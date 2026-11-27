اتفقت القوى والفصائل الفلسطينية وشخصيات سياسية وأكاديمية واجتماعية، على تشكيل لجنة وطنية فلسطينية موحدة تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية، لتوحيد الموقف والرؤية تجاه خطة حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك خلال طاولة حوار وطني نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في العاصمة بيروت.

وجمع اللقاء، الذي استضافه المقر المركزي للجبهة الديمقراطية في مخيم مار إلياس، ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية والاتحادات النقابية والمهنية والمؤسسات الأهلية، إلى جانب شخصيات أكاديمية وقانونية وسياسية، وممثلة سفير دولة فلسطين في لبنان بنان غانم.

وجاءت المبادرة في سياق مناقشة مشروع «الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان»، الذي أعلنته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بهدف صياغة ملاحظات وتوصيات فلسطينية مشتركة، تمهيداً لطرح موقف موحد أمام الجانب اللبناني.

وفي مستهل الحوار، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في لبنان، يوسف أحمد، أن المشاركة الواسعة تعكس تنوع مكونات المجتمع الفلسطيني السياسية والوطنية والاجتماعية والنقابية والفكرية، وقدرته على مواجهة التحديات وتعزيز صموده وحماية حقوقه الوطنية.

وبيّن أن تنظيم اللقاء يأتي انطلاقاً من مسؤولية الجبهة وحرصها على إطلاق حوار فلسطيني شامل يفضي إلى رؤية مشتركة بشأن مشروع الحوكمة، ويفتح المجال أمام تفاهمات مع الدولة اللبنانية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وشدد أحمد على ضرورة ألا تقتصر معالجة أوضاع المخيمات على الجوانب الإدارية والتنظيمية والأمنية، بل أن تستند إلى رؤية متكاملة تشمل الأبعاد الوطنية والقانونية والاجتماعية والإنسانية لقضية اللاجئين، وفي مقدمتها إقرار الحقوق الإنسانية، ولا سيما حقي العمل والتملك، بما يحفظ الهوية الوطنية الفلسطينية وحق العودة، ويصون في الوقت ذاته أمن لبنان واستقراره وسيادته.

وأشار إلى أن نجاح أي مشروع لتنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية يرتبط بتحقيق شراكة فعلية في صياغته ومناقشته وتنفيذه، تضمن مشاركة مختلف المكونات الفلسطينية في تحديد الأولويات والآليات التي تمس حياتهم ومستقبل وجودهم في لبنان، مؤكداً أن معيار نجاح الحوكمة يتمثل في انعكاسها الإيجابي على الظروف المعيشية للاجئين.

ودعا إلى حوار لبناني فلسطيني شامل ومستدام يقوم على الثقة والتفاهم وتبادل الحقوق والواجبات والمصالح المشتركة، بعيداً عن المعالجات الأمنية المجتزأة، مع ضرورة فتح الملفات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للاجئين داخل المخيمات وخارجها.

كما طالب بتعزيز التنسيق بين الجانبين لمواجهة المخططات التي تستهدف قضية اللاجئين وحق العودة، وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والضغط على الدول المانحة لتوفير تمويل مستدام يضمن استمرار خدماتها، إلى جانب إطلاق تحرك جماهيري فلسطيني موحد للدفاع عن الوكالة وحقوق اللاجئين في مواجهة سياسات التقليص والتفكيك.

وشهدت الطاولة مداخلات لممثلي القوى والفصائل والشخصيات المشاركة، أكدت أهمية بناء علاقات لبنانية فلسطينية قائمة على التفاهم والشراكة، وإطلاق حوار مشترك يضمن أن تكون خطة الحوكمة ثمرة توافق بين الطرفين، سواء في مراحل النقاش الأولية أو عند صياغتها النهائية وتحديد آليات تنفيذها.

كما شددت المداخلات على اعتماد مقاربة شاملة لأوضاع المخيمات، تجمع بين المسارات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، بالتوازي مع إطلاق مسار قانوني وتشريعي لمعالجة الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بالتعاون مع المؤسسات اللبنانية المختصة ومجلس النواب، مع الحفاظ على الثوابت والهوية الوطنية الفلسطينية.

وبرزت خلال النقاشات أيضًا دعوات إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتفعيل العمل المشترك بين مختلف القوى والفصائل، بما يتيح بناء موقف وطني موحد إزاء خطة الحوكمة، وسائر القضايا والتحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وفي ختام اللقاء، توافق المشاركون على تشكيل لجنة وطنية فلسطينية موحدة تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية، تتولى متابعة الحوار والنقاشات المتعلقة بالخطة، والعمل على توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على رؤية مشتركة بشأنها.

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