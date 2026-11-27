أعلن رئيس مركز محامي السلطة القضائية في إيران حسن عبداليان بور أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت المتابعات الحقوقية والقضائية الدولية لملاحقة مرتكبي جريمة قصف مدرسة الشجرة الطيبة في مدينة ميناب والتي أدت إلى استشهاد 168 شخصًا، بينهم 120 تلميذًا من الأطفال.

وقال عبداليان بور: "في ظل الاستفادة من إمكانات رجال القانون والمحامين الدوليين البارزين، تمّ رفع دعوى في إحدى الدول الأوروبية ضد منفذي هذه الجريمة، ويتم بجدية متابعة الملف لدى الأوساط والجهات القضائية الدولية.

وأوضح عبداليان بور في حديث مع الصحفيين أن مركزه وبهدف تحقيق مطالب أسر شهداء ميناب والشعب الإيراني، وضع على جدول الأعمال المتابعة القانونية لهذه الجريمة وذلك بالتعاون مع عدد من المحامين المحليين والدوليين البارزين.

وأشار إلى عقد اجتماع تخصصي لدراسة الأبعاد القانونية والدولية لجريمة مدرسة الشجرة الطيبة، والذي شارك فيه جمع من رجال القانون والمحامين المحليين والدوليين، تمت خلاله دراسة الأبعاد الحقوقية المختلفة لهذه الجريمة والإمكانات المتاحة لمتابعتها لدى الجهات القضائية الدولية.

وأعلن عبدالليان بور أن مركز محامي السلطة القضائية يعمل للإفادة من الطاقات القانونية والقضائية للبلدان المختلفة لرفع الشكوى والمقاضاة.

وأشار إلى انتخاب اثنين من المحامين المتخصصين ومن أصحاب الخبرة لتولي المسؤوليات الحقوقية المهمة ومتابعة الملف، أحدهما من اتحاد المحامين الدوليين ومن المحامين المشهورين في جنوب إفريقيا ويعمل لسنوات في مجال القانون الدولي ومتابعة الملفات لدى محكمة العدل الدولية، والمحامي الآخر هو من الاتحاد الدولي لمحامي فرنسا.

وأوضح عبداليان بور أنه يجري استكمال وتحضير المستندات والأوراق المتعلقة بهذه الجريمة بالتعاون مع الخبراء ورجال القانون وذلك من أجل توفر إمكانية المتابعة المؤثرة والمستدلة في المراجع الدولية ذات الصلة.

وقال رئيس مركز محامي السلطة القضائية إنه تم تسجيل دعوى في إحدى الدول الأوروبية وهم الآن بانتظار إبلاغ موعد البت في القضية من قبل الجهة القضائية المختصة.

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