أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي اللواء علي عبد اللهي أن القوات البحرية في الجيش الإيراني على أت الجاهزية لتوجيه ردّ حاسم ومؤثر على أي تهديد أو اعتداء من قِبل العدو.

وقال في بيان لمناسبة "يوم القوات البحرية" اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "يحلّ يوم القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظروف تحوّل فيها الخليج الفارسي ومضيق هرمز إلى مركز مواجهة استراتيجية مع جبهة الاستكبار العالمي والصهيونية المجرمة، وقد تمكّن رجال البحر البواسل في القوات المسلحة، بصمودهم واقتدارهم، من إفشال مخططات العدو المعتدي".

أضاف: "واليوم، تؤدي القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتآزر والتكامل مع القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، وبما تمتلكه من جاهزية قتالية وعملياتية، دوراً حاسماً في صون الأمن والمصالح الوطنية، وحراسة المياه الإقليمية، وبسط اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بحر عُمان؛ وهي على أتم الاستعداد، تنفيذاً لتدابير وأوامر القائد المعظم للقوات المسلحة، لتوجيه ردّ حاسم ومؤثر ومُندِم على أي تهديد أو عدوان من قِبل العدو".

وإذ أستذكر اللواء عبد اللهي ُحيّا ذكرى الشهداء الأبرار للقوة البحرية في الجيش، ولا سيما شهداء الفرقاطة «دنا» الذين نالوا وسام الشهادة إثر الهجوم الغادر للجيش الأميركي الإرهابي في 4 آذار/مارس 2026، تقدم بخالص الشكر والتقدير لمجاهدات وجهود القادة والمنتسبين الغيارى في تلك القوة دفاعًا عن استقلال البلاد وأمنها واقتدارها البحري.

وختم اللواء عبد اللهي، سائلاً المولى عز وجل دوام العزة والرفعة والتوفيق المتزايد للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل عنايات صاحب العصر والزمان (عج) وتحت تدابير وأوامر القائد المعظم للقوات المسلحة سماحة الإمام السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (مد ظله العالي).



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