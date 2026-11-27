استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، جراء قصف "إسرائيلي" استهدف شارع الهوجا في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، فيما أُصيب ستة مواطنين آخرين في استهداف شقة سكنية في حي الرمال، غربي مدينة غزة، في أحدث خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار القصف "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة من القطاع حيث أُصيب مواطنان أحدهما بجروح خطيرة جراء قصف قرب المستشفى البريطاني بمواصي خان يونس جنوبي غزة.

وفي مدينة غزة، دمّر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أربعة منازل في حي التفاح شرقي المدينة خلال ساعات الليل بعد إنذار سكانها بالإخلاء.

وتقع المنازل المستهدفة غرب الخط الأصفر وتعود إلى عائلات أبو عماد بكير، وعماد عبدو، وأبو راغب حرارة، فيما طال القصف عمارة أشواق في نهاية شارع عمر المختار.

كما جددت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" قصفها للمناطق الشرقية من خان يونس في جنوب القطاع، فيما استشهد المواطن محمد حسن إسماعيل الكحلوت، الليلة الماضية، إثر قصف استهدف سطح منزله قرب أرض الشنطي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأسفرت الخروقات "الإسرائيلية" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة آخرين وفق المعطيات الواردة.

وبحسب الإحصائيات الواردة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، 1700 شهيد إضافة إلى 6130 مصابًا فيما بلغ عدد حالات انتشال جثامين الشهداء 851 جثمانًا.

واستنادًا إلى الإحصائيات الرسمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية لحرب الإبادة التي تشتها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 74,746، شهيدًا و176,234 مصابًا.

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