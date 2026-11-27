قال كاتب ومحرر الشؤون العسكرية في صحيفة "إسرائيل هيوم" يوآف ليمور إن أسبوعًا آخر مرّ من دون شنّ هجوم "إسرائيلي" على إيران. ومع ذلك، استمرت خلف الكواليس الجهود الرامية إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجاله بالانضمام إلى هجوم من هذا النوع، أو على الأقل السماح لـ"إسرائيل" بتنفيذه بمفردها. لكن المحصلة النهائية بقيت كما كانت خلال الأشهر الأخيرة: انتظار يثير الأعصاب، لشيء ليس واضحًا ما إذا كان سيحدث أصلًا.

وأضاف: "في الوقت الذي يتلكأ فيه الأميركيون في تقديم إجابة، رفعت الحكومة وتيرة إعداد الرأي العام في "إسرائيل" بشأن ضرورة الحرب".

وبحسب يوآف ليمور، فقد انطبعت لدى مستمعي وزير الحرب يسرائيل كاتس صورة مفادها أنه يؤيد شنّ هجوم "إسرائيلي"، وأن الجيش "الإسرائيلي" يؤيد ذلك أيضًا. وادّعى أنه لا توجد فجوات بينه وبين رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة في تقييم التهديد وطريقة التعامل معه. لكن هذا ليس دقيقًا، فنتنياهو ومعه المنتدى الأمني المصغّر الذي اعتاد التشاور معه، والذي يضم كاتس، يؤيد شنّ هجوم في المدى الزمني القريب، حتى لو نفذته "إسرائيل" بمفردها، كما كُشف هذا الأسبوع في صحيفة "إسرائيل هيوم". وقد طُرح هذا الأمر صراحةً أيضًا في النقاش الذي عُقد بشأنه الأسبوع الماضي. أما رئيس هيئة الأركان، فيرى، على النقيض منهم، أن "إسرائيل" قد تتعرض لأضرار جسيمة إذا دخلت في مواجهة من دون غطاء أميركي.

ورأى ليمور أن هذه ليست اختلافات دلالية، وبوجه عام، فإن الموضوع لا يحظى بنقاش عام معمّق بما فيه الكفاية، وللأسف، لا يحظى أيضًا بنقاشات جدية بما يكفي في المنتديات المغلقة التي تُتخذ فيها القرارات.

كذلك، تابع أن قرار شنّ هجوم على إيران، في ظل الحديث عن مشروع لتطوير سلاح كيميائي، يطرح مجموعة من التساؤلات حول حقيقة هذا المشروع ومدى تقدّمه، ولا سيما أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أنه لا يزال في مرحلة الفكرة أو المراحل الأولية من التنفيذ، وليس سلاحًا جاهزًا للاستخدام ضد "إسرائيل"، ما يثير التساؤل حول دوافع الاستعجال في شنّ هجوم عسكري. كما تساءل عن طبيعة الأهداف التي يمكن استهدافها ومدى قدرة الضربات على القضاء على المشروع، وعن الأسلوب الذي ستعتمده "إسرائيل" في الهجوم، محذرًا من أن أي ضربة علنية قد تستدعي ردًا إيرانيًا وتفتح الباب أمام حرب إقليمية واسعة.

وأضاف أن التجارب السابقة في المواجهة مع إيران تؤكد أنها سترد على أي هجوم، الأمر الذي يفرض على "إسرائيل" تقييم مدى استعدادها لمثل هذه الحرب، سواء من حيث مخزون صواريخ الاعتراض والذخائر الهجومية، أو قدرتها على مواصلة القتال لفترة طويلة وعلى جبهات متعددة، فضلًا عن حجم الخسائر البشرية والأضرار الاقتصادية المحتملة. كما لفت إلى التداعيات غير المباشرة للحرب، ومنها ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي، واحتمال تعرض "إسرائيل" لانتقادات وعقوبات ومقاطعة دولية، حتى من جانب الولايات المتحدة، إذا قررت خوض المواجهة بمفردها.

وأشار إلى "ضرورة مراجعة نتائج اغتيال (الإمام السيد) علي الخامنئي، الذي كان قد أصدر فتوى تحظر تطوير السلاح الكيميائي"، متسائلًا عما إذا كان اغتياله قد ساهم في صعود قيادة أكثر تشددًا، وما إذا كانت الضربات العسكرية ستردع إيران أم ستدفعها إلى تسريع تطوير قدراتها. كما طرح تساؤلات حول ما إذا كانت إيران قد خرجت من المواجهة الأخيرة أضعف استراتيجيًا أم أكثر قوة، محذرًا من تحول المواجهات المتكررة معها إلى واقع دائم يتعارض مع مفهوم الأمن القومي "الإسرائيلي".

ولفت إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه شنّ الهجوم، فيما لم يقتنع عدد من قادة المعارضة، بينهم غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، بوجود ضرورة أمنية عاجلة تبرر الحرب، معتبرين أن وراء هذا التوجه اعتبارات سياسية مرتبطة ببقاء نتنياهو في الحكم. ورأى أن قرار الحرب يجب أن يستند إلى دراسة موضوعية لجميع المخاطر والنتائج، مؤكدًا أن الحرب ينبغي أن تكون الخيار الأخير بعد استنفاد جميع السبل والبدائل، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي في مواجهة إيران.

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