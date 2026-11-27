أطلقت الدفاعات الجوية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران نيرانًا تحذيرية باتجاه مقاتلة F-16 أميركية قرب جزيرة هنغام، وأجبرتها على التراجع.

وقالت العلاقات العامة التابعة للقوات الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية في بيان لها اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "تعرّضت مقاتلة من طراز F-16 تابعة للجيش الأميركي لنيران تحذيرية من منظومة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة التابعة لقوات الجوفضاء في الحرس الثوري، وذلك بعدما اقتربت من المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في النطاق الجنوبي الشرقي لجزيرة هنغام، أثناء قيامها بمهمة مرافقة وتأمين غطاء جوي لزوارق مخالفة"، مشيرة إلى أن المقاتلة الأميركية "اضطرت، عقب قيامها بمناورة حادة، إلى تغيير مسارها والابتعاد عن المجال الجوي للبلاد".

وحذّر حرس الثورة الإسلامية من "أن أي محاولة للالتفاف على لوائح مراقبة وإدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز هي أمر غير مقبول، وأن استمرار مثل هذه الإجراءات من شأنه أن يُكبّد المخالفين والقوات العسكرية الداعمة لهم خسائر أفدح".

وتوجه البيان إلى قادة الجيش الأميركي مشددًا على "أن المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يُعدّ خطًا أحمر بالنسبة للقوات المسلحة للبلاد، وفي حال تكرار التجاوز واستمرار انتهاك هذا المجال من قِبل المقاتلات الأميركية، فإنها ستواجه ردًا دفاعيًا حاسمًا، قد يكتب لها مصيرًا مشابهًا لمصير مقاتلة F-15 والطائرات المسيّرة الأميركية التي تم استهدافها سابقًا".

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