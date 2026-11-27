مع حلول الذكرى السنوية الثانية لارتقائه زار المستشار الثقافي الإيراني في لبنان السيد د. محمد رضا مرتضوي على رأس وفد من المستشارية ضريح القائد الإعلامي الحاج محمد عفيف النابلسي في روضته في مجمع السيدة الزهراء عليها السلام في مدينة صيدا.

وكان في استقبال السيد مرتضوي والوفد المرافق، شقيق الشهيد الجريح الحاج حسن النابلسي ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وعدد من كوادر القطاع حيث تلا الوفد سورة الفاتحة على ضريح الشهيد وضريح والده العلامة الراحل سماحة الشيخ عفيف النابلسي وضريح نجله الشهيد الشيخ صادق النابلسي وضريح الشهيد محمد باقر بهاء النابلسي.

وقدم ضاهر للوفد شرحًا مفصلًا حول الاعتداءات التي طالت مدينة صيدا ومجمع السيدة الزهراء عليها السلام خلال معركتي "أولي البأس" و"العصف المأكول" متحدثًا عن حياة كل من العلامة الراحل الشيخ عفيف النابلسي والشهداء من ولده، مؤكدًا المضي على خط المقاومة والجهاد حتى تحقيق الأهداف التي رسمها كل الشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله (رض).

من جهته توجه السيد مرتضوي لآل النابلسي بالتبريك بالشهداء وبكل شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين معاهدًا المضي على طريقهم وحفظ دمائهم وتضحياتهم..

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