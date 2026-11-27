رأى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة، أن "الاستناد إلى اتفاق الطائف للمطالبة بحصرية السلاح، يجب ألا يتحول إلى قراءة انتقائية تتجاهل التزامات الدولة بتحرير الأرض وحماية المواطنين".

وأوضح أن "الاعتراض الشيعي على مواقف رئيس الجمهورية لم يقتصر على مسألة السلاح، بل شمل أيضًا طريقة مخاطبة المكون الشيعي وموقع الرئاسة من التوازنات الوطنية. فاستعادة الدولة لا تتحقق بإضعاف فريق لبناني لمصلحة فريق آخر، ولا بافتراض وصاية واستبدالها بأخرى فعلية وحقيقية، بل ببناء مؤسسات قادرة على حماية الأرض والمواطنين وضمان المشاركة السياسية المتكافئة لجميع المكونات".

وتناول العلامة الخطيب خطاب الاستقلال لرئيس الجمهورية جوزاف عون، فقال: "تطرح المواقف التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في مناسبة عيد الاستقلال، ولا سيما مطالبته بتسليم السلاح وانتقاده ما أسماه التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، تساؤلات سياسية ودستورية تتجاوز مسألة حصرية السلاح بحد ذاتها، إلى الطريقة التي يتعاطى فيها مع المقاومة والطائفة الشيعية، وكأنها عصابة مسلحة متمردة على الدولة والقانون، متناسيا أنه يتعاطى مع طائفة أساسية تتعرض للعدوان والقتل، وتدمر قراها، وينزح أهلها، من دون أن يوليهم الاهتمام الذي يستحقونه. وتتصل هذه التساؤلات بطبيعة الدور الذي يفترض أن يؤديه رئيس الجمهورية في نظام يقوم على التوازن والشراكة الوطنية".

وإذ لفت إلى أن "من واجب رئيس البلاد الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها الدستورية". سأل: "هل مارس هذا الدور من موقع الحكم الجامع بين اللبنانيين، أم أن طريقة طرحه للقضايا الخلافية جعلته يبدو أقرب إلى تبني وجهة نظر فريق سياسي في مواجهة فريق آخر؟"،

مشددًا على أن "مسؤولية الرئيس لا تقتصر على الدفاع عن سيادة الدولة، بل تشمل أيضا صون الوحدة الوطنية وإدارة الخلافات بين المكونات اللبنانية من موقع جامع. ولا تعني هذه المسؤولية أن يكون محايدًا تجاه انتهاك السيادة أو وجود سلاح خارج المؤسسات الشرعية، لكنها تفرض عليه اعتماد معايير وطنية متوازنة وشاملة، وعدم الظهور بمظهر الطرف في نزاع سياسي أو طائفي".

وأشار الى أن "اتفاق الطائف نص على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. لكن تطبيق هذه المبادئ لا يمكن أن ينفصل عن الظروف التي أقر فيها الاتفاق، ولا عن استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" والاعتداءات على لبنان، وعن الدور الذي أدته المقاومة في تحرير الجنوب عام 2000. ولذلك، فإن الاستناد إلى الطائف للمطالبة بحصرية السلاح يجب ألا يتحول إلى قراءة انتقائية تتجاهل التزامات الدولة بتحرير الأرض وحماية المواطنين. وهنا تبرز الإشكالية الأساسية في خطاب عون، كيف يمكن مطالبة المقاومة بتسليم سلاحها فيما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي قائما والاعتداءات مستمرة والقرى الحدودية مدمرة وأهلها مهجرون؟".

ولفت إلى أن "حدة خطاب الرئيس تجاه الطائفة وإيران بدت أكثر وضوحًا من حدة موقفه تجاه "إسرائيل". وهذا يثير تساؤلًا مشروعا حول الأولويات: أليس من الأجدى أن يكون إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات وتوفير ضمانات الدفاع عن لبنان شروطا متلازمة مع معالجة مسألة السلاح؟"، معتبرًا أن "مطالبة الرئيس وغيره المقاومة بالتخلي عن سلاحها قبل توفير بديل أمني فعلي قد تفهم لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، لا سيما في البيئة الشيعية، باعتبارها مطالبة بالتخلي عن عنصر القوة قبل ضمان حماية الأرض والسكان. ولا يعني ذلك التسليم بضرورة استمرار السلاح إلى ما لا نهاية، بل التأكيد أن أي معالجة وطنية يجب أن تقوم على التزامات متبادلة تشمل الانسحاب "الإسرائيلي"، ووقف الاعتداءات، وانتشار الجيش، وتحرير الأسرى، أي تطبيق القرار 1701، ووضع استراتيجية دفاع وطني كما ورد في خطاب القسم، وصولًا إلى حصرية السلاح بيد الدولة ضمن تفاهم لبناني شامل".

ورأى أن "انتقاد الدور الإيراني واتهامه بالتدخل المزعوم في القرار اللبناني يبرزان إشكالية أخرى في مقاربة الرئيس للتدخلات الخارجية. فانتقاد التدخل المزعوم وأن يسلط الضوء على إيران، فيما يتعرض لبنان لضغوط وتدخلات أميركية وغربية وعربية و"إسرائيلية" تشمل الأمن والسياسة والاقتصاد والقرارات الحكومية أمر غير مفهوم إن لم نقل مريب. فالولايات المتحدة تمارس ضغوطا مرتبطة بملف سلاح المقاومة، و"إسرائيل" تفرض وقائع عسكرية على الأرض من خلال الاحتلال والاعتداءات، فيما تؤثر دول أوروبية وعربية في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية للبنان. وليس كل تعاون دولي أو مساعدة خارجية تدخلا غير مشروع، لكن المعيار يجب أن يكون واحدًا: احترام سيادة لبنان وحق مؤسساته في اتخاذ قراراتها بحرية".

وتابع الشيخ الخطيب: "من هنا، فإن السيادة لا تتجزأ، ولا يجوز توجيه الاتهام ورفض الوصاية الإيرانية المزعومة، إذا كانت هناك فعلا وصاية من هذا النوع كما يدعي البعض، مع التغاضي عن أي وصاية أو ضغط أميركي أو غربي أو عربي أو "إسرائيلي". وكان الأجدى بالرئيس أن يضع جميع أشكال التدخل الخارجي في إطار واحد، ويعلن رفضه لها بالمعايير نفسها، بما يؤكد أن لبنان لا يريد استبدال نفوذ بنفوذ آخر".

وأكد أن "الاعتراض الشيعي على مواقف رئيس الجمهورية لم يقتصر على مسألة السلاح، بل شمل أيضا طريقة مخاطبة المكون الشيعي وموقع الرئاسة من التوازنات الوطنية. فهناك شعور لدى أبناء الطائفة الشيعية بأن الخطاب لم يعط الاعتبار الكافي لتضحيات الجنوب والمقاومة، وأن تحميل المقاومة مسؤولية ارتباط لبنان بالخارج يتجاهل أشكال التدخل والضغط الأخرى، إضافة الى تجاوزات أخرى بحقها كما يحصل في التعرض لأبنائها وإصدار قرارات قضائية بضغوط سياسية واضحة".

وتابع: "تستحق مسألة اختيار نهر الكلب لإحياء عيد الاستقلال وقفة خاصة. فالموقع يحمل رمزية تاريخية مرتبطة بمرور الجيوش والإمبراطوريات على لبنان، لكن السؤال هو: لماذا لم يختر الرئيس الجنوب اللبناني، حيث الاحتلال والاعتداءات والدمار والتهجير، ليكون المكان الأكثر تعبيرا عن معنى الاستقلال الناقص والسيادة المنتهكة؟ كان من الممكن أن يحمل إحياء المناسبة في إحدى القرى الحدودية رسالة وطنية أكثر شمولًا: إلى "إسرائيل" بأن لبنان لن يتنازل عن أرضه، وإلى اللبنانيين بأن الدولة ستتولى مسؤولية الدفاع عنها، وإلى أبناء الجنوب بأنهم ليسوا متروكين لمصيرهم. فالمطلوب أن يشعر الجنوبيون بأن الدولة تحميهم وتعمل على إعمار مناطقهم وتأمين عودتهم، لا أن ينحصر حضورهم في النقاش السياسي حول سلاح المقاومة".

وشدد على أن "استعادة الدولة لا تتحقق بإضعاف فريق لبناني لمصلحة فريق آخر، ولا بافتراض وصاية واستبدالها بأخرى فعلية وحقيقية، بل ببناء مؤسسات قادرة على حماية الأرض والمواطنين، وضمان المشاركة السياسية المتكافئة لجميع المكونات".

وختم الشيخ الخطيب قائلًا: "الاختبار الحقيقي للرئيس جوزف عون هو أن يثبت أنه رئيس لجميع اللبنانيين، وأن مشروع حصرية السلاح ليس مشروعًا لاستهداف المقاومة والطائفة الشيعية، بل مشروع وطني متكامل يبدأ بإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، ويرفض جميع أشكال التدخل الخارجي، ويوفر الضمانات الأمنية والإنمائية وينتهي بمرجعية الدولة الواحدة في القرارين الأمني والعسكري. فهل يستطيع عون أن يقود هذه التسوية بالتفاهم مع جميع المكونات اللبنانية، أم أن مسار مواقفه سيجعله طرفًا في إعادة تشكيل التوازنات الداخلية تحت ضغط الصراع الإقليمي والدولي؟. هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يحكم تقييم خطابه وعهده وليس مجرد الموقف من سلاح المقاومة".

الكلمات المفتاحية