وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حادث المُسيّرات الذي أودى بحياة مواطنَين إيطاليين اثنين في الكويت بالمشبوه، نافيًا بشكل قاطع أي صلة لإيران فيه، ومبديًا استعداد طهران للتعاون في التحقيقات.

وأجرى عراقجي اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، لبحث تطورات الحادث ومختلف أبعاده.

وفي تعليقه على هذه الاتصالات، صرّح عراقجي قائلًا: "أعربتُ خلال محادثاتي الهاتفية مع نظيريّ الكويتي والإيطالي عن خالص التعازي والمواساة لمقتل المواطنين الإيطاليين في الكويت". محذرًا من أن "هذا الحادث يبدو جزءًا من سيناريو مُعَدّ مسبقًا لإشعال الحرب".

وخلال اتصاله بوزير الخارجية الإيطالي، أعرب عراقجي عن أسفه لمقتل المواطنَين الإيطاليين، مقدمًا التعازي لحكومة وشعب إيطاليا. كما وصف الاتهامات الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها عارية عن الصحة، مؤكدًا أن إيران لم يكن لها أي دور أو تدخل في وقوع الحادث.

وفي سياق متصل، نفى عراقجي خلال اتصاله بنظيره الكويتي، نفيًا قاطعًا للمزاعم المتعلقة بشن إيران هجومًا بالمُسيّرات على الكويت. وأعرب عن أسفه للخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن الحادث، معلنًا استعداد إيران الكامل للتعاون مع حكومتي الكويت وإيطاليا، وإجراء تحقيقات مشتركة بهدف الفحص الدقيق لأبعاد الحادث، وتحديد مصدره، وكشف الجهات الضالعة فيه.



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