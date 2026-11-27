أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد سيروس أمان اللهي أن القوات المسلحة الإيرانية، ولا سيما القوات البرية، تتمتع بأعلى مستويات الجاهزية القتالية، مشددًا على إعداد الخطط اللازمة لمواجهة أي تهديد والدفاع عن حدود البلاد.

وقال العميد أمان اللهي في حديث لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - "إرنا"، اليوم الجمعة، إن القوات البرية منتشرة على امتداد الحدود الإيرانية، من شمال غرب البلاد وصولًا إلى الحدود المشتركة مع تركمانستان وأفغانستان، مضيفًا أن القدرات القتالية جرى تعزيزها في عرض الحدود وعمقها، وفق خطط أُعدت مسبقًا وصادقت عليها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وأوضح أن عمليات التفتيش والتقييم الميداني أظهرت أن القدرات القتالية للقوات المسلحة في وضع ممتاز، مشيرًا إلى تجهيز الوحدات بأحدث الأسلحة والمعدات، بما في ذلك وحدات الدفاع والقوات المناورة.

وأكد أن التنسيق والتلاحم بين الجيش وحرس الثورة الإسلامية وقوات الشرطة والتعبئة الشعبية والقوات المحلية، إلى جانب الدعم الشعبي، يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الجاهزية الدفاعية للبلاد.

وشدد العميد أمان اللهي على أن القوات المسلحة ستتصدى لأي تهديد يستهدف الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أنها لن تسمح للعدو بدخول البلاد، وأنها ستدافع عن حدودها مهما كانت قدرات العدو، مضيفًا أن الأعداء يدركون أن عليهم تجاوز القوات الإيرانية فردًا فردًا لتحقيق أهدافهم.

وأشار إلى أن إيران تستند في استعدادها لمواجهة التهديدات إلى خبرات سنوات الدفاع المقدس الثماني، وتجارب جبهات المقاومة والحروب الأخيرة، فضلًا عن الدعم الشعبي، مؤكدًا أن الأعداء، رغم مختلف الاعتداءات والمؤامرات والضغوط التي مارسوها ضد البلاد، لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.

وفي معرض حديثه عن احتمال شن هجوم بري، اعتبر العميد أمان اللهي أن الحضور الشعبي في مختلف المناطق يمثل عاملًا أساسيًا في إحباط أي تحرك بري معادٍ، مؤكدًا أن القوات المسلحة أعدت خططًا للتعامل مع مختلف السيناريوهات والتهديدات.

ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل، وفقًا لتوجيهات قيادتها، دعم المظلومين أينما كانوا، انطلاقًا من مسؤوليتها الدينية والشرعية، معربًا عن تطلعه إلى أن يقدم أصدقاء إيران الدعم اللازم لها في مختلف الميادين.

وفي ختام تصريحاته، أكد أمان اللهي أن الشعوب في عدد من الدول الأوروبية والعربية تقف إلى جانب جبهة الحق، رغم القيود والضغوط المفروضة عليها، مشيرًا إلى أن ذلك يستند إلى وعد القرآن الكريم بأن جبهة الحق ستسود على الظلم وتنتصر عليه.





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