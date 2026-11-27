أعلن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن العدو الأميركي فشل في تأمين عبور سفينة في مضيق هرمز رغم استخدام جميع إمكاناته.

وقال الأدميرال إيراني في تصريح له: "لقد استخدم العدو جميع إمكاناته لتمكين سفينة من عبور مضيق هرمز، لكن هيهات أن يتحقق ذلك؛ فالأوامر تقضي ببقاء المضيق مغلقًا".

وأضاف: "إن الجيش الأميركي المعتدي سرق ناقلتي نفط إيرانيتين، لكن قوات المغاوير التابعة للقوة البحرية تمكّنت من الوصول إليهما واستعادة السفينتين، بينما كان الأميركيون نائمين".

وتابع الأدميرال إيراني: "الجيش الأميركي يتقاضى أموالًا من مالكي السفن مقابل تأمين عبورها مضيق هرمز، وعندما تتعرّض السفن للاستهداف، يتنصّل من المسؤولية ولا يعيد الأموال التي تقاضاها"، مشيرًا إلى أنه "في الميدان البحري، يعمل جنود إيران على خنق أنفاس العدو".

وأكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني أن "العدو اليوم في حالة من العجز والحيرة، ولا يعرف من أين أو كيف أو بأي وسيلة سيتعرّض للاستهداف".

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