إرباك كبير.

ولا بد هنا من التأكيد على أن صمود الفلسطينيين الأسطوري بوجه الوحشية الصهيونية وحرب الإبادة في غزة فضح زيف السردية الغربية، وأدى إلى تعاطف الأحرار في العالم، وجذب الرأي العام العالمي في العديد من العواصم الغربية والجامعات الأميركية، وشكل رأياً داعماً للمقاومة بين النخب الشبابية والأكاديمية عموماً، وفي أميركا وأوروبا على وجه الخصوص.

وقد تجلى التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني بصورة غير مسبوقة، وتجسد بخروج تظاهرات شعبية حاشدة في عواصم معظم دول العالم، ولا سيما الدول الشريكة والداعمة لكيان الاحتلال في هذه الحرب، كأميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. والأهم في هذه المظاهرات هو مشاركة المجتمعات الغربية بمختلف مكوناتها النقابية والأهلية، إلى جانب الجاليات الإسلامية والعربية، دعماً لفلسطين، ورفضاً للمجازر الوحشية في غزة.

كشفت هذه التجربة عن أهمية التأثير غير العسكري

في الصراعات المعاصرة، وقدرته على إحداث تحولات

جوهرية في صورة الأطراف المتصارعة، وفي طبيعة

التفاعل الشعبي والدولي مع القضايا العادلة



وقد انعكس هذا الحضور الشعبي على المساحات التربوية والتعليمية، حيث تصدرت القضية الفلسطينية الحوارات الأكاديمية والثقافية على سواها من القضايا المطروحة في الجامعات الأميركية والغربية، وكذلك في المحافل الدولية والأممية. وأصبحت قضية فلسطين على سلم أولويات اهتمام العالم، بعد أن استعادت مركزيتها بفضل «الطوفان»، رغم المحاولات الحثيثة لتهميشها وتصفيتها، عبر تطويقها بمسارات التطبيع المتسارعة، والتضييق على الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة بمختلف الأشكال لتهجيره من أرضه، وزيادة الضغط على الدول المانحة لإنهاء أعمال وكالة «الأونروا»، بهدف إزالة الطابع السياسي عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحويلها إلى قضية إنسانية لتسهيل توطينهم في أماكن وجودهم، أو تذويبهم في دول شتى من دول العالم ومنحهم جنسيتها، لتذليل أي عقبة تقف في طريق استكمال مشروع تهويد فلسطين.

وفي موازاة ذلك، أسهمت هذه التحولات في إعادة تشكيل الرأي العام العالمي المؤيد لفلسطين، وفي مقدمه الرأي العام الغربي، ولا سيما على مستوى الأجيال الصاعدة، في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي. وقد أدى الشباب والناشئة دوراً بارزاً في التفاعل السريع والتأثير القوي في رفع مستوى الوعي، وتصويب الرأي العام حول مفهوم مقاومة الاحتلال، وإظهار مظلومية الشعب الفلسطيني، ومناهضة القوى المعادية في انتهاكها أبسط معايير حقوق الإنسان، وارتكابها المجازر، وحصارها الخانق، وضغطها الهائل على الفلسطينيين لتهجيرهم قسراً من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

ولم يقتصر أثر هذه التحولات على الرأي العام والمجتمعات، بل امتد إلى المؤسسات والمنظمات الأممية التي تعرضت للتعرية، وانكشفت ازدواجية معاييرها، وظهر التناقض الصارخ بين أقوالها وأفعالها، في تغنيها بالديموقراطية والعدالة الإنسانية، بينما هي أبعد ما يكون عن ذلك، ما أدى إلى انهيار رصيدها الأخلاقي وفقدانها المصداقية على أرض الواقع.

كما أن قيام العدو الصهيوني بارتكاب المجازر الجماعية، واستهدافه المدنيين، وتعمده التدمير الشامل، واتباعه سياسة الحصار الخانق والتجويع في قطاع غزة، لهو دليل واضح على فقدان قيادته وداعميه لأي رؤية سياسية أو عسكرية تخرجه من الهاوية السحيقة التي وقع فيها، وعلى عجزه الاستراتيجي وفشله الذريع في تحقيق أهدافه المعلنة، وعلى رأسها القضاء على المقاومة.

وفي سياق التأثير النفسي والمعنوي، برزت إنجازات «طوفان الأقصى» في إسقاط أسطورة التفوق الصهيوني، وتهشيم صورة «الجيش الذي لا يقهر» التي تم تسويقها لعقود من الزمن، وتوجيه ضربة قاسية جدّاً للمنظومة الأمنية الصهيونية التي يروج بأنها لا تخترق، ما أدى إلى تعزيز الثقة وارتفاع المعنويات لدى الشعوب العربية والإسلامية في المنطقة.

كما تجلت القوة الناعمة لـ«الطوفان» في انبعاث روح الأمل، وانتعاش خيار المقاومة، وإبطال مفاعيل «الحرب الناعمة» التي يشنها حلف الأعداء، ويسعى عبرها إلى نشر ثقافة الضعف والعجز بين شعوب المنطقة، وبث اليأس في نفوس الأجيال المتعاقبة. فجاءت العملية لتوجّه ضربة مضادة في ميدان الحرب الناعمة، أدت إلى إحياء الأمل بإمكانية الانتصار على العدو رغم تفوقه العسكري والمادي الهائل، وأثبتت جدوى خيار المقاومة في مقابل خيارات التسوية والتطبيع مع كيان الاحتلال.

النتائج الاستراتيجية

إن مجمل هذه التجليات الإعلامية والثقافية والنفسية والسياسية والاجتماعية والإنسانية تقود إلى مجموعة من النتائج الاستراتيجية التي تجاوزت حدود المواجهة المباشرة، وأثرت في مسارات القضية الفلسطينية وموقعها في المعادلات الإقليمية والدولية. إذ أدت إلى عرقلة مشاريع التطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية، وإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية، باعتبارهما من أبرز النتائج التي أفرزتها تداعيات «طوفان الأقصى»، إلى جانب تعطيل المشاريع الأميركية التي تهدف إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط، ومسارعة أميركا إلى التدخل المباشر وتحشيد الدعم الدولي الكبير للدفاع عن الكيان الصهيوني ومنع انهياره.

كما أسهمت هذه التحولات في عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد، واعتبارها القضية المركزية الأولى في الرأي العام العالمي، بعد أن أعاد «الطوفان» تسليط الضوء على جذور الصراع، وكشف محاولات تهميش القضية وإسقاط حقوق الشعب الفلسطيني.

وعلى مستوى كيان الاحتلال، فقد تعمقت أزمته الوجودية، وازدادت وتيرة الهجرة العكسية، بالتزامن مع ارتفاع مستوى الصراع السياسي والتفكك الداخلي في الكيان الصهيوني.

وبناء على ما تقدّم، يتضح أن القوة الناعمة لمعركة «طوفان الأقصى» ومجرياتها لم تكن مجرد انعكاس إعلامي أو وجداني للأحداث، بل شكلت امتداداً واسعاً لتداعياتها، وانتقلت بتأثيراتها من ميدان المواجهة إلى ميادين الوعي والثقافة والإعلام والسياسة والرأي العام العالمي. وقد كشفت هذه التجربة عن أهمية التأثير غير العسكري في الصراعات المعاصرة، وقدرته على إحداث تحولات جوهرية في صورة الأطراف المتصارعة، وفي طبيعة التفاعل الشعبي والدولي مع القضايا العادلة.

وبذلك، فإن «طوفان الأقصى» لم يقتصر أثره على ما أحدثه في ميدان المواجهة، بل امتد إلى إعادة طرح القضية الفلسطينية في الوعي العالمي، وإبراز التناقضات في الخطاب الغربي، وإعادة الاعتبار إلى مركزية فلسطين في النقاشات السياسية والثقافية والإنسانية، بما يجعل القوة الناعمة أحد الأبعاد الأساسية في قراءة تداعيات هذه المرحلة وتحولاتها.

* عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الكلمات المفتاحية