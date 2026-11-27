ذكر موقع القناة 12 العبري، أن حزب «يشار» الصهيوني برئاسة غادي آيزنكوت يعتزم الالتزام بالجداول الزمنية وتقديم حكومة في الأسبوع المقبل، رغم تأجيل الاجتماع مع حزب «بِياحد» التابع لنفتالي بينيت، الذي كان مقررًا أمس (الخميس)، إلى يوم الأحد. ويسعى آيزنكوت إلى إعلان "لقد نجحت" في مطلع الأسبوع المقبل، أو الانتظار أسبوعًا إضافيًا على أبعد تقدير، وذلك خلافًا لمطلب بينيت التوجه إلى رئيس الدولة بطلب الحصول على تمديد إضافي للمهلة مدته أسبوعان.

وقالت المحللة السياسية للموقع دفنا ليئال: "في محيط آيزنكوت يرفضون الاستجابة لطلب بينيت تأجيل الموعد، بسبب الخشية من اندلاع تصعيد أمني أو وقوع حدث غير متوقع. ويقدّرون في حزب «يشار» أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الهيكل السياسي الذي أُعدّ لإقامة الحكومة".

وأشارت إلى أن آيزنكوت رفض طلب بينيت الانتظار أسبوعين إضافيين، خشية أن تؤدي أحداث غير متوقعة أو استمرار الإجراءات إلى انهيار مساعي تشكيل الحكومة في نهاية المطاف.

أضافت: "في محيط بينيت أجّلوا الاجتماع الذي كان من المفترض أن يُعقد أمس إلى مطلع الأسبوع المقبل، وهو تأجيل وصفه المعنيون بأنه ذو أهمية. وبحسب ادعاء مقربين من بينيت، فإن سبب التأجيل هو أنه لم تُعرض عليهم بعد صيغة مفصلة للتجنيد، بل خطوط عامة فقط، وأن بينيت غير مستعد للتنازل عن مبادئه، ويشترط إحراز تقدم بعرض الصيغة".

كما أشارت إلى أن المحيطين بغادي آيزنكوت فوجئوا بهذه التصريحات، وقالوا إن السبب الذي أُبلغوا به لتأجيل الاجتماع كان شخصيًا، وإن جميع المعلومات المتوافرة عُرضت بالفعل على بينيت من وجهة نظرهم.

وأوضحت أن المفاوضات مع الأحزاب الحريدية لم تصل إلى اتفاق نهائي بعد، وقالت: "ربما يكون ذلك مصدر الخلافات الحالية التي تعرقل إحراز التقدم". مشيرة إلى أن الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هليل هيرش التقيا بعد عودة الأول من الولايات المتحدة. ووفقًا لبيان صادر عن الحاخام لاندو، فإن الاثنين "تحدثا مطولًا في شؤون الساعة".

ونقلت ليئال عن مقربين من الحاخامين أنهما تحدثا أيضًا في الشؤون السياسية، ومن المتوقع أن يوافقا على إجراء المحادثات مع حزب "يشار"، إلا أن مكتب الحاخام هيرش أفاد بأن مثل هذه الموافقة لم تُمنح بعد.

وبحسب تقرير الموقع العبري فمن المتوقع أن يُعقد يوم الأحد اجتماع لممثلي «يهودوت هتوراه» مع بوعاز بن تسور، الذي سيمثلهم أمام "يشار". كما يُتوقع أن يُعقد في اليوم نفسه أول اجتماع بين «يهودوت هتوراه» و"يشار".

وذكر التقرير أن حزب "الديمقراطيين" اقترح على القائمة العربية الموحدة (راعم) أن تكون منصة لتعزيز أهدافها، على أن تنتقل إدارة شؤون البدو ووزارة المساواة الاجتماعية إلى مسؤولية يائير غولان، مشيرًا إلى أن راعم رفضت عرضًا لتولي مناصب، وقررت الانتظار بصبر إلى حين الاستجابة لمطالبها في القضايا المدنية وتعزيز احتياجات المجتمع العربي.

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