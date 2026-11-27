أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن "المبررات والذرائع الواهية التي يسوقها قادة كيان العدو الصهيوني لتبرير جرائم القتل والعدوان المتواصل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ليست سوى أكاذيب مضللة ومحاولات مكشوفة للتغطية على خروقاته وانتهاكاته المتعمدة لاتفاق وقف إطلاق النار".

هذا وشددت الفصائل في بيان لها اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، على أنه "لا يمكن القبول أو التسليم بمعادلة الصمت على القتل والحصار والتجويع، ولا يمكن أن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار إلى غطاء لاستباحة الدم الفلسطيني، في ظل استمرار العدو في خرقه والتنصل من استحقاقاته والتزاماته بصورة ممنهجة".

وطالب بيان الفصائل ما يسمى بـ"مجلس السلام"، والوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، بـ"التداعي الفوري والجاد، ووضع آليات واضحة وملزمة للتعامل مع خروقات العدو الصهيوني وجرائمه المتواصلة".

وأكد البيان "أن استمرار هذا النهج الإجرامي الصهيوني، في ظل غياب موقف دولي ضاغط وإجراءات جدية، يفرغ اتفاق وقف إطلاق النار من مضمونه، ويحوّله إلى مظلة لاستمرار العدوان بدلاً من أن يكون مدخلاً لوقفه، ولن يكون مقبولًا أن يبقى شعبنا وحده يدفع ثمن هذا الصمت".

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