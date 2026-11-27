قال المراسل العسكري في صحيفة "معاريف" آفي أشكنازي إن هدم منزل عائلة طوباسي في قرية "جالود" يجسّد فقدان المؤسسة الأمنية السيطرة أمام الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، مضيفًا: "نحو 500 ناشط من اليمين المتطرف قد يشعلون المنطقة ويضعون حكومة آيزنكوت أمام اختبار أمني وسياسي".

وتابع: "إذا لم تتعطل خطط رئيس حزب "يشار" وعضو الكنيست غادي آيزنكوت في اللحظة الأخيرة، فمن المتوقع أن يعلن عن تشكيل حكومة هذا الأسبوع. وأحد التحديات الفورية التي تواجه الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة هو العمل بسرعة على استعادة الحوكمة في الضفة"، وفق تعبيره.

وبحسب أشكنازي، لقد أخفق الجيش "الإسرائيلي" والشاباك والشرطة إخفاقًا ذريعًا في مواجهة الإرهاب اليهودي في الضفة، فقد كانت حكومة نتنياهو سلبية في التعامل مع الإرهاب اليهودي،. وغضّ مسؤولون كبار في الحكومة الطرف، بل إن آخرين قدموا مساعدة لوجستية ودعمًا معنويًا لناشطي اليمين المتطرف في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة.

كذلك، لفت إلى أن اللوبي السياسي الذي حظي به أولئك الناشطون من اليمين المتطرف منحهم دعمًا معنويًا لفعل كل ما يحلو لهم في الميدان، وأصبحوا سادة الأرض، وتحول الجيش "الإسرائيلي" والشاباك والشرطة إلى مؤسسات منهكة وغير ذات صلة في مواجهة التهديد الذي يعرّض "إسرائيل" لخطر حقيقي، سواء على الصعيد الأمني أو على صعيد العلاقات مع العالم كله، ولا سيما مع الدول "الصديقة" لـ "إسرائيل"، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

ورأى أن الحادثة التي وقعت مساء أمس الخميس 26 تشرين الثاني في قرية "جالود" هي عمل مخزٍ، لكنها أيضًا وصمة عار على جبين قوات الجيش "الإسرائيلي" في قيادة المنطقة الوسطى. ووفقًا لما يتضح، خرج مستوطنون ليلًا من البؤرة الاستيطانية "أحيا"، وتوجهوا على متن مركبات "رايزر"، وأحضروا معهم أيضًا جرافة كبيرة. وتحت أنظار قوات فرقة الضفة الغربية، بدأ المستوطنون هدم منزل عائلة طوباسي بواسطة الجرافة.

وأردف: "قبل بضعة أسابيع فقط، كان المنزل محور اهتمام العالم، عندما فرض عشرات المستوطنين من البؤرة الاستيطانية المجاورة "أحيا" حصارًا على المنزل، ومنعوا أفراد العائلة من الدخول إليه والخروج منه. وأبدى الجيش "الإسرائيلي" والشرطة وهنًا، إلى أن وصل السفير الأميركي لدى "إسرائيل"، مايك هاكابي، إلى المنطقة، وتطرق إلى الإرهاب اليهودي، وقال: "إن أفعالهم إجرامية ومروّعة، وتهدف إلى تخويف العائلة ومضايقتها. إنهم مثيرون للاشمئزاز، ولا يوجد أي مبرر لمثل هذا السلوك المتنمّر"". كما طالب الجيش "الإسرائيلي" والشرطة بالتحرك فورًا. وبالفعل، تعرّض الجيش "الإسرائيلي" لضغط، واستدعى كتيبة من لواء غولاني لتأمين العائلة التي كانت خاضعة للحصار، وكذلك بقية السكان الفلسطينيين في المنطقة.

وبحسب أشكنازي، يدرك المعنيون في المؤسسة الأمنية أن نشاط نحو 500 ناشط من اليمين المتطرف قد يشعل موجة من العنف في الضفة الغربية. والتقدير هو أنه، في نهاية المطاف، ستقع حادثة تدفع الفلسطينيين إلى التحرك بعنف. وهذه اللحظة تقترب أكثر فأكثر، ويبدو أن هناك من يدفع ناشطي اليمين إلى المضي قدمًا أكثر فأكثر.

ونقل أشكنازي عن مصدر أمني قوله إن "الأحداث في الضفة تشكل خطرًا حقيقيًا. فهناك سلسلة متواصلة من الأحداث الخطيرة: الحادثة في أريحا، التي قُتلت فيها امرأة تبلغ من العمر 72 عامًا على أيدي مستوطنين، ثم كانت لدينا ليلة الحرائق في خمسة مواقع مختلفة، والآن تأتي هذه الحادثة. هذه السلسلة مقلقة، وهي تدل على فقدان الجيش "الإسرائيلي" والشاباك والشرطة السيطرة على الأرض".

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