شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، منذ منتصف الليل وحتى الآن، تصعيدًا صهيونيًا متواصلًا، تمثّل بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق قذائف هاون، إلى جانب عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة واستهداف منازل وتفجيرات.

وفي التفاصيل، شنّ الطيران الحربي الصهيوني غارات استهدفت بلدة المنصوري، كما أغار على بلدة كفرتبنيت وأطراف بلدة زوطر الشرقية.

بالتوازي، تعرّضت عدة بلدات ومناطق لقصف مدفعي صهيوني، شمل وادي زبقين والمنصوري وكفرتبنيت، ولا سيما منطقة المعبر التي استُهدفت بقذائف الهاون، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة وتولين، ووادي الحجير ووادي السلوقي وبرعشيت والقنطرة.

كما استهدف القصف المدفعي بلدة زوطر الشرقية والمنطقة الواقعة بينها وبين ميفدون، فضلًا عن أطراف ميفدون وحداثا وأرنون، فيما سُجّل إطلاق قذائف هاون باتجاه زوطر الشرقية.

وفي سياق متصل، نفذت قوات العدو عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدات الخيام والمنصوري والقنطرة وحداثا وبيت ياحون، كما أفيد عن تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة.

ميدانيًا، استهدفت دبابة ميركافا منازلًا عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، فيما نفّذ جيش العدو تفجيرات في بلدة القنطرة، حيث سُجّل وقوع ثلاثة تفجيرات.

وتعرّض ساحل المنصوري لقصف إسرائيلي عنيف من مرابض الاحتلال في البياضة وشمع جنوب صور.



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