ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين (ع) في برج البراجنة، لفت فيها إلى أن "لبنان منذ نشأته الأولى يعاني من انهيارات مختلفة، ولأنه لا بديل لنا عن لبنان فلا بدّ من إصلاح سياسي، وبالمبدأ العام ليس هناك من حلّ إنقاذي لهذا البلد على مستوى الفعالية السياسية سوى تطبيق تام لاتفاق الطائف، بما في ذلك تطوير الصيغة السياسية التي تخدم التضامن الوطني. لقد آن الأوان لتطبيق كل بنود اتفاق الطائف، خصوصاً البنود المتعلّقة بانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي".

وشدد الشيخ قبلان على ضرورة "إعادة صياغة مفهوم القيادة السياسية، وتطبيق أهم معايير الحوكمة على السلطة والإدارات العامة وما تحتاجه من مواثيق توافقية، وصيغة لبنان هي توافقية، توافقية فقط، ومن يريد أن يضرب الميثاقية التوافقية إنما يضرب صميم قلب لبنان، لأن الفشل منذ النشأة الأولى لم يكن بسبب التعدّد الطائفي أو الثقافي أو الجغرافي أو بسبب قلة الموارد، بل كان السبب الأساس هو فشل المؤسسة السياسية التي تخدم دكاكين النخب على حساب المصالح الوطنية للبنان".

وقال: "إن بلدنا اليوم بلا سيادة قانونية، بلدنا اليوم بلا رؤية سياسية إنقاذية؛ ولذلك فإن تغيير إطار العقلية السياسية أصبح ضرورةً ماسّة للنهوض من جديد، وسط أعاصير غير مسبوقة تضرب الشرق الأوسط، والفساد الموجود بأشكاله كافة هو نتيجة السياسة المتبعة، والحل يبدأ من السياسة وعند السياسة ينتهي".

وأكد المفتي قبلان أن "السلطة التنفيذية لا يمكن أن تعمل بمعزلٍ عن مصالح لبنان وسيادته وبمعزل عن مصالح الناس، والفشل ليس من الشعب بل هو من السلطة، والانهيار المالي والاقتصادي ليس من الشعب بل بسبب السلطة، والفقر ليس من صنع الفقراء بل هو نتيجة الفشل السياسي والإداري، وعكس الفقر ليس الثراء بل العدالة، وعكس الاستسلام ليس الاستئثار بل مقاومة وطنية، وعكس الطائفية ليس الفتنة والتمزيق بل وحدة العائلة اللبنانية، وعكس الظلم ليس التخبّط بل دولة تملك قرارها الوطني".

وتابع: "لذلك حذارِ من بيع ملفات البلد وقطاعاته، لأن المؤسسات الدولية المالية التي صُمِّمت في منتصف القرن الماضي لم تعد تصلح لحل أزمات القرن الواحد والعشرين خصوصاً في لبنان، ولا يمكن الحديث عن سيادة وطنية فيما السلطة التنفيذية لا تبالي بما يجري في الأراضي الجنوبية المحتلة"، مشدداً على أن "الحل بسلطة مسؤولة وليس بسلطة نائمة، والقادة الحقيقيون لا يختبئون خلف الأعذار، والمسؤول الوطني لا يخشى الاعتراف بالفشل، هذا ما نريده من هذه السلطة التي لا تعمل ولا تريد أن تعمل، وإذا عملت تعمل بخجل أو بفشل".

وختم المفتي قبلان قائلًا: "الوطن والانتصار الحقيقي له ولشعبه يكمن بقدرته على النهوض من رماد الأزمات وإصراره على الوحدة الوطنية الشاملة، والأوطان تنتصر عندما تُدرك السلطة التنفيذية أن صوت الشعب اللبناني ومصالحه أقوى من أي اتفاق استسلام أو أي فتنة خارجية".



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