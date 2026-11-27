وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، التعبئة بأنها "ثروة عظيمة ونعمة من الله للشعب الإيراني، و"إحدى ركائز القوة الوطنية".

وفي رسالة له بمناسبة "أسبوع التعبئة" (البسيج) اعتبر اللواء رضائي، "التعبئة إحدى أبرز المبادرات التاريخية للإمام الخميني (رض)، وإحدى أعظم ثروات إيران الوطنية".

وقال: "تتمتع دول كثيرة بقوة اقتصادية وعسكرية، لكن امتلاك رأس مال واسع النطاق كهذا (التعبئة)، متجذر في التاريخ والثقافة والإيمان والمشاركة الشعبية، يُعدّ امتيازًا نادرًا".

واضاف اللواء رضائي: "في الخامس من آذر عام 1358 هـ.ش (26 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1979)، صدر مرسوم إنشاء قوات تعبئة المستضعفين وهو قرار أثبت مع مرور الوقت أن قوة الشعب لا تعتمد فقط على القوة العسكرية والعتاد والموارد المادية، بل هي متجذرة في إيمانها وإرادتها ومعرفتها واستعدادها".

وأكد اللواء رضائي أن "قوات التعبئة تعد ثروة عظيمة ونعمة الهية للشعب الايراني، كما أكد على ذلك قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض).

وأضاف: "اليوم، يجب النظر إلى قوات التعبئة بما يتجاوز نطاق الدفاع؛ من الأمن والاقتدار الوطني إلى العلوم والتكنولوجيا، ومن الاقتصاد والإنتاج إلى البناء والتخفيف من الحرمان. هذه القدرة يمكن أن تكون إحدى الركائز الأساسية لبناء إيران قوية ومؤثرة في العالم".

وشدد اللواء رضائي على أن "بناء إيران كقوة عظمى لا يمكن بالقوة العسكرية وحدها؛ فهي تحتاج إلى رأس مال بشري وإرادة وطنية ومعرفة وروح مسؤولية لدى الشعب"، مضيفًا: "تُعدّ قوات التعبئة إحدى ركائز هذه القوة الوطنية".

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