استشهد 11 يمنيًا معظمهم من الأطفال في مجزرة مروعة ارتكبها طيران النظام السعودي اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، باستهداف مبنى سكني يقطنه مواطنون مدنيون في مدينة التربة بمديرية الشمايتين في محافظة تعز.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية بأن الغارة السعودية استهدفت مبنى سكنيًا في مدينة التربة، وأدت في حصيلة أولية، إلى ارتقاء 11 شهيدًا، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يعملون في بيع المرطبات، لتوفير لقمة العيش، حيث استهدفت الغارة مقر سكنهم، في مشهد يكشف حجم المأساة الإنسانية التي يخلفها استهداف الأحياء السكنية والمدنيين.

وألحقت الغارة دمارًا واسعًا في الموقع المبنى المستهدف، فيما عانت فرق الإنقاذ والمواطنون صعوبة في الوصول إلى المكان للبحث عن الضحايا وانتشال العالقين تحت الأنقاض، في ظل تحليق متواصل للطيران الحربي السعودي في الأجواء.

وأوضحت المصادر أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال ثماني جثث من موقع المبنى المستهدف، بينما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأشارت إلى أن استمرار تحليق الطيران الحربي السعودي يعيق عمل فرق الإنقاذ ويمنعها من استكمال عمليات انتشال بقية الضحايا من تحت الأنقاض، في ظل استمرار وجود مفقودين لم تتمكن الفرق من الوصول إليهم.

وتعيد هذه المجزرة تسليط الضوء على الاستهداف السعودي الإجرامي المتكرر للمناطق السكنية والمدنيين في محافظة تعز وبقية المحافظات الحرة، وسط سقوط ضحايا، بينهم النساء والأطفال، وتدمير مساكن المواطنين وممتلكاتهم، في انتهاك يضاعف المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون جراء سنوات العدوان والحصار.

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