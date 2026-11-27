قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمّار: "إن كنّا سكتنا ونسكت في مثل هذه الأيام عن البعض في لبنان، فهذا لا يعبّر عن ضعف أو وهن، وإنما يعبّر عن استشرافنا لمصلحة لبنان، لأن العدو "الإسرائيلي" يريد الإيقاع بلبنان المقاومة والإباء والسيادة والحرية، من داخله، وعمل ويعمل جاهدًا من أجل ذلك، كما أن هناك من يتواطأ معه من سلطة الضوء والصوت وبعض الإعلام المأجور في هذا البلد، للإيقاع بين المقاومة والجيش اللبناني، ولكنهم خسئوا، فلن يستطيعوا استدراجنا ولا استدراج الجيش إلى موقعة يريدها العدو الإسرائيلي لحساباته".

كلام النائب عمّار جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد القائد حسن قاسم رضا (الحاج أبو علي رضا) لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده، وذلك في حسينية مجمع أمير المؤمنين (ع) في برج البراجنة، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

وأشار النائب عمّار إلى أن "بعض من في السلطة أو بعض وسائل الإعلام، يحاولون الإيقاع بنا في فخ اليأس والقنوط والإحباط، ولكنهم خسئوا، فلن نقع في هذا الفخ، ولن يستطيعوا النيل من صلابتنا وسيادتنا على الموقف"، مشددًا على ضرورة أن "نكون في أعلى درجات الجهوزية، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة العدو "الإسرائيلي"، لا سيما وأننا لا نعلم متى تنضج الحماقة في رأس هذا العدو ويرى فينا وهنًا يتوقّعه أو تدفعه إليه الولايات المتحدة الأميركية لحسابات سياسية متعلقة بحجم التحولات الدولية والإقليمية وارتداداتها على الداخل اللبناني، ليحاول المساس بوجودنا وحضورنا".

وشدد النائب عمّار على أن "المرحلة تستدعي منّا أعلى درجات الوحدة بين أهلنا ومجتمعنا، وهذا ما سمعناه في الزيارة الأخيرة من دولة الرئيس نبيه بري، حيث كانت له جملة راقية قال فيها "يجب أن لا نتعامل مع بعضنا من الآن وصاعدًا على أننا فريقان، بل كفريق واحد"، ونحن نؤكد على ضرورة أن نكون فريقًا واحدًا، لأن العدو الذي يستهدفنا، لا يفرّق بين هذا الحزب وهذه الحركة وهذا الشخص وذاك".

وختم النائب عمّار بالقول: "نحن نعلم جميعًا أن الوضع السياسي متأزم، وهذا يؤدي إلى تأزّم في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية وغير ذلك، ولذا نحن مطالبون أن نتضامن مع بعضنا البعض، وأن نتكافل لبعضنا البعض، وأن يتعاون بعضنا مع بعض لتجاوز هذه المرحلة".

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